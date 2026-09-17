Arrancan registros a la Beca Benito Juárez: cómo realizar la inscripción paso por paso

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez arranca este jueves 17 de septiembre

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El periodo de registros a la Beca Benito Juárez arranca este jueves 17 de septiembre, y a continuación te explicamos cómo realizar el proceso de inscripción paso por paso.

El programa es impulsado por el gobierno de México y gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

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Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

La iniciativa está destinada a estudiantes de nivel medio superior inscritos en preparatorias públicas del país. El apoyo consiste en pagos bimestrales de $1.900, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar durante los 10 meses del ciclo escolar; julio y agosto quedan excluidos por corresponder al periodo vacacional.

¿Cómo realizar el registro a la Beca Benito Juárez paso por paso?

El registro para la Beca Benito Juárez se realiza en línea. La persona estudiante debe ingresar al portal oficial, acceder o crear una cuenta Llave MX y completar la información escolar, domiciliaria y de contacto que solicita el sistema.

Primero, hay que entrar a www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX. Quienes aún no tengan una cuenta deberán crearla con su CURP y registrar un teléfono celular y un correo electrónico.

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Después, el sistema pedirá la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Tras buscarla, se deben indicar el turno, el periodo escolar y el grado que cursa la persona solicitante.

Un hombre vestido con camisa verde, que lleva el logo de Becas Benito Juárez, presenta información en un formato de reel. Durante la emisión, se superpone una imagen de Claudia Sheinbaum. Se anuncian detalles de registro y las fechas del 17 al 30 de septiembre. El presentador se identifica como Tío León.

El siguiente paso consiste en cargar los datos del domicilio y subir un comprobante reciente. Se aceptan, entre otros, recibos de luz, gas, agua, predial, teléfono fijo o internet, además de constancias de residencia emitidas por autoridades locales.

Los documentos deben presentarse en PDF, JPG o PNG y no superar los 3 MB. La CURP de la persona estudiante debe estar certificada.

Si la persona solicitante es menor de edad, deberá añadir los datos de su madre, padre, tutora o tutor. Para ello se requiere la CURP certificada de esa persona, una identificación oficial digitalizada, un teléfono y un correo electrónico.

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Al final, se debe revisar la información, aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción para finalizar el registro. La solicitud quedará sujeta a la validación de datos por parte de las autoridades del programa.

Ingresa al portal oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx. Inicia sesión o crea una cuenta con tu CURP certificada. Registra tus datos de contacto: número de celular y correo electrónico. Captura la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela. Completa la información de tu plantel, como el turno, el grado y el periodo escolar que cursas. Escribe los datos de tu domicilio actual. Sube un comprobante de domicilio reciente, como un recibo de agua, luz, gas, predial, teléfono fijo o internet. Si eres menor de edad, registra también la información de tu madre, padre, tutora o tutor. El sistema puede solicitar su CURP, identificación oficial, correo electrónico y teléfono. Revisa que todos los datos y archivos cargados sean correctos. Acepta el aviso de privacidad y selecciona la opción para finalizar el registro. Guarda el comprobante o folio que genere la plataforma y revisa posteriormente el estado de la solicitud en el portal.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles que se deben tomar en cuenta antes de registrarse

Antes de iniciar el registro para la Beca Benito Juárez, los aspirantes deben contar con una cuenta Llave MX y con la CURP certificada.

Para verificar la certificación de la CURP, se debe consultar o descargar la constancia en el portal oficial de RENAPO. El documento debe incluir la frase: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que suele aparecer en la parte inferior, como se observa en la imagen. Esta leyenda confirma que la información de la persona fue validada con su acta de nacimiento en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

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La creación de la cuenta Llave MX comienza en www.llavemx.gob.mx. Dentro del sitio, hay que elegir la opción “Crear Cuenta”, escribir la CURP del aspirante, marcar “No soy un Robot” y presionar “Continuar”.

Si el registro de la CURP es válido, el sistema completará de forma automática los datos personales. Después, se debe ingresar el código postal, elegir la colonia y seleccionar “Siguiente”. El proceso continúa con el registro de un teléfono celular o correo electrónico y termina con la creación de una contraseña, que conviene guardar en un sitio seguro.