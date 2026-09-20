Claudia Sheinbaum anuncia desaladora en Playas de Rosarito con inversión de 12 mil 500 millones de pesos

El encuentro “Honestidad y Resultados” reúne a más de 50 mil personas para presentar proyectos federales en Baja California. Crédito: Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Tijuana que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda colocará la primera piedra de la desaladora de Playas de Rosarito la próxima semana, una obra de 12 mil 500 millones de pesos destinada a reforzar el abasto de agua potable para Tijuana y Rosarito.

Más de 50 mil personas asistieron al encuentro “Honestidad y Resultados”, donde Sheinbaum y la mandataria estatal, Marina del Pilar, expusieron proyectos federales para Baja California en materia de agua, energía, salud, educación, vivienda, infraestructura y programas sociales, de acuerdo con Presidencia.

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La planta desaladora forma parte de los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico para la entidad. La agenda también incluye el saneamiento del Río Tijuana y la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado.

Desaladora atenderá el abasto de agua en Tijuana y Rosarito

El Plan Nacional Hídrico en Baja California incluye el saneamiento del Río Tijuana y la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado. Crédito: Presidencia

Sheinbaum atribuyó el avance del proyecto a las gestiones que Marina del Pilar ha realizado desde el inicio de su administración estatal en 2021. La presidenta afirmó que el suministro de agua para Tijuana y Playas de Rosarito fue planteado como una urgencia desde entonces.

“Marina estuvo desde que llegó a la gubernatura en el 21, cada vez que nos veíamos me dijo: lo más urgente en Baja California es agua para Tijuana, para Rosarito y creemos que lo que se debe hacer es una desaladora, es la mejor opción. Bueno, cuando llegué al gobierno le dije de que la vamos a hacer la vamos a hacer, y ya la próxima semana Marina pone la primera piedra para poder hacer la desaladora de Tijuana y de Rosarito”, afirmó la presidenta.

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La gobernadora agradeció el respaldo federal para proyectos que, dijo, habían sido solicitados por comunidades del estado durante años. “Por eso hoy quiero decirle, a nombre de las y los bajacalifornianos: gracias. Gracias por mirar hacia nuestra tierra y por acompañarnos en la solución de problemas que durante muchos años parecían difíciles de resolver. Pero sobre todo, gracias por algo que quizá sea todavía más importante: por estar siempre presente”, expresó.

El plan de infraestructura incluye el Viaducto Elevado de Tijuana, con una extensión de 11.4 kilómetros, la modernización del Puerto de Ensenada para el sector pesquero, seis Caminos Artesanales, conservación de la red carretera y obras de modernización en el Aeropuerto de San Felipe. El Gobierno de México ubicó la movilidad, el agua y la infraestructura educativa entre las prioridades para los siete municipios de Baja California.

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Mexicali tendrá una central eléctrica de 641 MW

En Mexicali se proyectó la Central de Ciclo Combinado González Ortega, con inversión de 646 millones de dólares. Crédito: Presidencia

En el sector energético se contempla la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, con una inversión de 646 millones de dólares y capacidad de 641 MW. También se instalarán 5 mil 134 sistemas fotovoltaicos mediante el programa Techos Solares para el Bienestar, para el que se prevé un presupuesto de 2 mil 330 millones de pesos.

En salud, el plan considera el fortalecimiento de servicios e infraestructura en Tijuana, Ensenada, San Quintín, San Felipe, Playas de Rosarito y Mexicali. La administración federal también informó sobre ampliaciones hospitalarias en distintas regiones del estado.

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La oferta educativa incorpora la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana, que cuenta con 2 mil 150 estudiantes matriculados. El programa prevé además nuevos espacios y ampliaciones de bachillerato para jóvenes bajacalifornianos.

Sobre los hogares, hay una meta de 80 mil 880 viviendas y la reestructuración de créditos para 238 mil 317 familias. Incluye acciones del Plan de Justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín y los pueblos yumanos.

A estos proyectos se suman pensiones, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra y apoyos productivos para ampliar la cobertura social en Baja California.

Sheinbaum rechaza la intervención extranjera en asuntos nacionales

Durante el evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur, la mandataria sostuvo que el rumbo del país no debe definirse desde el exterior. Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención extranjera en asuntos nacionales y afirmó que México es un país libre y soberano. Durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado este 20 de septiembre de 2026 en Baja California Sur, sostuvo que el rumbo del país no debe definirse desde el exterior.

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Sheinbaum cuestionó a quienes plantean acudir a gobiernos extranjeros para resolver asuntos internos y recordó que la soberanía emana del pueblo. “México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”, declaró durante su gira de rendición de cuentas por los 32 estados.

La presidenta también afirmó que “el pueblo manda” y que ninguna potencia extranjera ni élite debe decidir el futuro nacional. Al evocar los Sentimientos de la Nación, señaló que la independencia implica justicia social, libertad y soberanía absoluta.

Colectivo pide a Sheinbaum crear una Comisión Ejecutiva de Víctimas en Baja California Sur

Un documento dirigido a Claudia Sheinbaum, fechado el 19 de septiembre de 2024 en La Paz, Baja California Sur, expone peticiones de colectivos de búsqueda relativas a la atención a víctimas y la intervención federal. Las imágenes muestran a personas congregadas con gorras blancas durante un acto público al aire libre frente a un escenario con la imagen institucional del Gobierno de México.

El colectivo Búsqueda x La Paz pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum crear en Baja California Sur una Comisión Ejecutiva de Víctimas e intervenir federalmente en las búsquedas, al denunciar que la entidad es la única del país sin ese organismo y que las familias asumen gastos y acompañamientos que atribuyen a las autoridades.

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Las buscadoras asistieron al acto de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados” para entregar a la mandataria un escrito fechado el 19 de septiembre de 2024 en La Paz. El documento expone peticiones sobre atención a víctimas e intervención federal.