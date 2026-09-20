Alerta por potencial Ciclón Tropical y lluvias intensas en México este domingo: qué estados serán los más afectados

Un ciclón de gran tamaño se desplaza sobre el océano en dirección a una costa montañosa con fuertes lluvias y relámpagos.

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, la cual podría convertirse en un ciclón tropical durante este domingo 20 de septiembre.

La circulación del sistema ocasionará lluvias muy fuertes en diferentes zonas del occidente y sur de México, además de oleaje de hasta 2.5 metros. Aunque los estados cercanos al posible ciclón resentirán sus efectos, las precipitaciones más intensas se pronostican en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

PUBLICIDAD

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las lluvias fuertes a intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de causar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Potencial Ciclón Tropical amenaza las costas de Jalisco, Colima y Michoacán

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, emitido a las 06:00 horas, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se encuentra al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Sus desprendimientos nubosos favorecerán lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del territorio nacional. Los mayores efectos se esperan en las siguientes entidades:

PUBLICIDAD

Jalisco: lluvias muy fuertes en las regiones oeste, suroeste y centro.

Colima: precipitaciones muy fuertes en diferentes puntos del estado.

Michoacán: lluvias muy fuertes en el norte, centro y oeste.

Guerrero: precipitaciones muy fuertes en las regiones centro, este y sur.

Nayarit: lluvias fuertes en el norte y la zona costera.

En Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero también se pronostica oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El SMN mantiene en vigilancia el desarrollo del sistema en el Pacífico oriental y señaló que emitirá información adicional antes del siguiente aviso si se registra un cambio significativo en su organización o trayectoria.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este domingo?

Las precipitaciones de mayor intensidad, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se prevén en cuatro estados del sur y sureste del país:

Oaxaca: regiones oeste y sur.

Chiapas: costa, centro y sur.

Campeche: norte y centro.

Yucatán: centro y oeste.

En estas entidades existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos. En el caso de la península de Yucatán, las lluvias podrían provocar afectaciones principalmente en zonas urbanas con problemas de drenaje.

PUBLICIDAD

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Chihuahua , principalmente en el oeste y suroeste.

Jalisco , en el oeste, suroeste y centro.

Colima .

Michoacán , en el norte, centro y oeste.

Guerrero , en el centro, este y sur.

Puebla , en el sur y sureste.

Veracruz , en la región central.

Tabasco , en el sur.

Quintana Roo, en el norte y centro.

Las condiciones meteorológicas serán generadas por la interacción del posible ciclón tropical con el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 40, localizada sobre el sureste de México.

Lluvias fuertes alcanzarán el norte y centro de México

El temporal también dejará chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Baja California Sur; el sur de Sonora; el norte, centro y sur de Sinaloa; el norte y oeste de Durango; el norte de Coahuila; el oeste y sur de Zacatecas; el norte y costa de Nayarit, así como el suroeste del Estado de México.

PUBLICIDAD

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Para Tamaulipas, el pronóstico contempla únicamente lluvias aisladas, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

En el Valle de México, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado durante la tarde. En el suroeste del Estado de México se esperan lluvias fuertes que podrían causar encharcamientos, crecidas de ríos o arroyos, deslaves e inundaciones. La Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos y descargas eléctricas.

SMN alerta por oleaje elevado, viento y mar de fondo

Además de la lluvia, el SMN pronosticó oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

PUBLICIDAD

En las costas de Oaxaca y Chiapas se presentará un evento de mar de fondo, también con olas de hasta 2.5 metros. Por ello, se recomienda a la navegación marítima y a quienes realizan actividades turísticas o pesqueras atender las indicaciones de las autoridades locales.

También se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En diferentes zonas del norte, centro, oriente y sureste del país, incluidas la Ciudad de México y el Estado de México, las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Las rachas fuertes tienen capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían disminuir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

PUBLICIDAD

Persistirá el calor extremo pese a las lluvias

A pesar del temporal, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, los estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, así como en Baja California Sur y zonas del noroeste y sur de Sonora.

Los termómetros marcarán entre 35 y 40 grados en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante la combinación de lluvias intensas, viento y temperaturas elevadas, las autoridades recomiendan mantenerse al tanto de los avisos del SMN, evitar cruzar calles o cauces inundados y extremar precauciones en zonas montañosas y costeras.

PUBLICIDAD