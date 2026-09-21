Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

John Cena viajará a la Ciudad de México junto con el elenco de su nueva cinta, Matchbox: La Película, como parte de la gira promocional internacional previa al estreno. Apple TV no ha revelado la fecha exacta del evento con fans en la capital mexicana.
La película llegará a la plataforma de streaming el 9 de octubre de 2026. Esto ubica la posible visita a la capital mexicana en los días inmediatamente anteriores a esa fecha.
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Cena estará acompañado por Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris. Los actores participarán en un evento especial dirigido al público mexicano en los días previos al lanzamiento de la cinta.
La producción mantiene la fecha del evento bajo reserva
Apple TV, Skydance Media y Mattel Studios no han precisado sede ni día exacto para el encuentro con fans en la Ciudad de México. Tampoco se han dado a conocer los detalles sobre la dinámica de participación para los seguidores mexicanos.
El elenco incluye a Jessica Biel y Danai Gurira
La película está inspirada en los vehículos de juguete de Mattel y combina comedia con acción. Además de Cena y Biel, el reparto incluye a Danai Gurira, según el tráiler difundido por Apple TV.
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En la trama, Cena interpreta a Sean, un hombre que regresa a su ciudad natal y se reencuentra con viejos amigos con quienes solía jugar con los autos Matchbox. El grupo termina drogado y secuestrado en un avión por operativos de la CIA, que creen que robaron un arma nuclear.
Es la producción conjunta de Skydance y Mattel Studios
Matchbox: La Película es una producción de Skydance Media y Mattel Studios bajo el sello de Apple Original Films. El elenco ya había promocionado la cinta previamente en la Comic-Con de San Diego, donde Apple TV presentó el tráiler el pasado 25 de julio.
La visita a México forma parte de la campaña internacional del filme, que busca llevar el universo de los autos de juguete tanto a la pantalla como al streaming.
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No es la primera vez que John Cena visita la capital mexicana
La última visita confirmada de John Cena a la Ciudad de México antes de esta gira por Matchbox fue en mayo de 2025, cuando llegó junto a James Gunn para promocionar la segunda temporada de Peacemaker y la película Superman.
El evento tuvo lugar en el Centro Citibanamex, donde ambos fueron recibidos entre gritos y aplausos de los fans. Cena destacó especialmente el recibimiento del público mexicano hacia su personaje en el universo de DC.
Sobre esa experiencia, el actor comentó: “Es muy lindo cuando te presentas en ciertos lugares y la gente está entusiasmada por verte”.
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