Oportunidades del Empleo en el Edomex y la CDMX esta semana: fechas, requisitos y cómo registrarse

El objetivo de la actividad es acercar vacantes laborales y opciones de contratación formal a habitantes del municipio y zonas cercanas.(Gob. Edomex)

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El Gobierno del Estado de México convocó a personas en busca de empleo a una Feria de Empleo en Zinacantepec.

La jornada se realizará este 22 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, en la Plaza Constitución. Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial https://ferias.empleo.gob.mx.

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El objetivo de la actividad es acercar vacantes laborales y opciones de contratación formal a habitantes del municipio y zonas cercanas.

El Gobierno del Estado de México convocó a personas en busca de empleo a una Feria de Empleo en Zinacantepec (X@Edomex)

Oportunidades de empleo en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México difundió una serie de jornadas de empleo y reclutamiento presencial en distintas alcaldías durante estos días de septiembre.

Este martes se realiza una jornada en Venustiano Carranza, con la participación de 13 empresas. La atención está programada de 9:30 a 14:00 horas en avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. Las vacantes incluyen puestos en seguridad privada, limpieza, mantenimiento, ventas, atención al cliente, reparto, estacionamientos y áreas administrativas.

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También este 22 de septiembre hay reclutamiento de la empresa AVIV Seguridad Privada en la URSE Milpa Alta, ubicada en avenida México Norte sin número, esquina Guanajuato Poniente, Villa Milpa Alta. La empresa busca elementos de seguridad y guardias armados.

Para el 23 de septiembre está prevista una jornada en Gustavo A. Madero, en el CEDeMyPE de la colonia Lindavista, con nueve empresas y vacantes operativas y administrativas.

El 24 de septiembre se concentrarán tres actividades. En Álvaro Obregón participarán ocho empresas, entre ellas Walmart, Chedraui, CECATI 66 y Jardín Guadalupano. En Azcapotzalco acudirán siete compañías con ofertas en restaurantes, comercio, logística, seguridad, mantenimiento y manufactura. La Magdalena Contreras recibirá a 18 empresas, con puestos en tiendas departamentales, supermercados, estacionamientos, restaurantes y servicios.

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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México difundió una serie de jornadas de empleo y reclutamiento presencial en distintas alcaldías (x@TrabajoCDMX)

Además, el 25 de septiembre habrá jornadas en Coyoacán y Xochimilco. En Coyoacán participarán 10 empresas, con vacantes operativas y administrativas, en el Centro de Desarrollo Comunitario Santa Úrsula. En Xochimilco asistirán 15 compañías; la sede será el Paso de las Fuentes, junto al kiosco de Xochimilco.

Finalmente, la URSE Iztapalapa anuncia reclutamiento de COMETRA para el 28 de septiembre de 2026. La empresa ofrece puestos de cajero a bordo, custodio, chófer custodio, auxiliar de cajero, guardia de seguridad, auxiliar de mecánico y mecánico. La actividad será de 10:00 a 14:00 horas en Ayuntamiento y Aldama, barrio San Lucas.

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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México difundió una serie de jornadas de empleo y reclutamiento presencial en distintas alcaldías (x@TrabajoCDMX)

Más oportunidades a finales de septiembre

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México también anunció oras dos jornadas de empleo para los días 29 y 30 de septiembre, con sedes en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan.

El 29 de septiembre, la URSE Cuauhtémoc instalará una jornada de 10:00 a 14:00 horas en la Glorieta de Insurgentes, en la salida hacia calle Génova, frente al Laboratorio de Derechos y Memoria, en la colonia Juárez.

En esta actividad participarán 18 empresas e instituciones, entre ellas Grupo CISA, Sigma Seg, Unipol, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hotel Emporio, Subway, Sanborns, Conexión Centro Aeropuerto y AG Comunicaciones. Las vacantes abarcan puestos de seguridad, conducción, mantenimiento, limpieza, cocina, ventas, cobranza, logística, reclutamiento, operación de grúas y atención comercial.

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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México difundió una serie de jornadas de empleo y reclutamiento presencial en distintas alcaldías (x@TrabajoCDMX)

Para el 30 de septiembre, la jornada se trasladará a PILARES Amparo Ochoa, en avenida Chicoasén sin número, esquina Chemax, colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan. El horario también será de 10:00 a 14:00 horas.

En Tlalpan participarán 10 empresas, entre ellas Sushi Roll, Sanborns, Walmart, Sears, Six Flags, Farmacias Guadalajara, Autopista Urbana Sur, Tecnogasa y Ascolta. Las ofertas incluyen empleos en restaurantes, tiendas, limpieza, seguridad, mantenimiento, farmacia, ventas y operación de juegos mecánicos.