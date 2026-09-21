México

La depresión tropical Diecisiete-E se transformará en Polo: prevén huracán categoría 3 cerca de Michoacán y Colima

Conagua mantiene vigilancia en presas y ríos de cinco estados ante el riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de cuerpos de agua

SMN.
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La tarde de este domingo 20 de septiembre se desarrolló la depresión tropical Diecisiete-E al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, sistema que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), evolucionará durante los próximos días hasta alcanzar la categoría 3 de huracán.

El coordinador general del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña, informó que a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se ubicaba aproximadamente a 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo y a 460 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

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En ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Tormenta tropical Polo se formaría este lunes

A las 18:00 horas, el sistema se localizó aproximadamente a 390 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo y a 450 kilómetros al sur de Manzanillo.

La depresión tropical Diecisiete-E avanza hacia México con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de hasta cuatro metros.
La depresión tropical Diecisiete-E avanza hacia México con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de hasta cuatro metros.

Según los modelos de pronóstico citados por el SMN, durante este lunes 21 de septiembre la depresión tropical evolucionará a tormenta tropical Polo, al tiempo que se aproximará a las costas mexicanas.

La previsión señala que el martes podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y que el miércoles llegaría a huracán categoría 3, al sur de las costas de Michoacán y Colima.

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El sistema tendría inicialmente una trayectoria errática y posteriormente recurvaría para desplazarse de manera paralela a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias y oleaje aumentarán en costas del Pacífico

El desplazamiento de Diecisiete-E incrementará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se prevé mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas del Pacífico mexicano, desde Jalisco hasta Oaxaca.

Nubes densas y oscuras cubren el cielo sobre un mar agitado que golpea una costa con palmeras inclinadas por el viento.
Polo elevará el riesgo de lluvias, vientos y oleaje en las costas del Pacífico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto los acumulados de lluvia como la altura del oleaje podrían aumentar durante los siguientes días.

De acuerdo con el pronóstico, el jueves sería el momento en que el ciclón se encontraría más cerca de las costas mexicanas. Para entonces se esperan:

  • Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros e intensas de 75 a 150 milímetros.
  • Vientos fuertes con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora.
  • Oleaje elevado de hasta cuatro metros de altura.
  • Posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Conagua monitorea presas y ríos en cinco estados

Ante las condiciones previstas, autoridades llamaron a la población de las entidades que podrían resultar afectadas a extremar precauciones. Las lluvias podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa de Conagua, informó que se mantiene vigilancia permanente en 16 presas de Colima, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Conagua vigila 16 presas y ríos de cinco estados ante los posibles efectos de Polo.
Conagua vigila 16 presas y ríos de cinco estados ante los posibles efectos de Polo.

Hasta el momento, señaló, estos cuerpos de agua no representan riesgo y se realizan labores de vertido controlado en coordinación con Protección Civil.

También se mantiene vigilancia sobre los ríos de estas entidades, cuyos niveles actualmente presentan bajo riesgo de desbordamiento. En estas labores participan autoridades de Protección Civil, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Protección Civil prepara operativo ante posibles efectos de Polo

Conagua informó que cuenta con personal y equipos especializados para atender posibles emergencias relacionadas con las lluvias y anegaciones.

Raúl Gutiérrez Haaz, director de Atención de Emergencias de Conagua, señaló que están disponibles 21 centros regionales de atención de emergencias, 717 brigadistas y 865 equipos especializados, entre ellos retroexcavadoras, bombas, pipas, plantas potabilizadoras y camiones destinados al bombeo y evacuación de personas.

Helicóptero militar sobrevuela mientras elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México distribuyen sacos de arena a civiles bajo la lluvia en una zona costera.
Protección Civil despliega un operativo preventivo ante la cercanía de Polo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Protección Civil anunció el despliegue de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en la región donde se esperan los mayores efectos del sistema, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades también realizan recorridos para revisar condiciones de seguridad, habitabilidad y sanidad, además de acciones preventivas como limpieza de alcantarillado y pasos de agua, poda de árboles, identificación de zonas de riesgo y comunicación con habitantes de áreas vulnerables.

El Comité Nacional de Emergencias permanece atento ante una posible activación, mientras distintas dependencias federales mantienen preparados sus planes y protocolos de actuación.

Las autoridades recomendaron seguir la evolución del sistema mediante los canales oficiales del SMN y Conagua y atender las indicaciones de Protección Civil.

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