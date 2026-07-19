México

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

La organización identifica que la demanda de terapia psicológica se ha triplicado y que los motivos de consulta han evolucionado: ya no se limitan a síntomas, sino que abarcan la búsqueda de herramientas para enfrentar el día a día

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Tres fotografías: joven en metro, sesión de terapia con gráfico, familia cocinando. Dos cuadernos y una tableta con gráfico de barras sobre mesa de madera.
La composición ilustra a jóvenes mexicanos con ansiedad, en terapia para el manejo emocional y en convivencia familiar, elementos de las tendencias de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la ansiedad, el interés por el manejo emocional y la atención a los vínculos familiares son las tres tendencias que hoy definen la salud mental de los adolescentes y jóvenes en México, de acuerdo con datos recientes de la plataforma HOPE.

Desde el 17 de julio de 2026, la organización identifica que la demanda de terapia psicológica se ha triplicado y que los motivos de consulta han evolucionado: ya no se limitan a síntomas, sino que abarcan la búsqueda de herramientas para enfrentar el día a día. La cifra de pacientes llegó a 165 en el primer mes de operación de la plataforma y se prevé superar los 500 con la apertura de su sede física en la Ciudad de México en agosto.

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Ansiedad: principal motivo de consulta entre jóvenes

La ansiedad representa el 54% de las solicitudes de atención psicológica entre adolescentes y jóvenes. A este motivo le siguen la tristeza (48%), el manejo de emociones (47%) y los conflictos en las relaciones personales (46%). El registro coincide con el panorama que describen especialistas y organismos internacionales, quienes advierten que la incertidumbre, el estrés académico y laboral, así como los cambios sociales, influyen de manera directa en el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

Las estadísticas de la plataforma muestran que la ansiedad pocas veces aparece aislada. En la mayoría de los casos convive con tristeza, problemas de autoestima y dificultades para gestionar emociones, lo que evidencia la complejidad del malestar emocional en jóvenes.

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Ansiedad: principal motivo de consulta entre jóvenes (Magnific)
Ansiedad: principal motivo de consulta entre jóvenes (Magnific)

El manejo emocional toma fuerza en la terapia

El interés de los jóvenes por aprender a comprender y gestionar sus emociones ha crecido de forma significativa. Más allá de buscar una solución rápida a los síntomas, los adolescentes quieren fortalecer sus recursos personales para responder con mayor equilibrio ante el estrés, la incertidumbre o los conflictos cotidianos.

Durante el seguimiento clínico, el manejo emocional aparece como el tema más recurrente, superando en frecuencia al motivo inicial de consulta. Este cambio sugiere que la atención psicológica evoluciona desde la urgencia de un síntoma hacia el aprendizaje de habilidades para la vida diaria.

Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE, sostiene que “los jóvenes ya no buscan únicamente aliviar un síntoma. Lo que observamos es que existe un interés creciente por comprender lo que sienten, fortalecer sus relaciones y desarrollar herramientas para enfrentar la incertidumbre”.

Los vínculos familiares y personales se colocan al centro

La dinámica familiar, la comunicación, la autoestima y los límites personales cobran mayor relevancia a medida que avanza la terapia, según los datos de la plataforma. Estos temas se abordan con frecuencia en las sesiones y confirman que los vínculos, tanto familiares como sociales, son un componente fundamental en la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Los registros muestran que, a diferencia de años anteriores, las nuevas generaciones buscan construir relaciones más saludables y fortalecer su autoestima, además de encontrar alivio frente al malestar emocional. Las expectativas respecto a la terapia han cambiado: el objetivo no solo es dejar de sentirse mal, sino aprender a comunicarse, establecer límites y reconocer que pedir ayuda puede formar parte del crecimiento personal.

Los vínculos familiares y personales se colocan al centro EFE/Jorge I.
Los vínculos familiares y personales se colocan al centro EFE/Jorge I.

Cifras y expansión de la atención psicológica en 2026

En su primer mes de operación, la plataforma HOPE reporta 165 pacientes activos de habla hispana, provenientes de Canadá, Paraguay, Chile y distintos estados de la República Mexicana. Para julio de 2026, HOPE estima triplicar el número de pacientes y sesiones terapéuticas. La apertura de su primera sede física en la Ciudad de México permitirá superar los 500 usuarios, con atención presencial y digital.

La red se especializa en adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años. Ofrece atención profesional tanto en línea como de manera presencial, además de programas preventivos, talleres, experiencias culturales y alianzas estratégicas para promover el bienestar emocional en gran escala.

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