El negocio detrás del huachicol en México: las gasolineras que EEUU vincula al CJNG

El Departamento del Tesoro de EU ha señalado gasolineras y empresas vinculadas con operadores del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

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Uno de los casos documentados por Washington es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien OFAC señaló por su participación en el robo de combustible en Veracruz y Jalisco. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Cazarín utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de estaciones que aparentaban ser negocios legítimos.

‘El Tanque’: una red de gasolineras en Veracruz

Según la OFAC, “El Tanque” obtenía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenaba los hidrocarburos en instalaciones con capacidad para millones de litros.

El combustible era vendido a través de una red de 11 gasolineras, que de acuerdo con el gobierno estadounidense operaban aparentemente como establecimientos legales. La propia OFAC señaló que Cazarín administraba estas estaciones mediante familiares y asociados que fungían como propietarios o representantes formales.

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Petrocoda fue identificada por OFAC como una empresa controlada indirectamente por Audias Flores Silva, “El Jardinero”. (AP Foto/David Zalubowski)

Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente se anunciaba como G Energy, además de otras razones sociales relacionadas con estaciones de servicio.

La acusación de Washington no implica que cualquier persona que haya cargado combustible en esos establecimientos tuviera conocimiento del origen del producto. El señalamiento estadounidense se dirige contra quienes, según su investigación, controlaban o utilizaban las empresas para comercializar combustible robado.

‘El Jardinero’ y la gasolinera Petrocoda

Otro de los casos señalados por el Departamento del Tesoro involucra a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los operadores de alto nivel del CJNG.

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En una acción posterior, OFAC identificó a Petrocoda S.A. de C.V. como una compañía de gas vinculada con Flores Silva. De acuerdo con la dependencia estadounidense, “El Jardinero” mantenía el control de la empresa mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La empresa fue incluida directamente en las sanciones de OFAC, que sostuvo que Petrocoda era propiedad, estaba controlada o era dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva.

CJNG: la red de gasolineras detrás del huachicol Empresas y prestanombres sancionados por el Tesoro de EEUU. Toca los elementos para más detalle. 11 gasolineras de "El Tanque" 2 operadores señalados por OFAC 1 empresa sancionada directamente jun 2026 últimas sanciones del Tesoro Iván Cazarín Molina, "El Tanque", operaba una red de 11 gasolineras en Veracruz para comercializar combustible robado de ductos de Pemex. OFAC ha señalado a Iván Cazarín Molina ("El Tanque") y Audias Flores Silva ("El Jardinero") como operadores del CJNG vinculados a esquemas de combustible. Petrocoda S.A. de C.V. fue incluida directamente en las sanciones de OFAC por estar controlada por Audias Flores Silva. El Departamento del Tesoro anunció en junio de 2026 nuevas sanciones contra personas y empresas relacionadas con robo y contrabando de combustible. Mapa de la red por operador Iván Cazarín, "El Tanque" Audias Flores, "El Jardinero" Heraclio Guerrero, "El Tío Lako" Iván Cazarín Molina, "El Tanque" operador CJNG ▶ Señalado por OFAC por robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex en Veracruz y Jalisco. Almacenaba el hidrocarburo en instalaciones con capacidad para millones de litros. Familiares y asociados prestanombres ▶ Utilizados como propietarios o representantes formales de la red de gasolineras para aparentar operación legal. Etanofuel S.A. de C.V. (G Energy) 11 gasolineras ▶ Comercializaba el combustible robado como establecimientos legales, junto con otras razones sociales relacionadas. Audias Flores Silva, "El Jardinero" operador alto nivel CJNG ▶ Mantenía el control de una compañía de gas mediante familiares y subordinados, según OFAC. Areli Isis Medina Flores prima ▶ Utilizada como parte del control formal de la empresa Petrocoda. Gabriel Serrano Magaña subordinado ▶ Identificado por OFAC como parte de la estructura de control de la empresa junto con Flores Silva. Petrocoda S.A. de C.V. sancionada directamente ▶ OFAC sostuvo que la compañía era propiedad, estaba controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva. Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako" presunto operador CJNG ▶ Investigaciones periodísticas lo vinculan con una red de gasolineras, aunque OFAC no lo ha sancionado formalmente por este esquema. Familiares propietarias formales ▶ Identificadas en reportes periodísticos como propietarias de Gasolineras HG. Gasolineras HG sin sanción formal de OFAC ▶ El nombre coincide con las iniciales de Guerrero. A diferencia de Petrocoda, ninguna autoridad estadounidense la ha señalado formalmente como parte del aparato financiero del CJNG. Mecanismos documentados por el Tesoro de EEUU Robo de combustible Empresas fachada Prestanombres familiares Tomas clandestinas en ductos de Pemex, con almacenamiento en instalaciones con capacidad para millones de litros. Compañías registradas formalmente que operan como negocios legítimos para comercializar el combustible robado. Uso de familiares, subordinados y asociados como propietarios o representantes formales para ocultar el control real de las empresas.

El señalamiento forma parte de una estrategia estadounidense para identificar no solamente a integrantes armados de organizaciones criminales, sino también a empresas y personas que presuntamente facilitan sus operaciones financieras.

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Familiares y empresas alrededor del CJNG

El patrón señalado por las autoridades estadounidenses aparece también en otras actividades empresariales relacionadas con operadores del CJNG.

OFAC ha documentado el uso de familiares, subordinados, prestanombres y empresas aparentemente legítimas para ocultar intereses económicos de integrantes del grupo criminal. En junio de 2026, por ejemplo, el Tesoro informó de nuevas sanciones contra personas y compañías relacionadas con esquemas de robo y contrabando de combustible, además de empresas utilizadas para facilitar esas operaciones.

En el caso de “El Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, investigaciones periodísticas identificaron a familiares del presunto operador del CJNG como propietarias de Gasolineras HG, cuyo nombre coincide con las iniciales de Guerrero.

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Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, por lo que el caso debe distinguirse de empresas como Petrocoda, que sí fue incluida directamente en una designación de OFAC.

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial

El Departamento del Tesoro ha ampliado en los últimos años sus investigaciones sobre las fuentes de ingresos del CJNG. Además del narcotráfico, Estados Unidos ha señalado al robo y contrabando de combustible como una fuente importante de recursos para la organización.

Así, detrás de algunas estaciones que funcionan aparentemente como negocios convencionales, las autoridades estadounidenses han identificado estructuras empresariales que, según sus investigaciones, pueden servir para almacenar, comercializar o introducir al mercado combustible obtenido mediante actividades ilícitas.

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Para el consumidor, una carga de gasolina puede parecer una operación cotidiana. La investigación estadounidense, sin embargo, muestra que detrás de algunas estaciones señaladas existen redes que involucran a operadores criminales, familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar el control o el origen de los recursos.