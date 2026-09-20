México

"El brochas" disparó a un hombre en un campo de fútbol del Edomex, amenazó a los testigos y huyó: ya enfrenta proceso penal

Un juez ordenó tres meses de investigación complementaria tras el ataque armado contra un hombre en una cancha de Nicolás Romero; la pena posible alcanza 70 años en caso de condena

"El brochas" disparó a un hombre en un campo de fútbol del Edomex, amenazó a los testigos y huyó: ya enfrenta proceso penal. FGJEM
"El brochas" disparó a un hombre en un campo de fútbol del Edomex, amenazó a los testigos y huyó: ya enfrenta proceso penal. FGJEM
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Miguel Ángel “N”, alias “El Brochas”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido en un campo de fútbol de Nicolás Romero, en el Estado de México. La resolución llegó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante un juez los datos de prueba recabados durante la investigación.

El crimen se registró el pasado 30 de agosto en un espacio deportivo ubicado sobre la avenida Francisco Villa, en la colonia Independencia. La víctima se encontraba ahí junto a dos personas más cuando fue atacada a balazos.

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Ataque a balazos en un campo de fútbol

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre identificado como “El Brochas” llegó al campo de fútbol portando un arma de fuego tipo escuadra, calibre nueve milímetros. Se colocó a un costado de la víctima y le disparó en dos ocasiones. Los disparos le ocasionaron la muerte.

Un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y ordenó tres meses de investigación complementaria, con una pena que podría llegar a 70 años de prisión.

Las dos personas que acompañaban a la víctima se encontraban en el lugar durante el ataque. No se precisó si intervinieron durante los hechos ni el tipo de relación que mantenían con el hombre asesinado.

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Amenazas a los testigos antes de huir

Antes de abandonar el lugar, el agresor habría amenazado a los dos acompañantes de la víctima. Les advirtió que, si acudían ante la Policía a denunciar lo ocurrido, correrían la misma suerte que el hombre recién asesinado. “si acudían ante la Policía a denunciar lo ocurrido, correrían la misma suerte que el hombre recién asesinado”.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
"El brochas" disparó a un hombre en un campo de fútbol del Edomex, amenazó a los testigos y huyó: ya enfrenta proceso penal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la advertencia, el caso llegó a conocimiento del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes.

De la denuncia a la detención

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la FGJEM abrió la carpeta de investigación. El trabajo ministerial permitió identificar a Miguel Ángel “N” como el probable responsable del homicidio.

Con esos elementos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de un órgano jurisdiccional una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. Elementos de la corporación estatal ejecutaron la orden y detuvieron al sujeto.

Tras su detención, “El Brochas” fue ingresado al Centro Penitenciario de la zona, donde quedó a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

La detención

Días antes, el 8 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a Miguel Ángel “N”, de 34 años, en la colonia Libertad de Nicolás Romero.

En ese operativo, agentes de la Unidad de Investigación e Inteligencia Policial (UIIP) le encontraron diez envoltorios con una sustancia con características de cristal. La detención ocurrió durante labores de seguimiento a objetivos prioritarios, luego de que el hombre adoptara una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
"El brochas" disparó a un hombre en un campo de fútbol del Edomex, amenazó a los testigos y huyó: ya enfrenta proceso penal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el cruce de información en plataformas institucionales y sistemas de seguridad permitió a la SSEM identificar una posible relación entre el detenido y el homicidio ocurrido el 30 de agosto. En ese momento, la dependencia señaló que “la información formaría parte de las líneas de investigación y que sería la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica”.

Vinculación a proceso y plazo de investigación

Una vez detenido por la orden de aprehensión, Miguel Ángel “N” fue presentado ante un juez de control. La autoridad judicial analizó los datos de prueba recabados y presentados por el Ministerio Público durante la audiencia correspondiente.

Tras esa revisión, el juez determinó vincular a proceso a “El Brochas” por el delito de homicidio calificado. Como parte de la resolución, se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De ser encontrado responsable de los hechos, el imputado podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía estatal precisó que, pese a la vinculación a proceso, debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario en una eventual sentencia.

La FGJEM mantiene disponibles el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770 para que la ciudadanía denuncie hechos delictivos relacionados con este u otros casos.

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