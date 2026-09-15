México

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se ve al presunto asesino de la estudiante española

Las cámaras vecinales lo captan corriendo con una mochila en Cuautla, mientras la Fiscalía de Morelos indaga el feminicidio y mantiene como principal línea un posible robo

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino.
Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino.
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Fue difundido un video en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera huyendo de la escena del crimen con una mochila, a las 20.50 horas del sábado pasado en Cuautla, Morelos. La grabación, captada por cámaras del vecindario, constituye hasta ahora la evidencia visual más directa sobre el responsable del feminicidio.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio y no ha descartado ninguna línea de investigación. La hipótesis del robo es hasta el momento la más robusta, aunque las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades.

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La grabación de cámaras vecinales capta al sospechoso corriendo con una mochila lejos del lugar del ataque minutos después de que la joven fuera acuchillada e ingresara herida a la Casa de la Cultura de Cuautla en busca de auxilio.

Cronología del ataque

Tacoronte fue agredida alrededor de las 20.30 horas del sábado, en las cercanías de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento al que había asistido en el centro de Cuautla. Ante el ataque, la joven trató de resguardarse al interior de la Casa de la Cultura. El agresor la persiguió con una navaja hasta el interior del inmueble. Las cámaras del vecindario captaron al presunto atacante a la carrera a las 20.50 horas.

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Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla
Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla

La estudiante falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia a auxiliarla, a las 21.10 horas.

La hipótesis del robo, la más robusta hasta ahora

La Fiscalía General del Estado de Morelos se pronunció este lunes sobre el móvil del ataque sin cerrar líneas de investigación. ‘“Lo han manejado como un posible robo, pero no descartamos tampoco otro móvil porque también había indicios, información de otra situación”’, señaló la dependencia estatal, sin ofrecer más detalles.

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla
Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó además que la institución contactó “inmediatamente” al Consulado de España tras conocerse el crimen.

Claudia es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en siete meses

El caso de Claudia Tacoronte se suma a una lista de víctimas vinculadas a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde la joven realizaba su intercambio académico. Solo en lo que va del año, otras tres estudiantes de esa universidad han sido asesinadas.

En febrero, Kimberly Ramos, de 18 años, desapareció cuando iba a sus clases en el campus de Cuernavaca. Las protestas de sus compañeros obligaron al recinto a suspender actividades. Su cuerpo fue hallado diez días después en un polígono a las afueras de la ciudad.

Ese mismo período se perdió el rastro de Karol Toledo, estudiante de Enfermería de la misma universidad, también de 18 años. Su cuerpo fue encontrado tres días después, lo que reactivó las manifestaciones en la UAEM.

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos
Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos

El 24 de mayo, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna de bachillerato de la UAEM e hija de una profesora de esa institución, salió de su casa en Yautepec para comprar cartulina y desapareció. Su cuerpo se halló diez días después en Tepoztlán.

En los tres casos anteriores, la universidad emitió el mismo reclamo que repitió tras el crimen de Tacoronte: ‘“La UAEM demanda a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”’.

En México, mil 250 mujeres fueron asesinadas en los primeros siete meses de este año. Morelos mantiene la segunda tasa más alta del país en homicidios de mujeres, y el 95% de esos crímenes queda impune.

Quién era Claudia y el testimonio de una compañera

Tacoronte era canaria, estudiante de la Universidad de Granada y llevaba apenas un mes en México. Residía en Cuernavaca, la capital de Morelos, donde se ubica el campus más grande de la UAEM, con 20 mil alumnos.

El sábado, Tacoronte se animó a asistir con un compañero de facultad a la feria de plantas medicinales en Cuautla, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahulli. La organización señaló en un comunicado que “Claudia llegó a este encuentro con el deseo de aprender, convivir y formar parte de una comunidad reunida alrededor de los saberes, las plantas medicinales, la salud y el cuidado colectivo”.

Reacciones en España tras el crimen

El crimen despertó indignación a ambos lados del Atlántico. En España, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con los ministros Diana Morant y José Manuel Albares, además del canario Ángel Víctor Torres, lamentaron el asesinato.

La Universidad de Granada canceló la estancia de tres estudiantes que iban a viajar el próximo semestre a la Universidad de Morelos. La institución afirmó que no tenía conocimiento previo de la muerte de las otras tres estudiantes en los últimos siete meses.

Estudiante española asesinada en UAEM - Morelos
Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, declaró que ‘“es un día de profunda tristeza y mucha rabia institucional al haber conocido el asesinato de nuestra estudiante Claudia Tacoronte”’.

Añadió que activaron “‘el protocolo internacional y nos pusimos en contacto con la embajada y la familia para conocer las circunstancias más en detalle y ponernos a disposición de sus familiares’”.

El Consulado General de España en Ciudad de México confirmó que se mantiene ‘“en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos”’, según fuentes del Ministerio de Exteriores español.

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