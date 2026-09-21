Productores de maíz y trigo reclaman a Sheinbaum pagos pendientes durante su visita a Culiacán

Productores de maíz y trigo exigen concluir los pagos comprometidos.

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Productores de maíz y trigo se manifestaron este domingo en las inmediaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reclamar el pago de apoyos pendientes que, de acuerdo con los integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa, permanecen sin entregar.

Los agricultores acudieron con mantas y carteles en los que solicitaron la intervención directa de la mandataria federal. Entre las consignas mostradas se encontraban “Claudia, págame ya” y “Presidenta, la agricultura nacional se muere”.

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La protesta ocurrió mientras cientos de personas llegaban al recinto para participar en el evento encabezado por Sheinbaum, quien acudió a Culiacán como parte de su recorrido para informar sobre los resultados de sus primeros dos años de gobierno.

Productores de Sinaloa reclaman pagos pendientes para maíz y trigo

Baltazar Valdez Armenta, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que los esquemas de apoyo destinados a productores de maíz y trigo todavía no han concluido, pese a que existía un compromiso para finalizar los pagos el pasado 31 de agosto.

Baltazar Valdez Armenta afirmó que los pagos para productores de maíz y trigo siguen pendientes, pese al compromiso de concluirlos el 31 de agosto.

El representante señaló que uno de los objetivos de la manifestación era solicitar un encuentro con la presidenta para exponer directamente las dificultades que enfrenta el sector agrícola.

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Según Valdez Armenta, el retraso en los recursos ha provocado que algunos productores se encuentren en cartera vencida, debido a que los apoyos son utilizados para cubrir compromisos relacionados con avíos y créditos contratados para el ciclo agrícola.

Los agricultores también plantearon que la situación del campo requiere medidas que vayan más allá de apoyos temporales.

Maiceros piden créditos accesibles y certidumbre para el campo

Durante la protesta, Campesinos Unidos de Sinaloa planteó distintas demandas relacionadas con las condiciones en las que se desarrolla la actividad agrícola.

Maiceros exigen créditos accesibles para enfrentar los costos del próximo ciclo agrícola. (AP Photo/Ted Shaffrey)

Entre los puntos expuestos por los productores se encuentran:

Concluir el pago de los apoyos pendientes para maíz y trigo.

Facilitar el acceso a créditos para los productores.

Establecer condiciones de mayor certidumbre en los precios de garantía .

Atender el costo de los insumos utilizados en la producción agrícola.

Considerar medidas relacionadas con la importación de granos.

Valdez Armenta sostuvo que los productores necesitan condiciones que les permitan mantener sus actividades y preparar los siguientes ciclos agrícolas.

Jesús García Cota, otro de los agricultores que participó en la manifestación, señaló que los recursos pendientes son necesarios para continuar trabajando la tierra y comenzar el próximo ciclo de siembra.

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Manifestantes de nueve municipios acudieron a Culiacán

Los integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa indicaron que a la movilización acudieron representantes de nueve municipios. Entre ellos se encuentran Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa de Leyva y Elota.

Productores de nueve municipios de Sinaloa se trasladaron a Culiacán para exigir el pago de apoyos pendientes. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Los productores se concentraron en los alrededores de la Feria Ganadera, donde también se registró una importante afluencia de personas que acudieron al acto presidencial.

Desde temprana hora, camiones trasladaron a grupos de asistentes al recinto, mientras en las vialidades cercanas aumentaba el flujo vehicular. La jornada estuvo marcada además por las altas temperaturas y las largas esperas para ingresar al espacio donde se desarrolló el evento.

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La presencia de los agricultores formó parte de las distintas expresiones de inconformidad registradas alrededor de la visita presidencial.

Visita de Sheinbaum ocurre tras marcha por la paz en Culiacán

La protesta de los productores ocurrió una semana después de una movilización realizada en Culiacán para exigir paz y seguridad en Sinaloa.

El 13 de septiembre, familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de distintos sectores participaron en una marcha vestidos de blanco.

La visita de Claudia Sheinbaum a Culiacán ocurre una semana después de la marcha por la paz y la seguridad en Sinaloa. (Foto: Presidencia)

La movilización estuvo relacionada con los dos años transcurridos desde el inicio de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante aquella protesta también se registraron reclamos dirigidos a autoridades estatales y federales. Madres buscadoras quemaron piñatas con los rostros de funcionarios y de la presidenta Sheinbaum como parte de sus expresiones de inconformidad.

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La movilización se realizó días antes de la visita presidencial que había sido anunciada para el 20 de septiembre.

En ese contexto, la llegada de Sheinbaum a Culiacán reunió a cientos de asistentes en la Feria Ganadera, pero también a grupos que aprovecharon su presencia para plantear demandas relacionadas con distintos sectores.

Para los productores de maíz y trigo, el reclamo principal durante la jornada fue la conclusión de los pagos pendientes y la atención a las condiciones económicas que, según señalaron, enfrentan para continuar con la actividad agrícola.