Cuautla encabeza las denuncias por extorsión en México con 96 casos en siete meses

El fortalecimiento de la seguridad en el municipio tiene como ejes el combate a la extorsión y otros delitos, informó la SSPC. (Crédito: SSPC)

Guardar

Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes y equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de Morelos Rinde Cuentas.

El registro coloca a la ciudad de Cuautla, Morelos, por encima de Yautepec, que ocupó el segundo lugar nacional con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo. Cuautla tiene una población estimada de 187 mil 118 personas.

PUBLICIDAD

La cifra corresponde a los primeros siete meses del año, antes de que se conocieran los resultados más recientes del Plan Cuautla, una estrategia de seguridad implementada para atender la violencia y particularmente la extorsión en el municipio.

Cuautla concentra una operación específica contra la extorsión

El Plan Cuautla reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso.

El operativo cuenta con mil 708 elementos de instituciones federales, estatales y municipales. Entre ellas se encuentran la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y las policías estatal y municipal.

PUBLICIDAD

Las autoridades también informaron que 2 mil 336 establecimientos forman parte de la Red de Protección contra la Extorsión. La estrategia incluye además a seis mercados públicos y la Central de Abasto, con 506 comerciantes integrados a una red de comunicación, prevención y denuncia.

El despliegue comenzó después de la detención de Jesús Corona Damián, entonces alcalde electo de Cuautla, quien fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por una orden de aprehensión relacionada con delincuencia organizada. La SSPC señaló entonces que las investigaciones se habían iniciado por actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos.

PUBLICIDAD

Fotografías oficiales tras el arresto de Jesús Corona Damián, el pasado 30 de mayo. (Crédito: Especial)

Comerciantes y transportistas están entre los sectores afectados

Las investigaciones realizadas dentro del Plan Cuautla han identificado distintas modalidades de extorsión.

En agosto, la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención de tres personas señaladas como probables responsables de exigir a comerciantes que compraran agua, gelatinas y otros productos a cambio de permitirles trabajar y evitar agresiones contra ellos o sus establecimientos. De acuerdo con la autoridad, algunas de esas conductas se remontaban a 2022.

El transporte público también ha sido uno de los sectores atendidos por el operativo.

El 21 de agosto, la Ruta 11 reanudó operaciones después de acciones de acompañamiento y seguridad. Las autoridades señalaron que en julio una investigación permitió desarticular una célula señalada por extorsionar a transportistas de Cuautla.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Morelos también ha desplegado acciones de proximidad con comerciantes, transportistas, viveristas y otros sectores para explicar las modalidades de extorsión y fortalecer los mecanismos de denuncia.

Entre las conductas identificadas por las autoridades están las amenazas mediante llamadas o mensajes, las notas intimidatorias, el cobro de piso y el uso de clonación de voz mediante inteligencia artificial.

El municipio también aparece entre los primeros lugares por homicidio

La extorsión no es el único indicador que coloca a Cuautla entre los municipios con mayor incidencia delictiva.

De acuerdo con el mismo corte de enero a julio, la ciudad ocupó el décimo lugar nacional en homicidio doloso entre municipios con más de 100 mil habitantes. También se ubicó en la séptima posición en homicidio doloso en grado de tentativa.

PUBLICIDAD

El panorama de violencia ha llevado a las autoridades federales y estatales a mantener una intervención específica en el municipio. El Plan Cuautla reportó 28 mil 231 operativos y 28 mil 510 visitas a establecimientos mercantiles y empresas como parte de las acciones de presencia, vigilancia, prevención y proximidad.

La estrategia no se limita a las acciones policiales. El Gobierno de Morelos anunció una inversión estatal de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones relacionadas con seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar en Cuautla y la región oriente.

Cuautla mantiene el primer lugar nacional en extorsión presencial

El dato más reciente disponible sobre incidencia corresponde a enero-julio y muestra que Cuautla registró cuatro veces más denuncias que Yautepec, el municipio que ocupó el segundo lugar nacional en tasa de extorsión presencial durante ese periodo.

PUBLICIDAD

Los 96 casos registrados representan una tasa de 51.3 denuncias por cada 100 mil habitantes. La comparación se realiza entre municipios con más de 100 mil habitantes, por lo que el indicador toma en cuenta el tamaño de la población y no solamente el número absoluto de carpetas iniciadas.

La cifra coincide con la existencia de una intervención de seguridad específicamente orientada a contener la extorsión, aunque el corte estadístico de los 96 casos y los resultados del Plan Cuautla corresponden a periodos distintos. Por ello, los datos disponibles no permiten establecer a partir de ellos si las acciones implementadas desde junio han provocado un aumento o una reducción posterior de las denuncias.

PUBLICIDAD