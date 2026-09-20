México

Estos son los precios del gas LP para la semana del 20 al 26 de septiembre en México

Revisa las referencias por kilogramo y litro en distintas localidades y conoce qué factores explican los cambios entre zonas

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El gas LP representa uno de los gastos recurrentes para numerosos hogares, por lo que conocer su precio puede ayudar a organizar mejor el presupuesto semanal. Del 20 al 26 de septiembre de 2026, los consumidores pueden consultar las referencias correspondientes a su localidad y verificar cuánto se establece para este combustible durante el periodo.

La información se presenta de acuerdo con la zona de comercialización, por lo que no existe una sola cifra aplicable a todo el territorio nacional. El monto puede cambiar de un municipio a otro debido a las condiciones particulares que intervienen en la distribución, entre ellas los costos asociados con el traslado, el almacenamiento y la infraestructura disponible.

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Esta diferencia regional hace que una cifra válida en una determinada localidad no necesariamente corresponda a otra. Por esa razón, antes de realizar una compra es conveniente revisar el municipio específico y distinguir si el cobro se realiza por kilogramo o por litro. Tener esa referencia permite comparar el importe solicitado con los datos publicados para el periodo correspondiente.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Dos tanques de gas LP amarillos y oxidados se encuentran sobre una plataforma de concreto en una azotea, con edificios y un cielo azul claro de fondo.
Dos tanques de gas LP oxidados se asientan sobre el techo de una casa en México, bajo un cielo azul claro, reflejando la infraestructura energética común del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación se muestran los precios incluidos en el listado proporcionado, expresados por kilogramo y por litro con IVA:

  • Aguascalientes, Aguascalientes: $20.78 por kilogramo y $11.22 por litro.
  • Zacatecas, Apozol: $21.18 por kilogramo y $11.44 por litro.
  • Baja California Sur, La Paz: $23.17 por kilogramo y $12.51 por litro.
  • Baja California, Tijuana: $20.00 por kilogramo y $10.80 por litro.
  • Campeche, Carmen: $19.98 por kilogramo y $10.79 por litro.
  • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: $20.84 por kilogramo y $11.25 por litro.
  • Chihuahua, Chihuahua: $20.32 por kilogramo y $10.97 por litro.
  • México, Cuautitlán Izcalli: $20.05 por kilogramo y $10.83 por litro.
  • Ciudad de México, Azcapotzalco: $20.05 por kilogramo y $10.83 por litro.
  • Coahuila de Zaragoza, San Pedro: $19.98 por kilogramo y $10.79 por litro.
  • Durango, Lerdo: $20.51 por kilogramo y $11.08 por litro.
  • Guanajuato, Irapuato: $20.49 por kilogramo y $11.06 por litro.
  • Guerrero, Chilpancingo de los Bravo: $20.33 por kilogramo y $10.98 por litro.
  • Hidalgo, Huichapan: $19.47 por kilogramo y $10.51 por litro.
  • Jalisco, Guadalajara: $20.22 por kilogramo y $10.92 por litro.
  • Michoacán de Ocampo, Puruándiro: $20.64 por kilogramo y $11.14 por litro.
  • Nayarit, Tepic: $21.02 por kilogramo y $11.35 por litro.
  • Morelos, Tepoztlán: $19.76 por kilogramo y $10.67 por litro.
  • Nuevo León, Apodaca: $20.07 por kilogramo y $10.84 por litro.
  • Sonora, Nogales: $20.45 por kilogramo y $11.04 por litro.
  • Chiapas, Salto de Agua: $20.14 por kilogramo y $10.88 por litro.

Los valores anteriores sirven como referencia para las localidades señaladas y no deben trasladarse automáticamente a otros municipios. La ubicación exacta es determinante, especialmente en entidades donde existen diferentes zonas de distribución.

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Revisar antes de llenar el tanque

Vista aérea de dos tanques de gas LP grandes y oxidados sobre un tejado de concreto. Alrededor, techos de tejas y casas en un entorno urbano bajo un cielo azul claro.
Dos tanques de gas LP corroídos sobre un tejado en México, destacando la infraestructura doméstica de energía en zonas residenciales y el posible riesgo de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos permite establecer referencias para la venta del gas LP al consumidor final. Para quien necesita comprar este combustible, consultar los datos oficiales antes de solicitar el servicio puede ser una forma sencilla de conocer el importe que corresponde a su zona y evitar confusiones entre cifras de diferentes periodos.

Otro aspecto que conviene considerar es la unidad de medida. Un tanque estacionario y un cilindro pueden implicar operaciones de compra distintas, por lo que comparar únicamente cantidades sin verificar si están expresadas en litros o kilogramos puede llevar a conclusiones equivocadas. La referencia debe corresponder tanto para una semana anterior no necesariamente representa el correspondiente al periodo del 20 al 26 de septiembre. Por ello, la recomendación práctica para los consumidores es consultar la información oficial cada vez que necesiten adquirir gas LP y conservar el dato como al municipio como a la modalidad de venta.

La actualización semanal también permite mantener vigente la información. Un precio publicado para una semana anterior no necesariamente representa el correspondiente al periodo del 20 al 26 de septiembre. Por ello, la recomendación práctica para los consumidores es consultar la información oficial cada vez que necesiten adquirir gas LP y conservar el dato como referencia al momento de revisar el cobro.

El impacto en el gasto de los hogares

Cinco cilindros de gas rojos, uno de ellos tumbado, con una manguera negra, están en una acera de concreto junto a una pared colorida y una puerta de madera.
Varios cilindros de gas LP rojos se agrupan en una acera de México, reflejando la infraestructura energética doméstica y el vibrante entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gas LP tiene un papel cotidiano en actividades como la preparación de alimentos y, en algunos hogares, el suministro de agua caliente. Por esa razón, cualquier variación en su costo puede reflejarse directamente en la cantidad destinada a este servicio dentro del presupuesto familiar. Cont diferencias entre regiones responden a las condiciones bajo las cuales se distribuye el combustible, de modo que no resulta adecuado asumir que todos los consumidores enfrentarán el mismo importe. Revisar la cifra correspondiente al municipio permite tener una referencia más precisa y entender porar con información actualizada ayuda a anticipar ese desembolso y a comparar el precio aplicable en la localidad.

Las diferencias entre regiones responden a las condiciones bajo las cuales se distribuye el combustible, de modo que no resulta adecuado asumir que todos los consumidores enfrentarán el mismo importe. Revisar la cifra correspondiente al municipio permite tener una referencia más precisa y entender por qué el monto puede ser diferente incluso frente a localidades relativamente cercanas.

En ese contexto, consultar periódicamente las tablas oficiales y contrastarlas con el precio cobrado ofrece a los usuarios una herramienta para tomar decisiones informadas sobre una compra habitual. La información regional, más que una cifra única para todo México, es la que permite conocer cuánto corresponde pagar durante cada periodo.

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