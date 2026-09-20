Jóvenes Escribiendo el Futuro abre nueva convocatoria: el motivo por el que algunas universidades cobrarán antes

El programa de Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga apoyos económicos a estudiantes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un apoyo del Gobierno de México destinado a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado que cursan sus estudios en instituciones públicas.

El programa prioriza a jóvenes de hogares y comunidades con altos niveles de pobreza o marginación, debido a las barreras económicas que pueden llevar al abandono escolar.

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La ayuda se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar, hasta por 45 mensualidades; quienes estudian Medicina pueden recibirla por un máximo de 55 mensualidades.

Tiene cobertura nacional y su asignación depende del presupuesto disponible. Para seleccionar a las y los beneficiarios, se consideran planteles clasificados como prioritarios o susceptibles de atención.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos cada dos meses a estudiantes de licenciatura. El monto equivale a 2,900 pesos mensuales en promedio.

Desde mayo de 2020, el Estado tiene la obligación constitucional de establecer becas para estudiantes de todos los niveles de la educación pública, con prioridad para quienes pertenecen a familias en condición de pobreza.

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Las dificultades económicas y sociales figuran entre los motivos más frecuentes de abandono escolar entre jóvenes de sectores vulnerables.

Debido a que se trata de una beca destinada a instituciones públicas que busca dar prioridad a zonas de alta marginación, es que el programa establece que algunas universidades tienen mayor prioridad que otras, según su grado de vulnerabilidad.

En este sentido, las escuelas prioritarias en orden de preferencia para recibir los apoyos serían las siguientes:

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse a Jóvenes Escribiendo el Futuro

Este programa abrió nueva fechas de registro para los estudiantes que estén interesados en formar parte de los beneficiarios de esta beca. El registro estará abierto del 18 al 30 de septiembre de 2026.

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El trámite es gratuito y se hace en línea. Los requisitos y paso a paso son los siguiente:

Entra al portal oficial: Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro Revisa si tu escuela participa en el programa. Necesitarás la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Si no la tienes, el sistema te pedirá crearla con tu CURP, correo electrónico y número de celular. Captura tus datos personales, escolares y de domicilio. Verifica que coincidan con tu inscripción actual. Sube los documentos que solicite la plataforma. Ten a la mano: CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

CCT de tu escuela.

Correo electrónico y celular activos.

Si eres menor de edad, datos e identificación oficial de tu madre, padre o tutor. Revisa la información, acepta la declaración bajo protesta de decir verdad y envía la solicitud. Descarga y guarda el comprobante de registro con tu folio. Ese número sirve para dar seguimiento al trámite.

La beca está dirigida a estudiantes de licenciatura, Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, inscritos en modalidad escolarizada en instituciones públicas consideradas prioritarias o susceptibles de atención. No debes recibir otra beca federal para el mismo fin.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos cada dos meses a estudiantes de licenciatura. El monto equivale a 2,900 pesos mensuales en promedio (X@avisosbienestar)

El apoyo reportado para esta convocatoria es de 5,800 pesos bimestrales. También puedes revisar o actualizar tu ficha escolar en SUBES.