Cerca de 2 mil 900 atletas llegan a Jalisco para competir en la Paralimpiada Nacional 2026

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Jalisco es sede de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, competencia que reúne a cerca de 2 mil 900 deportistas de todo el país y que se desarrollará del 20 de septiembre al 10 de octubre con participación en 11 disciplinas.

El certamen, organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) desde 2004, comenzó este domingo con las competencias de para triatlón, disciplina que dio inicio a la actividad de esta edición.

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La programación continuará el 25 de septiembre con las pruebas de boccia y para natación, que se extenderán hasta el día 28. En esas mismas fechas también se disputará el para powerlifting, cuyas competencias están previstas para el 25 y 26 de septiembre.

Posteriormente, del 30 de septiembre al 2 de octubre, será el turno del golbol y el baloncesto sobre silla de ruedas, mientras que el para ciclismo tendrá actividad del 2 al 5 de octubre.

La agenda seguirá con el futbol para ciegos, para tenis de mesa y para atletismo juvenil menor, disciplinas que se desarrollarán del 4 al 6 de octubre. La para danza deportiva tendrá sus competencias los días 8 y 9, mientras que el para atletismo juvenil mayor y juvenil superior cerrará la actividad entre el 8 y el 10 de octubre.

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La Paralimpiada Nacional, semillero del deporte adaptado mexicano

(Conade)

De acuerdo con la Conade, la Paralimpiada Nacional se ha consolidado como uno de los principales espacios para el desarrollo de jóvenes atletas del deporte adaptado en México. Desde su primera edición, celebrada en 2004 con alrededor de 300 participantes de categorías infantiles y juveniles, el evento ha servido como plataforma para detectar y formar nuevos talentos.

De esta competencia han surgido deportistas que posteriormente integran las selecciones nacionales y representan a México en competencias internacionales como los Juegos Parapanamericanos Juveniles, Juegos Parapanamericanos, Juegos Paralímpicos, Campeonatos Mundiales, Grand Prix y Series Mundiales, entre otros.

La edición de 2026 también superó en número de participantes a la celebrada el año pasado. Las inscripciones se realizaron del 8 al 10 de septiembre y el registro alcanzó cerca de 2 mil 900 deportistas, por encima de los 2 mil 508 competidores que participaron en Aguascalientes 2025.

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Jalisco busca mantener su dominio en la Paralimpiada Nacional

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El estado anfitrión llega a esta edición después de conquistar nuevamente el primer lugar del medallero en 2025. En la edición celebrada en Aguascalientes, Jalisco consiguió 493 medallas y alcanzó su vigésimo título consecutivo en la competencia.

Nuevo León terminó en la segunda posición con 308 preseas, mientras que Querétaro ocupó el tercer lugar con 220 medallas.

Ahora, Jalisco volverá a recibir a los representantes de las distintas entidades del país con la intención de mantener el protagonismo que ha construido durante las últimas dos décadas en la principal competencia nacional del deporte adaptado juvenil.