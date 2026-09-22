México

Queens of the Stone Age e Interpol en México: lanzan mapa y precios oficiales en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las legendarias agrupaciones llegan a nuestro país con uno de los conciertos más sorpresivos para todos los fanáticos del rock

Conciertos en Lima
La banda llega a México en un momento donde bandas legendarias del rock internacional se encuentran resurgiendo.
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La Ciudad de México se alista para albergar uno de los acontecimientos musicales más ambiciosos y esperados de la escena del rock alternativo internacional. La agrupación neoyorquina Interpol confirmó oficialmente su regreso a suelo mexicano con una gira de gran escala, trayendo consigo un cartel de lujo en el que destaca la presencia de Queens of the Stone Age como invitado de honor para su fecha estelar en la capital, además del acto psicodélico de The Black Angels.

Este hito musical reunirá en un mismo escenario a dos de las alineaciones más influyentes del rock del siglo XXI, marcando un encuentro épico entre la sofisticación post-punk de Nueva York y la potencia del stoner rock californiano. La cita fijada para este histórico show promete sacudir los cimientos de la capital y encender la pasión de miles de fanáticos que han seguido la trayectoria de ambas agrupaciones durante más de dos décadas.

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La expectativa generada tras el anuncio oficial ha movilizado a la comunidad melómana en todo el país. Tras revelarse las fechas, sedes y el desglose de precios para las distintas secciones del recinto capitalino, los seguidores comienzan a preparar la logística y la estrategia de compra para asegurar su lugar en lo que apunta a ser un lleno absoluto.

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Los estadounidenses llegan a nuestro país con un concierto que ya comienza a generar altas expectativas. (Instagram)

La cita en el Estadio Ciudad de los Deportes: fecha y detalles del evento

El escenario elegido para recibir esta imponente velada de rock será el Estadio Ciudad de los Deportes, un recinto emblemático ubicado en la zona de la Nochebuena que cuenta con una capacidad aproximada para más de 36 mil espectadores, cifra que se ajustará según la configuración del escenario e infraestructuras del show.

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Las coordenadas del evento y los aspectos clave del espectáculo se articulan bajo la siguiente estructura:

  • Fecha del concierto: Sábado 6 de marzo de 2027.
  • Sede principal: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México.
  • Agrupación estelar: Interpol (presentando su producción discográfica This Mirror Weighs a Ton).
  • Invitados especiales: Queens of the Stone Age y la banda de rock psicodélico The Black Angels.
Interpol
La agrupación llega a México luego de su visita en el festival Tecate Pal Norte. (Facebook Interpol)

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

La estructura de precios para presenciar el concierto de Interpol y Queens of the Stone Age abarca un abanico amplio de posibilidades, pensado tanto para quienes buscan la experiencia a nivel de cancha como para aquellos que prefieren la comodidad de las gradas o los palcos.

Cabe destacar que las tarifas publicadas incluyen los cargos correspondientes por servicio en la plataforma de venta, situándose en un rango que va desde los $1,057 pesos mexicanos en las secciones más accesibles, hasta los $5,815 pesos en las zonas de mayor exclusividad:

  • VIP / Palcos: $5,815 pesos mexicanos (cargos por servicio incluidos).
  • Cancha A (General de pie cerca del escenario): $3,450 pesos mexicanos.
  • Cancha B (General de pie): $2,180 pesos mexicanos.
  • Platea / Zonas Preferentes: $2,890 pesos mexicanos.
  • Especial Círculo Base: $1,850 pesos mexicanos.
  • Tribuna Cabecera: $1,420 pesos mexicanos.
  • Gradas / Zona Alta: $1,057 pesos mexicanos.

¿Cuándo inicia la preventa?

Para garantizar el acceso ordenado a la taquilla digital, la organización del evento ha estructurado distintas fases de venta. Se ha dispuesto una ventana exclusiva para la comunidad de fans registrados, seguida por una preventa bancaria y la posterior apertura para el público en general.

El cronograma de comercialización de las entradas se llevará a cabo bajo el siguiente orden:

  • Venta para el Club de Fans (The Big House): Inicia el jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), mediante un código exclusivo enviado por correo a los miembros registrados.
  • Preventa exclusiva bancaria (Banco Azteca): Programada para los días 22 y 23 de septiembre a partir de las 10:00 horas, disponible para cuentahabientes con tarjeta de crédito o débito de la institución.
  • Venta General: Apertura oficial el viernes 25 de septiembre a partir de las 10:00 horas a través de la plataforma de Superboletos y en los puntos de venta autorizados.
La banda estadounidense Interpol se presentó en un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)
La banda estadounidense Interpol se presentó en un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)

El vínculo inquebrantable de Interpol y Queens of the Stone Age con México

El concierto en la Ciudad de México no representa un hecho aislado, sino la coronación de la estrecha relación que ambas agrupaciones han construido con la audiencia mexicana a lo largo de los años. En el caso de Interpol, el país azteca se ha transformado prácticamente en su segundo hogar, acumulando más de dos docenas de presentaciones históricas en el territorio nacional.

Entre los hitos y antecedentes más relevantes de las bandas en el país destacan:

  • El histórico concierto en el Zócalo: En abril de 2024, Interpol reunió a más de 160,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, marcando la convocatoria más masiva de toda su carrera a nivel global.
  • Gira Nacional 2027: Además del concierto en la capital, la banda neoyorquina ofrecerá fechas en la Arena Guadalajara (2 de marzo) y en la Arena Monterrey (9 de marzo).
  • Debut en México: La primera presentación de Interpol en suelo azteca se remonta al 5 de septiembre de 2005 en el World Trade Center de la capital, evento que debido a la altísima demanda obligó a mover una segunda fecha al Palacio de los Deportes.
  • El regreso de Queens of the Stone Age: La agrupación comandada por Josh Homme regresa al país tras destacadas participaciones previas en festivales de renombre como el Corona Capital, trayendo su poderoso repertorio de riffs y consolidando un cartel doble que ya es considerado como una de las citas obligadas del año.

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