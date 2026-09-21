México

Disclosure tocó en la lujosa boda del hijo de Manuel Añorve, la banda cobra hasta cinco millones de pesos

El dúo británico actuó durante el evento organizado por el descendiente del senador priista

Reportan que el dueto británico cobra de dos a cinco millones de pesos. Crédito: X/@jorgegogdl

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El hijo del senador priista Manuel Añorve Baños habría contratado al dúo británico Disclosure para su boda, celebrada el fin de semana, por un pago de entre 2 y 5 millones de pesos, según una publicación del periodista Jorge García Orozco en X.

Jorge Añorve publicó en las historias de su cuenta Instagram difundidas por el periodista a los integrantes de Disclosure, un dúo de música electrónica formado por los hermanos Guy y Howard Lawrence. El grupo está asociado con los géneros deep house y garage house.

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Alito Moreno perfila a Manuel Añorve como la carta del PRI para Guerrero en 2027

El dúo británico actuó durante el evento organizado por el descendiente del senador priista
La contratación de Disclosure para la boda de Jorge Añorve habría costado entre 2 y 5 millones de pesos. Crédito: X/@jorgegogdl y @manuelanorve

El pasado 14 de septiembre, Alito Moreno señaló que Manuel Añorve es la principal carta del PRI para buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, debido a su experiencia política y conocimiento del estado.

El señalamiento ocurre después de que Morena designó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, posición que la coloca como virtual candidata a la gubernatura. El Partido Verde respalda a la senadora.

Moreno sostuvo que Añorve, coordinador del PRI en el Senado, trabaja en distintas regiones de la entidad y conoce sus necesidades por sus cargos como alcalde, diputado, senador y servidor público. También afirmó que el partido buscará construir una coalición cuyo proyecto tenga como prioridad a Guerrero y México.

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Impulsa el PRI una alianza opositora para disputar 17 gubernaturas en las elecciones de 2027

El PRI de Alejandro Moreno llega al proceso electoral 2026-2027 con dos gubernaturas, 37 diputaciones federales y 15 senadurías. (Foto: redes sociales)
El PRI de Alejandro Moreno llega al proceso electoral 2026-2027 con dos gubernaturas, 37 diputaciones federales y 15 senadurías. (Foto: redes sociales)

El PRI de Alito Moreno llega al proceso electoral 2026-2027 con dos gubernaturas, 37 diputaciones federales y 15 senadurías, mientras impulsa una alianza con PAN y Movimiento Ciudadano para disputar las 17 entidades que renovarán gobierno en 2027 y evitar que Morena consolide una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La elección también pondrá en juego más de 19 mil cargos locales en el país. Coahuila y Durango, los únicos dos estados gobernados por el tricolor, no tendrán comicios para renovar gubernatura ese año.

El partido busca construir candidaturas propias sin descartar una fórmula común con otras fuerzas opositoras. Su dirigencia sostiene que competir por separado reduciría las posibilidades de vencer a Morena en las gubernaturas y en la renovación de las curules federales.

Conserva el PRI dos de las 32 gubernaturas del país

Coahuila y Durango, los dos estados gobernados por el PRI, no elegirán gobernador en 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)
Coahuila y Durango, los dos estados gobernados por el PRI, no elegirán gobernador en 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

La pérdida de espacios del PRI se remonta al año 2000, cuando Vicente Fox Quesada, postulado por el PAN, derrotó al candidato priista en la elección presidencial y terminó con 71 años consecutivos de gobiernos emanados del tricolor.

Desde entonces, el partido redujo su presencia en gobiernos estatales y en el Congreso de la Unión. La LXVI Legislatura comenzó con 37 diputados federales y 15 senadores priistas, mientras Morena construyó mayorías con figuras que antes militaron en el PRI y abandonaron sus filas tras disputas internas y diferencias con Moreno Cárdenas.

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas figuran entre los 17 estados que elegirán gobernador en 2027. El dirigente priista también ha incluido a Sinaloa, Colima y Querétaro entre las entidades donde considera viable una candidatura opositora unificada.

Moreno recibió recientemente a Vicente Fox en la sede nacional del PRI para dialogar sobre coincidencias rumbo a un eventual bloque contra Morena. El encuentro ocurrió 26 años después de la elección presidencial que llevó al panista a Palacio Nacional.

Fox explicó que acudió por unamisión ciudadanay planteó ante más de 5 mil jóvenes una integración de los partidos demócratas o medio demócratas”. El expresidente fijó como objetivo partirle la madre a Morena en el 2027”.

Alito Moreno plantea una coalición con PAN y Movimiento Ciudadano

Alito Moreno propone una coalición entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para impedir una mayoría calificada de Morena en San Lázaro. (Foto: X/@alitomorenoc)
Alito Moreno propone una coalición entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para impedir una mayoría calificada de Morena en San Lázaro. (Foto: X/@alitomorenoc)

El también senador ha promovido desde hace meses un frente entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Su propuesta busca concentrar el voto opositor en 2027, cuando Morena ya comenzó a nombrar virtuales candidatos en algunos estados.

Moreno sostuvo que una coalición serviría para competir por las gubernaturas y para impedir que el partido oficialista alcance una mayoría calificada en San Lázaro, con la que pueda aprobar reformas constitucionales sin necesitar votos de la oposición, como ha ocurrido desde 2018.

La iniciativa enfrenta el rechazo de Movimiento Ciudadano. El senador emecista Clemente Castañeda afirmó que el PRI “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera, una declaración que provocó críticas del presidente nacional priista.

En marzo, la dirigencia presentó a los llamadosDefensores de México”, una estructura integrada por perfiles que recorrerán el territorio. El partido también abrió la posibilidad de incorporar a figuras de la sociedad civil que no formen parte de su militancia tradicional.

Cuatro días después del inicio del proceso electoral 2026-2027, Moreno presentó a Manuel Añorve como una de las cartas principales del PRI para Guerrero. Añorve ha sido alcalde de Acapulco, diputado local, diputado federal y senador; ocupa este último cargo tras reelegirse en 2024 bajo la coalición opositora.

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