Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

Una sombra durante una entrevista a Imelda Tuñón provocó teorías de usuarios en redes sociales que la atribuyen al espectro de su difunto esposo Julián Figueroa. @MissCabronaVIP

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Una sombra en una ventana durante una entrevista a la cantante Imelda Tuñón provocó teorías de usuarios en redes sociales que la atribuyen al espectro de su difunto esposo Julián Figueroa.

El detalle del metraje se difundió en plataformas digitales, donde se observa cómo una silueta oscura se desplaza detrás del cristal, permanece detenida unos instantes hacia la toma y posteriormente se retira del lugar.

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La publicación generó múltiples reacciones de los usuarios, quienes analizan si el fenómeno responde a un reflejo de luz o una manifestación paranormal vinculada al hijo de la actriz Maribel Guardia.

El intérprete Julián Figueroa falleció a los 27 años el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular en su domicilio de la Ciudad de México.

Desde ese momento, las actividades profesionales de la cantante y los detalles sobre la familia de su difunta pareja captan el interés constante de la audiencia mexicana en plataformas digitales.

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa. (Instagram: @imetunon)

Usuarios debaten sobre el origen de la silueta en la ventana

El hallazgo en la grabación ocurrió luego de que una espectadora notara la anomalía visual al fondo de la escenografía mientras Tuñón ofrecía sus declaraciones en la entrevista.

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A través de plataformas digitales como TikTok y X, cientos de usuarios comparten fragmentos del video para ampliar la imagen y examinar cada movimiento de la figura.

Las posturas en internet se dividen entre quienes exigen explicaciones técnicas de iluminación y quienes consideran que se trata de una presencia vinculada al fallecido cantante.

“En la ventana se alcanza a observar una extraña sombra que parece detenerse por unos segundos”, señalan usuarios en comentarios de la grabación viral.

El texto cuestiona a la audiencia sobre la naturaleza del evento al preguntar si “será simplemente un efecto de luz, alguien pasando por el lugar o hay algo más detrás de esas imágenes”.

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La difusión del material registra miles de reproducciones y decenas de comentarios en donde las hipótesis sobre eventos paranormales cobran fuerza entre las tendencias del entretenimiento.

Las posturas en internet se dividen entre quienes exigen explicaciones técnicas y quienes consideran que se trata de una presencia paranormal. (Instagram: imetunon)

El impacto público tras la muerte de Julián Figueroa

Imelda Tuñón mantiene su carrera en la industria del espectáculo en México mediante proyectos teatrales y musicales, tras haber compartido más de nueve años de relación con el hijo de Joan Sebastian.

La pareja tiene un único hijo, José Julián, de 8 años, quien reside junto a su madre en la capital del país.

La cantante abordó en diversas entrevistas los momentos finales que vivió al lado del artista antes de su deceso repentino.

En una charla concedida a un programa de YouTube, Tuñón explicó que el intérprete enfrentaba episodios de insomnio y ansiedad que alteraban su descanso.

“Se encerraba mucho; tres días apagaba el teléfono, aunque supiéramos que estaba ahí”, declaró la actriz sobre la salud de Figueroa durante sus últimos meses.

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En otras declaraciones, la viuda del cantante relató la manera en que enfrentó las primeras horas tras el deceso junto a los servicios de emergencia.

“Enfrenté las primeras horas sola con la policía y los paramédicos”, afirmó la joven al recordar el procedimiento desplegado en la vivienda tras solicitar asistencia.

La reconstrucción de aquellos hechos en los medios mantiene vigente el interés del público sobre la vida cotidiana de la familia Figueroa en la capital del país.

La cantante abordó en diversas entrevistas los momentos finales que vivió al lado del artista.

Antecedentes de relatos espirituales en el entorno familiar

La aparición de la figura en el video reciente reactiva relatos previos difundidos por integrantes de la familia sobre experiencias paranormales.

Meses después de la muerte del artista, Tuñón mencionó en una entrevista que sostuvo una conversación en sueños con el padre de su hijo.

“En el sueño me dijo que estaba bien y que no le podía reclamar nada”, platicó la cantante en relación con la vivencia experimentada durante su duelo.

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Por su parte, la actriz costarricense Maribel Guardia relató públicamente en 2023 haber sentido una presencia espiritual en su hogar durante un periodo de oración por su hijo.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón han compartido sucesos paranormales relacionados con Julián Figueroa. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

La madre de Julián describió haber percibido una luz intensa que le otorgó tranquilidad tras el fallecimiento de su único descendiente.

La difusión de la grabación vuelve a colocar las teorías sobre eventos de paranormales en el centro de la conversación digital sobre Julián Figueroa.

Hasta la fecha, ni Imelda Tuñón ni los responsables del espacio de entrevistas emitieron declaraciones para aclarar la naturaleza de la sombra captada en el fondo de la toma.

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