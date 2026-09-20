México

Obras de la Línea 6 del Mexibús en Toluca empezarán en 2027: así será la ruta que conectará Zinacantepec con Lerma

El nuevo trayecto cubrirá 28.8 kilómetros y conectará áreas entre Zinacantepec y Lerma, además facilitará el transbordo con el Tren Interurbano México - Toluca

Semov Edomex empezará obras del Mexibús Toluca en 2027 (X/ @SEMOV_Edomex)
Semov Edomex empezará obras del Mexibús Toluca en 2027 (X/ @SEMOV_Edomex)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) tiene en marcha una serie de proyectos para mejorar las condiciones de transporte en el territorio mexiquense, y uno de los proyectos más importantes es la construcción del Mexibús Toluca. La Línea 6 del Mexibús será la primera ruta de este transporte en la capital mexiquense, por lo que beneficiará a la zona centro.

El proyecto contempla que la Línea 6 del Mexibús la conexión entre el municipio de Zinacantepec con Lerma y atravesará la capital de Toluca. El proyecto contempla una ruta de 28.8 kilómetros por sentido, 56 estaciones, dos terminales y 31 unidades articuladas, con capacidad para atender a más de 48 mil usuarios.

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Durante la conferencia matutina La Toluqueña, Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que la nueva línea busca modernizar y ordenar el transporte público en el Valle de Toluca. También señaló que su integración con el Tren Interurbano México-Toluca permitirá mejorar la conectividad y la accesibilidad para miles de personas.

Mexibús Toluca empezará obras en 2027

Gobierno Edomex inicia obras de movilidad (X/ @SEMOV_Edomex)
Gobierno Edomex inicia obras de movilidad (X/ @SEMOV_Edomex)

De acuerdo con el titular de la Semov Edomex y autoridades mexiquenses, la Línea 6 del Mexibús empezará con las obras en 2027; se prevé que los primeros trabajos inicien a finales de este año y para que en 2028 se tenga en marcha la nueva ruta de Mexibús.

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Las autoridades explicaron que el proyecto recibirá una inversión superior a 4 mil millones de pesos para conectar Zinacantepec, Toluca y Lerma. El funcionario explicó que este sistema reducirá los tiempos de traslado y representará un alivio para la economía de las familias. De acuerdo con estudios de la dependencia, un hogar mexiquense destina en promedio 9 mil 341 pesos al mes al transporte, mientras que el gasto por persona asciende a 2 mil 684 pesos.

Esos desembolsos, precisó, representan más del 20% de los ingresos familiares destinados a traslados hacia centros de trabajo y escuelas. Bajo esa lógica, la operación del nuevo Mexibús contribuirá a reducir los costos de movilidad y a mejorar la calidad de vida de la población.

La Línea 6 del Mexibús tiene previsto entrar en operación durante 2028. La terminal de Zinacantepec estará ubicada en la avenida 16 de Septiembre, a la altura de Solidaridad las Torres, y la línea concluirá en la estación Lerma del Tren Interurbano.

multas carril confinado Mexibús Edomex
multas carril confinado Mexibús Edomex (especial)

La ruta prevé atender a 48 mil pasajeros diarios. El objetivo es facilitar el traslado hacia puntos de interés como el Centro de Toluca, el corredor industrial Tollocan, la Ciudad Universitaria de la UAEMex, el Hospital de Ginecología y el Parque Cuauhtémoc.

Entre los principales componentes del proyecto se encuentran:

  • 28.8 kilómetros por sentido
  • 56 estaciones
  • dos terminales
  • 31 unidades eléctricas en operación
  • atención estimada para 48 mil pasajeros al día

De la Rosa reiteró que todos los estudios de preinversión ya están listos. La promesa, dijo, es modernizar el transporte público y fortalecer la conexión con el Tren El Insurgente que llega hasta Santa Fe.

Por su parte, el creador de contenido especializado en movilidad, SNT Movilidad Urbana, filtró detalles de cuáles serían las estaciones que compondrán esta nueva ruta de transporte mexiquense. En el primer tramo aparecen paradas como Zinacantepec, Carretera a Morelia, La Conchita, Aztecas, Ciudad Deportiva, Antonio Rivera Venegas, Filiberto Navas, Laguna de la Palma, De los Panteones y Ciudad Universitaria.

Pruebas del Tren Interurbano México - Toluca inicia su última etapa previo a la apertura (SICT)
El Mexibús de Toluca conectará con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca (SICT)

En la zona urbana de Toluca se contemplan estaciones como Monte Líbano, Vasco de Quiroga, Estadio Nemesio Diez, Andrés Quintana Roo, Vicente Villada, Rectoría UAEM, Hospital de Ginecología, González Arratia, Isidro Fabela Sur, 28 de Octubre y Patio Toluca.

Sobre Paseo Tollocan y vialidades cercanas figuran Vía Alfredo del Mazo, Francisco Madero, Robert Fulton, Roberto Bosch, Leonardo Da Vinci, Alberto Einstein, Estallantes Toluca, Tad Toluca, San Jerónimo, Granados, Paseo Totoltepec, Santa María Totoltepec, De las Jacarandas, Hacienda del Coecillo y San Pedro.

En el tramo hacia Lerma también se consideran estaciones como José Vicente Villada, Boulevard Miguel Alemán, Diconsa Metropolitana, Bayer de México, Polioles, Benito Juárez, Profesora Ruíz Méndez y Tren Lerma, esta última en conexión con el Tren Interurbano. Con ese trazo, el proyecto plantea una cobertura amplia sobre corredores viales, zonas habitacionales, áreas universitarias y puntos de actividad económica del Valle de Toluca.

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