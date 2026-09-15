Alito Moreno destapa a Manuel Añorve como la apuesta del PRI para Guerrero en 2027

Alito Moreno sostuvo que Manuel Añorve trabaja en las regiones de Guerrero y conoce el estado por su trayectoria política.| X- Manuel Añorve

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Este 14 de septiembre, Alejandro “Alito” Moreno señaló que Manuel Añorve es la carta principal del PRI para buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, por su experiencia y conocimiento del estado.

Moreno afirmó que Añorve, coordinador del PRI en el Senado, trabaja en las regiones de Guerrero y conoce el estado por sus cargos como alcalde, diputado, senador y servidor público. También sostuvo que el partido buscará construir una coalición y que el proyecto debe tener como prioridad a Guerrero y México.

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Las declaraciones de Alito Moreno se dan después de que Morena designara a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, un nombramiento que la coloca como virtual candidata a la gubernatura. El Partido Verde expresó su respaldo a la senadora.

Dirigencia de Morena nombra a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal en Guerrero

La senadora con licencia rindió protesta este 14 de septiembre y recibe el encargo de organizar al movimiento en la entidad. Crédito: Morena Sí/YouTube (Captura de video)

Morena informó que Beatriz Mojica Morga es elegida como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, durante un proceso anunciado este 14 de septiembre de 2026 para fortalecer al partido y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Tras rendir protesta, la senadora con licencia afirmó que la responsabilidad implica servir, organizar y unir al movimiento. “Aquí nadie sobra... Muchas gracias al pueblo de Guerrero por su generosidad y por su confianza. Vamos a caminar unidos, sin exclusiones, con humildad, sin soberbia”, declaró.

El partido señaló que su designación busca consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y llamó a la militancia a cerrar filas, trabajar con unidad y mantener al pueblo como el centro de su acción política. La dirigencia estatal también plantea anteponer la defensa de la soberanía nacional y la transformación de México a los intereses personales.

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Mojica Morga es la primera mujer afromexicana que, por acción afirmativa, ganó un escaño en el Senado de la República en 2024. Ha sido diputada federal y local, es consejera nacional de Morena y preside la asociación civil Mi Corazón es Guerrero, dedicada a promover diálogos para la paz y el desarrollo.

¿Quién es Manuel Añorve, posible candidato del PRI a Guerrero?

Nacido el 15 de mayo de 1957 en Ometepec, Guerrero, Manuel Añorve milita en el PRI desde 1975. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Manuel Añorve Baños es senador por Guerrero y coordina al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado desde marzo de 2023. El legislador fue reelegido en 2024 por la coalición Fuerza y Corazón por México, nuevamente por primera minoría.

Nacido el 15 de mayo de 1957 en Ometepec, Guerrero, Añorve milita en el PRI desde 1975 y ocupa un escaño en el Senado desde el 1 de septiembre de 2018. También presidió la Comisión de Estudios Legislativos e integró las comisiones de Hacienda, Justicia, Defensa Nacional, Turismo y Relaciones Exteriores.

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Su trayectoria incluye dos periodos como presidente municipal de Acapulco: el primero, entre 1997 y 1999, tras el huracán Paulina, y el segundo, de 2009 a 2012. Además, fue diputado federal en las legislaturas LVIII y LXII, diputado local, secretario de Finanzas y Administración de Guerrero, delegado de Banobras en el estado y secretario particular del titular de la Reforma Agraria.

El político estudió Derecho en la UNAM, donde se tituló en 1981, y obtuvo un doctorado en Derecho con la tesis Los servicios públicos municipales, publicada como libro. También impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y en el Instituto de Capacitación Política. En 2010 y 2015 fue precandidato o aspirante a la gubernatura de Guerrero.

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Morena designa a Carlos Torres Piña como coordinador estatal en Michoacán rumbo a 2027

Discurso de Carlos Piña.

Carlos Torres Piña fue designado por Morena como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, cargo desde el que organizará al partido rumbo a la elección de 2027, cuando se renovará la gubernatura que actualmente ocupa Alfredo Ramírez Bedolla. La posición no equivale formalmente a una candidatura, aunque coloca al exfiscal estatal al frente de los trabajos políticos y territoriales de la fuerza guinda.

La designación se anunció este lunes durante un acto en el World Trade Center de CDMX, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. En la misma ceremonia, aunque horas antes, se presentó a la persona que conducirá la coordinación partidista en Guerrero.

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Torres Piña fue seleccionado tras un proceso interno en el que participaron 11 perfiles de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Michoacán y Guerrero concentraron el mayor número de aspirantes entre las entidades cuyas coordinaciones fueron anunciadas por la dirigencia nacional.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional tiene como tarea organizar las actividades políticas y territoriales de la Cuarta Transformación en Michoacán. También deberá articular a las distintas corrientes internas y mantener el trabajo conjunto con el PT y el Partido Verde.