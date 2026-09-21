Federica Quijano se pronuncia sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “El karma existe” (Redes Sociales)

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Federica Quijano califica de “karma” el arresto de Luis de Llano por desacatar la sentencia que lo obliga a disculparse públicamente con Sasha Sokol, luego de que el productor pasara 30 horas detenido en septiembre de 2026 por incumplir dos órdenes judiciales derivadas del caso de abuso que la excantante de Timbiriche denunció en 2022.

“Híjole, pues el karma, ¿no? El karma es…, hay veces que crees que no va a pasar nada y, pues tarde o temprano lo que haces mal se te regresa”, dijo la cantante de Kabah.

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Federica Quijano aplaude la valentía de Sasha Sokol

La cantante e integrante de Kabah aplaudió la valentía de Sasha Sokol por el atrevimiento y los “pantalones” de realizar la denuncia en contra del productor Luis de Llano, después de todos los años que han pasado.

(YT: PatiChapoy)

“O sea, y Sasha todo mi respeto, toda mi admiración por los pantalones que tuvo para hacer eso. Muchas personas yo creo que no los tienen y enfrentarte hoy por hoy después de tantos años, híjole, qué par de pantalones tiene”, comentó Federica Quijano.

La condena por daño moral data de mayo de 2023

Un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a De Llano por daño moral en mayo de 2023, tras determinar que la relación que sostuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39 fue ilícita y asimétrica. La Séptima Sala Civil confirmó y amplió la sentencia meses después.

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La Suprema Corte negó el amparo del productor en 2025

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el amparo promovido por De Llano, con lo que la condena civil quedó firme. El fallo, con proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, estableció que las demandas civiles por abuso sexual infantil no prescriben, un criterio que ahora orienta a todos los juzgados del país.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

Quijano ve en esa resolución un parteaguas para otros casos similares. “Marca un precedente y yo creo que hay muchos más por los que hay que ir, muchos más por los que hay que ir y, sin embargo, a Luis, pues a Luis yo lo quiero mucho, pero pues los errores se pagan, ¿no?”, declaró.

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El arresto ocurrió el 2 de septiembre por dos órdenes acumuladas

De Llano fue detenido el 2 de septiembre de 2026 a las 18:13 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Cada resolución impuso una medida de apremio de 15 horas, que sumadas alcanzaron 30 horas de privación de la libertad.

El arresto respondió a dos incumplimientos distintos: la falta de una disculpa pública grabada dirigida a Sokol y la omisión de publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil. El productor permaneció detenido en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”.

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Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Federica Quijano exige que Luis de Llano se disculpe con Sasha Sokol

Sobre la obligación pendiente, Quijano fue tajante: “De entrada, de entrada. No, no, no tiene por qué, mínimo una disculpa, mínimo si él lo veía como una normal, pues no era normal, no era normal y hasta esta época se pudo aclarar el tema”, dijo la también política.

La integrante de Kabah condenó que en la década de 1980 se normalizaran relaciones entre adultos y menores de edad, y consideró que De Llano incurrió en un delito al sostener el vínculo con Sokol durante casi cuatro años, según el testimonio de la propia cantante.

El equipo legal de Sokol advierte de una posible pena de prisión

El equipo jurídico de Sokol advirtió que, de continuar el desafío a las órdenes judiciales, De Llano podría enfrentar un delito con pena de hasta cinco años de prisión. La indemnización que debe pagar el productor será donada por Sokol a una organización dedicada a víctimas de abuso infantil.

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La cantante pidió no lucrar con su historia (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

En agosto de 2026, el propio De Llano reconoció públicamente que la disculpa seguía pendiente. La condena también lo obliga a tomar un curso de prevención sobre abuso sexual y a abstenerse de volver a referirse públicamente a la cantante.