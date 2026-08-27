México

Regreso a Clases 2026: Actas de nacimiento digitales del Edomex tienen la misma validez que las impresas

Las actas de nacimiento obtenidas en plataformas oficiales e impresas en papel bond tienen candados de seguridad que avalan su validez

Acta de nacimiento física y digital Edomex trámites escolares
Acta de nacimiento física y digital Edomex trámites escolares (Gob. Edomex)
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Las actas de nacimiento digitales obtenidas a través de plataformas oficiales tienen la misma validez jurídica que aquellas expedidas en papel seguridad, informó el gobierno del Estado de México.

La aclaración busca facilitar los trámites legales, administrativos y escolares de las familias mexiquenses, particularmente durante la temporada de inscripciones y reinscripciones en escuelas.

A través de la Dirección General del Registro Civil, adscrita a la Consejería Jurídica del Estado de México, se explicó que las actas digitales pueden imprimirse en papel bond sin perder su validez, debido a que cuentan con diversos mecanismos electrónicos para comprobar que el documento es auténtico.

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Entre las medidas de seguridad que incorporan estos documentos se encuentran un código QR, un código de verificación y la firma electrónica de la autoridad que expide el acta.

Actas digitales deben ser aceptadas para trámites

Acta de nacimiento física y digital Edomex trámites escolares
Acta de nacimiento física y digital Edomex trámites escolares (Gob. Edomex)

Aurea Martell Peralta, subdirectora del Registro Civil del Valle de México Zona Nororiente, señaló que las actas obtenidas mediante las plataformas oficiales cuentan con la misma funcionalidad que las impresas en papel seguridad.

Explicó que la información se encuentra registrada en una plataforma nacional de identidad, por lo que el documento puede ser utilizado para realizar inscripciones escolares, trámites legales y otros procedimientos administrativos.

La funcionaria destacó que el hecho de que el acta sea impresa en papel bond no significa que carezca de validez, ya que su autenticidad puede comprobarse mediante los elementos electrónicos incluidos en el documento.

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Esta característica permite que las familias puedan presentar una copia impresa del acta sin necesidad de acudir obligatoriamente a una oficina del Registro Civil para obtener un documento en papel seguridad.

¿Cómo obtener el acta de nacimiento digital?

Registro Civil Edomex Mundial 2026
Por Mundial 2026, se han registrado a menores con nombres de futbolistas (Gob. Edomex)

Las personas interesadas en obtener su acta de nacimiento digital pueden realizar el trámite a través del portal oficial Mi Registro Civil https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Para iniciar el procedimiento es necesario contar con una cuenta Llave MX, tener disponible la CURP de la persona cuya acta se solicita y realizar el pago correspondiente en línea.

Una vez concluido el proceso, el documento puede descargarse e imprimirse para utilizarse en los trámites que requieran el acta certificada.

La posibilidad de obtener el documento en línea representa una alternativa para evitar traslados y agilizar procesos, especialmente para quienes necesitan presentar actas de nacimiento durante periodos de inscripción escolar.

Registro Civil ofrece actas gratuitas en caravanas

Acta de nacimiento física y digital Edomex trámites escolares Caravanas Por la Justicia
Caravanas por la Justicia se puede obtener las actas de nacimiento (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México también recordó que existen alternativas gratuitas para las familias que necesitan obtener actas certificadas.

A través de los módulos del Registro Civil que participan en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, se pueden expedir actas certificadas sin costo, como parte de las acciones para acercar servicios jurídicos y administrativos a las comunidades mexiquenses.

Ana Laura González, una de las personas que utilizó este servicio para obtener dos actas destinadas a la inscripción escolar de sus hijos, destacó que los documentos son verificables mediante el código QR y tienen validez para realizar los trámites correspondientes.

De esta manera, las autoridades estatales buscan reducir gastos y facilitar el acceso de la población a documentos oficiales indispensables.

Para conocer información sobre las jornadas y servicios del Registro Civil, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales de la Consejería Jurídica del Estado de México en Facebook, X e Instagram.

La autoridad reiteró que las actas de nacimiento digitales emitidas mediante plataformas oficiales cuentan con mecanismos de seguridad que permiten verificar su autenticidad, por lo que deben ser consideradas documentos válidos para los trámites en los que se solicite este documento.

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