El negocio detrás del huachicol en México: las gasolineras que EEUU vincula al CJNG

Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.
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Uno de los casos documentados por Washington es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien OFAC señaló por su participación en el robo de combustible en Veracruz y Jalisco. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Cazarín utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de estaciones que aparentaban ser negocios legítimos.
‘El Tanque’: una red de gasolineras en Veracruz
Según la OFAC, “El Tanque” obtenía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenaba los hidrocarburos en instalaciones con capacidad para millones de litros.
El combustible era vendido a través de una red de 11 gasolineras, que de acuerdo con el gobierno estadounidense operaban aparentemente como establecimientos legales. La propia OFAC señaló que Cazarín administraba estas estaciones mediante familiares y asociados que fungían como propietarios o representantes formales.
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Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente se anunciaba como G Energy, además de otras razones sociales relacionadas con estaciones de servicio.
La acusación de Washington no implica que cualquier persona que haya cargado combustible en esos establecimientos tuviera conocimiento del origen del producto. El señalamiento estadounidense se dirige contra quienes, según su investigación, controlaban o utilizaban las empresas para comercializar combustible robado.
‘El Jardinero’ y la gasolinera Petrocoda
Otro de los casos señalados por el Departamento del Tesoro involucra a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los operadores de alto nivel del CJNG.
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En una acción posterior, OFAC identificó a Petrocoda S.A. de C.V. como una compañía de gas vinculada con Flores Silva. De acuerdo con la dependencia estadounidense, “El Jardinero” mantenía el control de la empresa mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña.
La empresa fue incluida directamente en las sanciones de OFAC, que sostuvo que Petrocoda era propiedad, estaba controlada o era dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva.
CJNG: la red de gasolineras detrás del huachicol
Empresas y prestanombres sancionados por el Tesoro de EEUU. Toca los elementos para más detalle.
El señalamiento forma parte de una estrategia estadounidense para identificar no solamente a integrantes armados de organizaciones criminales, sino también a empresas y personas que presuntamente facilitan sus operaciones financieras.
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Familiares y empresas alrededor del CJNG
El patrón señalado por las autoridades estadounidenses aparece también en otras actividades empresariales relacionadas con operadores del CJNG.
OFAC ha documentado el uso de familiares, subordinados, prestanombres y empresas aparentemente legítimas para ocultar intereses económicos de integrantes del grupo criminal. En junio de 2026, por ejemplo, el Tesoro informó de nuevas sanciones contra personas y compañías relacionadas con esquemas de robo y contrabando de combustible, además de empresas utilizadas para facilitar esas operaciones.
En el caso de “El Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, investigaciones periodísticas identificaron a familiares del presunto operador del CJNG como propietarias de Gasolineras HG, cuyo nombre coincide con las iniciales de Guerrero.
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Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, por lo que el caso debe distinguirse de empresas como Petrocoda, que sí fue incluida directamente en una designación de OFAC.
El Departamento del Tesoro ha ampliado en los últimos años sus investigaciones sobre las fuentes de ingresos del CJNG. Además del narcotráfico, Estados Unidos ha señalado al robo y contrabando de combustible como una fuente importante de recursos para la organización.
Así, detrás de algunas estaciones que funcionan aparentemente como negocios convencionales, las autoridades estadounidenses han identificado estructuras empresariales que, según sus investigaciones, pueden servir para almacenar, comercializar o introducir al mercado combustible obtenido mediante actividades ilícitas.
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Para el consumidor, una carga de gasolina puede parecer una operación cotidiana. La investigación estadounidense, sin embargo, muestra que detrás de algunas estaciones señaladas existen redes que involucran a operadores criminales, familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar el control o el origen de los recursos.
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