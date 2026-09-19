Sin Maru Campos, Sheinbaum encabeza evento en Chihuahua y destaca soberanía tras tensión con gobernadora

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 17 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó hoy un acto de rendición de cuentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin la presencia de la gobernadora de dicha entidad, María Eugenia Campos Galván, con quien su administración mantiene diferencias políticas y de seguridad.

El distanciamiento entre ambas se profundizó este año tras un operativo contra un laboratorio del narcotráfico en la Sierra del Pinal, donde murieron dos agentes estadounidenses identificados en reportes periodísticos como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por lo que incluso la Fiscalía General de la República abrió una investigación.

PUBLICIDAD

Sheinbaum utilizó su discurso para reivindicar el papel histórico de Ciudad Juárez en la defensa de la República, recordando que Benito Juárez estableció su gobierno en el entonces Paso del Norte durante la intervención francesa.

La mandataria presentó a septiembre como un mes de conmemoración de la Independencia y de rendición de cuentas, afirmando que la historia nacional permite comprender el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

“Los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen brújula”, sostuvo durante el acto público.

En este sentido, Sheinbaum repasó la lucha de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, señalando el decreto de abolición de la esclavitud impulsado por Hidalgo y la defensa de la igualdad social planteada por Morelos en ‘Los sentimientos de la nación’.

PUBLICIDAD

La presidenta sostuvo que la soberanía debe residir en el pueblo y no en élites políticas o poderes extranjeros, y en esa línea, recordó la invasión estadounidense y la pérdida de territorio mexicano durante el siglo XIX.

Alusiones a los conservadores

La presidenta ubicó la segunda transformación del país en la Reforma liberal, la Constitución de 1857 y la resistencia encabezada por Juárez contra la invasión francesa.

Sheinbaum recordó que el gobierno republicano recorrió el país mientras las fuerzas francesas y el imperio de Maximiliano de Habsburgo avanzaban sobre territorio mexicano.

También mencionó a Margarita Maza, esposa de Juárez, a quien su gobierno nombró embajadora histórica de México. Señaló que Maza realizó gestiones desde Estados Unidos para mantener el reconocimiento al gobierno republicano.

PUBLICIDAD

Al hablar de los conservadores que buscaron apoyo europeo para instaurar un imperio en México, Sheinbaum lanzó una crítica dirigida a actores políticos actuales.

“La democracia se encuentra con el pueblo, se encuentra luchando con el pueblo de México”, afirmó.

Maru Campos faltó al acto de Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez

La ausencia de Campos contrastó con la presencia de mandatarios estatales de oposición en otras actividades de Sheinbaum.

El jueves 18 de septiembre, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, del Partido Acción Nacional (PAN), acompañó a la presidenta en la conferencia matutina celebrada en Irapuato.

Ese mismo día, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, también del PAN, recibió a Sheinbaum durante su gira de rendición de cuentas.

Es decir, la presidenta ha sostenido actos con gobernadores de distintos partidos políticos en las entidades que ha visitado.

No obstante, ayer Campos solicitó a Sheinbaum una reunión durante la visita presidencial para abordar la seguridad, la situación de las presas, el agua y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La presidenta confirmó que habría un encuentro breve en el aeropuerto, aunque descartó sumarse a todas las actividades propuestas por el gobierno estatal.

La gira forma parte de la estrategia de Sheinbaum para presentar su Segundo Informe de Gobierno fuera de la Ciudad de México. Ciudad Juárez fue la parada número 23 de ese recorrido.

<br>