México

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

El actor y exluchador de la WWE encabeza el elenco de la película Matchbox, que hará promoción en México

John Cena viste traje a rayas y hace la señal de la paz frente a la Catedral Metropolitana y el Ángel de la Independencia.
Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox (Imagen Ilustrativa Infobae)
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John Cena viajará a la Ciudad de México junto con el elenco de su nueva cinta, Matchbox: La Película, como parte de la gira promocional internacional previa al estreno. Apple TV no ha revelado la fecha exacta del evento con fans en la capital mexicana.

La película llegará a la plataforma de streaming el 9 de octubre de 2026. Esto ubica la posible visita a la capital mexicana en los días inmediatamente anteriores a esa fecha.

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Cena estará acompañado por Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris. Los actores participarán en un evento especial dirigido al público mexicano en los días previos al lanzamiento de la cinta.

Hombre con cabello corto, traje de rayas morado, camisa blanca, corbata estampada morada y fondo azul oscuro
(YouTube: @GQVideos)

La producción mantiene la fecha del evento bajo reserva

Apple TV, Skydance Media y Mattel Studios no han precisado sede ni día exacto para el encuentro con fans en la Ciudad de México. Tampoco se han dado a conocer los detalles sobre la dinámica de participación para los seguidores mexicanos.

El elenco incluye a Jessica Biel y Danai Gurira

La película está inspirada en los vehículos de juguete de Mattel y combina comedia con acción. Además de Cena y Biel, el reparto incluye a Danai Gurira, según el tráiler difundido por Apple TV.

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En la trama, Cena interpreta a Sean, un hombre que regresa a su ciudad natal y se reencuentra con viejos amigos con quienes solía jugar con los autos Matchbox. El grupo termina drogado y secuestrado en un avión por operativos de la CIA, que creen que robaron un arma nuclear.

John Cena protagoniza la película de Matchbox
John Cena protagoniza la película de Matchbox

Es la producción conjunta de Skydance y Mattel Studios

Matchbox: La Película es una producción de Skydance Media y Mattel Studios bajo el sello de Apple Original Films. El elenco ya había promocionado la cinta previamente en la Comic-Con de San Diego, donde Apple TV presentó el tráiler el pasado 25 de julio.

La visita a México forma parte de la campaña internacional del filme, que busca llevar el universo de los autos de juguete tanto a la pantalla como al streaming.

No es la primera vez que John Cena visita la capital mexicana

La última visita confirmada de John Cena a la Ciudad de México antes de esta gira por Matchbox fue en mayo de 2025, cuando llegó junto a James Gunn para promocionar la segunda temporada de Peacemaker y la película Superman.

Peacemaker S2 - Ep. 6
Peacemaker S2 - Ep. 6

El evento tuvo lugar en el Centro Citibanamex, donde ambos fueron recibidos entre gritos y aplausos de los fans. Cena destacó especialmente el recibimiento del público mexicano hacia su personaje en el universo de DC.

Sobre esa experiencia, el actor comentó: “Es muy lindo cuando te presentas en ciertos lugares y la gente está entusiasmada por verte”.

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