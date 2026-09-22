El otoño 2026 llega a la CDMX con lluvias y chubascos: cuándo comienza y cuándo termina

Varias personas con paraguas caminan por una calle mojada rodeada de árboles hacia el monumento del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México recibe este martes 22 de septiembre el otoño con una tarde de lluvias y chubascos, además de viento del norte y una temperatura máxima de 26 grados Celsius. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha pedido a la población seguir sus avisos durante el día.

El cambio de estación llegó con un ambiente caluroso durante las primeras horas de hoy, cielo medio nublado y precipitaciones por la tarde.

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De acuerdo con las autoridades meteorológicas. Durante la noche habrá un descenso de temperatura. Entre las 15:00 y 18:00 horas del miércoles, el termómetro podía llegar a una temperatura de 14°C, por lo que el cambio de estación estará acompañado por condiciones más frescas durante la madrugada.

¿Cuándo comienza el otoño en México y cuánto durará en 2026?

El equinoccio de otoño ocurrirá a nivel global el 23 de septiembre de 2026 a las 00:06 horas, en Tiempo Universal Coordinado (UTC), según referencias astrofísicas de instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y el INAOE.

Para el centro de México, con el ajuste de seis horas menos respecto al UTC, la transición de estación será el martes 22 de septiembre a las 18:06 horas. A partir de ese momento comenzará el otoño en el hemisferio norte.

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El Bosque de Chapultepec muestra tonos otoñales en sus árboles con los rascacielos de la Ciudad de México al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la estación, los días perderán minutos de luz de manera gradual y las noches serán más largas. El otoño de 2026 tendrá una duración de 89 días y 20 horas.

La temporada concluirá el 21 de diciembre de 2026, cuando el solsticio de invierno marque el inicio de la siguiente estación y ocurra el día con menos horas de luz en el hemisferio norte.

La tarde tendrá lluvias y rachas de viento en la capital

El reporte de la SGIRPC señala que el calor predominará durante buena parte del día. Más tarde, la nubosidad aumentará y habrá precipitaciones con chubascos en la Ciudad de México.

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La previsión no detalla las alcaldías donde se concentrarían las lluvias ni la cantidad de agua esperada. Por ello, la Secretaría recomienda a la población consultar las actualizaciones que emita el Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas. (Cuartoscuro)

El viento fresco será otro de los elementos presentes durante la entrada del otoño en este 22 de septiembre. Su dirección será del norte, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Las condiciones de la tarde contrastarán con el descenso previsto para las primeras horas del miércoles. La temperatura podría pasar de una máxima de 26°C a 14°C durante la madrugada, según la información difundida por Protección Civil.

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