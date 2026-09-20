México

Se desploma techo del Metro Balderas en la la Línea 3: qué dijo el STC del incidente que afectó el servicio

El servicio se vio afectado por algunos minutos, lo que provocó retrasos en el paso de trenes. Personal de la Línea 3 del Metro CDMX atendió la situación

Se desprende techo en el Metro Balderas en la Línea 3 (Captura redes sociales)
Se desprende techo en el Metro Balderas en la Línea 3 (Captura redes sociales)
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La mañana de este domingo 20 de septiembre se registró un incidente dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) que afectó el servicio de la Línea 3. Parte del recubrimiento del techo de la estación Balderas se desprendió y cayó sobre las vías, en consecuencia, el avance de los trenes se vio afectado.

Fue por medio de redes sociales que circularon las imágenes de cómo quedó la estación Balderas luego de que se desprendió el material del techado, en las imágenes se puede observar que personal de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evacuó a las personas para evitar que resultaran lesionadas.

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Además, en las imágenes también se puede apreciar que el material quedó sobre la zona de vías, por lo que el tren que estaba entrando a la estación tuvo que frenar su avance, esto para evitar algún incidente que pudiera afectar el mecanismo del tren.

Techo de la estación Balderas cayó sobre las vías: así reaccionó el STC Metro

Tres personas con chalecos de seguridad sobre un andén de metro frente a restos de material caídos sobre las vías
Personal del Metro de la Ciudad de México inspecciona las vías de la estación Balderas tras el desprendimiento de un fragmento del techo en el andén. (Captura redes sociales)

Luego de que se desplomó parte del plafón en la Línea 3 del Metro CDMX, se puede observar que personal de seguridad retiró algunos elementos sueltos que quedaron en el andén de espera, pidieron a los pasajeros que se retiraran del lugar; en las imágenes se observa que el desprendimiento ocurrió en la parte delantera de la estación.

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El conductor del tren frenó el avance para evitar algún incidente, y luego de verificar que el material no provocaría daños avanzó para que las personas pudieran descender y ascender; los policías de la estación evacuaron a los pasajeros para que se realizaran las maniobras de limpieza en la zona de vías.

Una vez que retiraron el material, se reanudó en su totalidad la operación de la Línea 3 del Metro CDMX, este incidente afectó algunos minutos la circulación de los trenes. Por su parte, el Metro CDMX compartió un comunicado oficial sobre el accidente.

Fragmentos de escombros sobre las vías del metro y personas de pie en el andén superior
Varios fragmentos de escombros cayeron sobre las vías en la estación Balderas de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. (Captura redes sociales)

Explicó que trabajaron para el restablecimiento del servicio tras retirar los objetos en zona de vías, no aclararon qué causó el desprendimiento del techado de la estación, se limitaron a explicar que el servicio fue restablecido en su totalidad:

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar maniobras para retirar un objeto de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad”, se lee en el comunicado.

Renovación de la Línea 3 del Metro iniciará en 2027

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, confirmó que la Línea 3 tendrá una renovación integral a partir de 2027. El proyecto considera una inversión superior a 40,000 millones de pesos para sustituir trenes, vías y equipos de comunicación en el trayecto de Indios Verdes a Universidad.

La modernización contempla la compra de 45 trenes para reemplazar la flota actual. También incluye trabajos para atender hundimientos vinculados con fallas geológicas en distintos puntos de la ruta.

El Gobierno de la CDMX prevé mantener el servicio durante las obras mediante labores nocturnas, trabajos en fines de semana e intervenciones por tramos. Las autoridades definirán el plan técnico, el esquema de financiamiento y los puntos de arranque una vez que se conozca a la empresa coinversionista.

Estación de metro con un tren naranja estacionado y sus puertas abiertas, varios pasajeros en el andén, señal de Terminal Universidad y Salida
Pasajeros transitan por el andén de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, donde un tren naranja espera con las puertas abiertas. (Jefatura Gobierno CDMX)

Los lineamientos del proceso de coinversión se publicaron el 14 de julio. El registro de participantes cerró el 20 de julio y durante agosto se llevó a cabo el periodo de aclaraciones y respuesta a solicitudes. El fallo para elegir a la firma participante está previsto para el 21 de septiembre de 2026.

El financiamiento combinará recursos del Gobierno de la CDMX y aportaciones de la empresa que obtenga el derecho de coinversión. La intervención abarcará todas las estaciones entre Indios Verdes y Universidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó cierres de estaciones o interrupciones del servicio de la Línea 3 durante 2026. La intervención integral comenzará en 2027, cuando esté listo el proyecto de ejecución con la empresa seleccionada.

“Todo esto se va a hacer sin que se cierre ninguna estación del Metro este año. Quiero ser enfática informando que este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir”, señala Brugada.

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