Proponen crear bancos de tiro legales en Tijuana para reciclar residuos de construcción y demolición

La diputada Evelyn Sánchez Sánchez propone crear centros autorizados para reciclar residuos de construcción y demolición en los siete municipios de Baja California y reducir los tiraderos clandestinos

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La falta de sitios autorizados para recibir y procesar residuos de construcción y demolición (RCD) en Tijuana ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear infraestructura especializada que permita atender el crecimiento urbano y, al mismo tiempo, reducir la proliferación de tiraderos clandestinos.

Ante esta situación, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez destacó una iniciativa legislativa que plantea que los siete municipios de Baja California instalen centros autorizados para la recepción, manejo y reciclaje de este tipo de desechos.

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La propuesta busca establecer reglas claras para el manejo de los residuos y promover su aprovechamiento mediante esquemas relacionados con la economía circular.

Durante un foro en el que participaron expertos, empresarios, consultores y profesionistas del sector, la legisladora señaló que actualmente Tijuana no cuenta con un banco de tiro que sea legal y que cumpla con todas las normas aplicables.

“Nunca hemos tenido un banco de tiro que sea legal que cumpla con todas las normas”, explicó Sánchez Sánchez, al señalar que estos espacios deben cumplir con requisitos específicos y permitir el aprovechamiento de los materiales que reciben.

¿Qué propone la iniciativa para los residuos de construcción?

Uno de los principales planteamientos consiste en crear bancos de tiro legales, con infraestructura autorizada para recibir y procesar residuos de construcción y demolición.

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La intención no sería únicamente disponer de los materiales, sino transformarlos en agregados reciclados certificados, de manera que puedan volver a incorporarse a procesos relacionados con la construcción.

La propuesta busca crear bancos de tiro legales en Tijuana para recibir, procesar y reciclar residuos de construcción y demolición, con el objetivo de reducir los tiraderos clandestinos

Con ello, la propuesta pretende avanzar hacia un modelo de manejo de residuos basado en el aprovechamiento de materiales y no solamente en su disposición final.

La iniciativa también contempla otorgar facultades regulatorias a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependencia que tendría atribuciones para emitir los permisos correspondientes y promover campañas de difusión sobre el manejo adecuado de los residuos.

Otro de los componentes está relacionado con la economía circular, mediante la promoción de buenas prácticas y beneficios para fomentar el uso de materiales sustentables.

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Plantean uso obligatorio de materiales reciclados

El proyecto legislativo contempla además establecer un porcentaje mínimo obligatorio de material reciclado en obras públicas y privadas en Baja California.

Esta medida busca generar una mayor demanda de los materiales obtenidos a partir del procesamiento de residuos de construcción y demolición.

De esta manera, los bancos de tiro podrían formar parte de un esquema más amplio que incluya la recepción de los residuos, su procesamiento, la generación de materiales reciclados y su posterior utilización en nuevas obras.

La propuesta pretende que el manejo de los RCD se realice bajo criterios de regulación y aprovechamiento, con el propósito de reducir los puntos de disposición irregular.

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CMIC advierte que Tijuana requiere entre tres y seis bancos de tiro

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tijuana, actualmente la ciudad no cuenta con sitios legales que cumplan con la normativa para atender este tipo de residuos.

Ante la demanda generada por el crecimiento urbano, el organismo considera que serían necesarios entre tres y seis bancos de tiro, acompañados de centros de transferencia.

La infraestructura permitiría atender de manera más adecuada el volumen de residuos generado por las actividades de construcción y demolición, además de contribuir a evitar que estos materiales terminen acumulados en la vía pública.

La propuesta plantea que la creación de estos espacios no se limite a Tijuana, sino que los siete municipios de Baja California cuenten con mecanismos e infraestructura autorizada para el manejo de los residuos de construcción y demolición.

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La propuesta busca crear bancos de tiro legales en Tijuana para recibir, procesar y reciclar residuos de construcción y demolición, con el objetivo de reducir los tiraderos clandestinos

Buscan reducir los tiraderos clandestinos

La creación de bancos de tiro legales se plantea como una alternativa para enfrentar la proliferación de sitios clandestinos donde son depositados residuos provenientes de obras de construcción y demolición.

La iniciativa busca que los materiales sean recibidos en instalaciones que cumplan con las normas, sean procesados y, cuando sea posible, reincorporados a la actividad productiva mediante materiales reciclados certificados.

Para ello, el proyecto combina regulación, infraestructura, incentivos a la economía circular y la promoción de materiales sustentables.

El planteamiento también coloca al sector de la construcción ante el reto de incorporar mayores cantidades de materiales reciclados en sus proyectos, especialmente mediante el porcentaje mínimo obligatorio que se propone para obras públicas y privadas.

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De concretarse estas medidas, los bancos de tiro funcionarían como parte de una estrategia integral para mejorar el manejo de los residuos de construcción y demolición en Baja California, particularmente en Tijuana, donde representantes del sector han identificado la necesidad de contar con infraestructura suficiente para responder al crecimiento urbano.