Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox (Imagen Ilustrativa Infobae)

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John Cena viajará a la Ciudad de México junto con el elenco de su nueva cinta, Matchbox: La Película, como parte de la gira promocional internacional previa al estreno. Apple TV no ha revelado la fecha exacta del evento con fans en la capital mexicana.

La película llegará a la plataforma de streaming el 9 de octubre de 2026. Esto ubica la posible visita a la capital mexicana en los días inmediatamente anteriores a esa fecha.

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Cena estará acompañado por Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris. Los actores participarán en un evento especial dirigido al público mexicano en los días previos al lanzamiento de la cinta.

(YouTube: @GQVideos)

La producción mantiene la fecha del evento bajo reserva

Apple TV, Skydance Media y Mattel Studios no han precisado sede ni día exacto para el encuentro con fans en la Ciudad de México. Tampoco se han dado a conocer los detalles sobre la dinámica de participación para los seguidores mexicanos.

El elenco incluye a Jessica Biel y Danai Gurira

La película está inspirada en los vehículos de juguete de Mattel y combina comedia con acción. Además de Cena y Biel, el reparto incluye a Danai Gurira, según el tráiler difundido por Apple TV.

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En la trama, Cena interpreta a Sean, un hombre que regresa a su ciudad natal y se reencuentra con viejos amigos con quienes solía jugar con los autos Matchbox. El grupo termina drogado y secuestrado en un avión por operativos de la CIA, que creen que robaron un arma nuclear.

John Cena protagoniza la película de Matchbox

Es la producción conjunta de Skydance y Mattel Studios

Matchbox: La Película es una producción de Skydance Media y Mattel Studios bajo el sello de Apple Original Films. El elenco ya había promocionado la cinta previamente en la Comic-Con de San Diego, donde Apple TV presentó el tráiler el pasado 25 de julio.

La visita a México forma parte de la campaña internacional del filme, que busca llevar el universo de los autos de juguete tanto a la pantalla como al streaming.

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No es la primera vez que John Cena visita la capital mexicana

La última visita confirmada de John Cena a la Ciudad de México antes de esta gira por Matchbox fue en mayo de 2025, cuando llegó junto a James Gunn para promocionar la segunda temporada de Peacemaker y la película Superman.

Peacemaker S2 - Ep. 6

El evento tuvo lugar en el Centro Citibanamex, donde ambos fueron recibidos entre gritos y aplausos de los fans. Cena destacó especialmente el recibimiento del público mexicano hacia su personaje en el universo de DC.

Sobre esa experiencia, el actor comentó: “Es muy lindo cuando te presentas en ciertos lugares y la gente está entusiasmada por verte”.