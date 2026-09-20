Adultos mayores con INAPAM: estas cadenas buscan contratarte y ofrecen beneficios laborales

El programa de Vinculación Productiva está dirigido a personas de 60 años o más que desean incorporarse a una actividad laboral; su objetivo es vincular sus habilidades y experiencia con empresas que requieren personal.

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Las personas adultas mayores que desean continuar trabajando pueden consultar el programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como las bolsas de empleo administradas directamente por diferentes cadenas comerciales y restauranteras.

Entre las empresas con portales oficiales de contratación se encuentran marcas operadas por Alsea, como Starbucks, Burger King y Domino’s Pizza, además de cadenas pertenecientes a Walmart de México y Centroamérica y tiendas OXXO. En estos sitios aparecen puestos operativos, administrativos y de atención al cliente en diferentes estados del país.

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Sin embargo, es importante precisar que las ofertas no son exclusivas para quienes tienen credencial del INAPAM. El documento puede formar parte del proceso de vinculación institucional, pero no garantiza la contratación ni sustituye los requisitos establecidos por cada empresa.

Starbucks, Burger King y Domino’s publican vacantes sin límite de edad

El portal oficial de empleo de Alsea cuenta con oportunidades laborales en varias de sus marcas, entre ellas Starbucks, Burger King, Domino’s Pizza, Vips, Chili’s e Italianni’s.

La compañía establece expresamente que sus procesos de selección se realizan sin distinción de edad, religión, sexo, identidad, orientación sexual, estado civil, condición socioeconómica u opinión política. Esta política permite que las personas mayores de 60 años puedan postularse cuando cumplan con los requisitos del puesto.

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Entre las posiciones publicadas en sus bolsas de trabajo se encuentran:

Baristas para Starbucks .

Empleados generales y ayudantes en Burger King .

Ayudantes de tienda y repartidores en Domino’s Pizza .

Personal de cocina.

Meseros y garroteros.

Encargados de limpieza.

Gerentes y subgerentes de unidad.

Las condiciones cambian según la marca, el establecimiento y la ciudad. Algunas ofertas requieren únicamente secundaria terminada, disponibilidad de horario y documentos fiscales actualizados, mientras que otras solicitan experiencia previa.

En el caso de Burger King, su página oficial de reclutamiento menciona beneficios como un descuento de 40% en marcas de Alsea. La empresa opera restaurantes en más de 70 ciudades del país.

Las personas interesadas deben consultar la sección de vacantes del portal oficial de Alsea, seleccionar la marca y revisar si existen oportunidades cerca de su domicilio. La compañía advierte que no solicita depósitos ni pagos durante las etapas de reclutamiento, selección o contratación.

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Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club también tienen bolsa de empleo

Walmart de México y Centroamérica mantiene un portal oficial para contratar personal en sus diferentes formatos comerciales:

Walmart Supercenter .

Walmart Express .

Bodega Aurrera .

Sam’s Club .

Centros de distribución y oficinas corporativas.

La empresa señala que trabaja bajo una cultura de pertenencia e inclusión y que busca ofrecer igualdad de oportunidades dentro de sus centros laborales. Entre los beneficios que menciona para sus asociados están descuentos en Walmart, Walmart Express y Bodega Aurrera, además de días personales adicionales al periodo vacacional.

Las vacantes pueden corresponder a puestos como auxiliar multifuncional, personal de piso de venta, cajero, auxiliar de perecederos, farmacia, recibo de mercancía, protección de activos o mantenimiento.

Una oferta publicada a nombre de Nueva Walmart de México en el Portal del Empleo contemplaba, además del salario, vales de despensa, caja y fondo de ahorro, descuento para asociados y un bono anual por resultados. No obstante, las prestaciones específicas deben confirmarse en cada convocatoria, pues pueden cambiar según el puesto y la ubicación.

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OXXO mantiene abiertas vacantes en diferentes estados

La cadena OXXO cuenta con una plataforma oficial de contratación en la que publica puestos disponibles en distintas regiones de México. Su portal registraba más de un centenar de posiciones relacionadas con la marca, principalmente en las áreas de operaciones, logística, administración y tiendas.

Entre los puestos disponibles se pueden encontrar oportunidades como:

Asesor o ayudante de tienda.

Encargado de turno.

Personal de inventarios.

Auxiliar de almacén.

Operador de distribución.

Supervisor de operaciones.

Personal administrativo.

La disponibilidad depende de cada ciudad. El portal permite filtrar las ofertas por ubicación, departamento y unidad de negocio, por lo que los interesados pueden revisar las oportunidades cercanas y enviar su solicitud directamente.

OXXO también aclara que la mayor parte de sus establecimientos son operados por empleados directos. Quienes busquen integrarse pueden enviar sus datos mediante su sección de oportunidades laborales o acudir a las convocatorias de reclutamiento anunciadas por la compañía.

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¿Qué beneficios laborales deben recibir los adultos mayores?

La edad no elimina los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Si una persona mayor es contratada formalmente, debe recibir las prestaciones correspondientes al tipo de relación laboral, entre ellas:

Contrato y salario acordado.

Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando corresponda.

Aguinaldo.

Vacaciones y prima vacacional.

Días de descanso.

Participación en las utilidades, cuando resulte aplicable.

Condiciones laborales libres de discriminación.

A estas prestaciones pueden sumarse beneficios otorgados por cada empresa, como vales de despensa, fondos de ahorro, descuentos para empleados, bonos o capacitación. Los aspirantes deben comprobar que todos ellos aparezcan en la oferta o en el contrato y no depender únicamente de anuncios difundidos en redes sociales.

¿Cómo buscar empleo mediante el INAPAM?

El programa de Vinculación Productiva está dirigido a personas de 60 años o más que desean incorporarse a una actividad laboral o productiva. Su objetivo es vincular sus habilidades y experiencia con empresas que requieren personal.

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Para solicitar orientación, la persona interesada debe acudir a una oficina de atención del INAPAM con su identificación y documentación personal. El trámite es gratuito y las oportunidades dependen de las empresas participantes y de las vacantes existentes en cada entidad.

Antes de postularse conviene:

Confirmar que la oferta aparezca en el portal oficial de la empresa. Revisar ubicación, horario, funciones y requisitos físicos del puesto. Preguntar si se trata de contratación formal o de una actividad voluntaria. Solicitar información precisa sobre salario y prestaciones. No entregar dinero para exámenes, uniformes, capacitación o contratación. Evitar enviar documentos personales por cuentas de mensajería no verificadas.

La credencial del INAPAM puede facilitar el acceso al programa de vinculación, pero las vacantes disponibles cambian constantemente. Por ello, la mejor alternativa es consultar tanto las oficinas del Instituto como los portales oficiales de Alsea, Walmart y OXXO, donde se publican y actualizan las oportunidades reales.