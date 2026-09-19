México

Artesana muxe que vistió a Sheinbaum para el Grito de Independencia solicita apoyo de la presidenta tras amenazas y ataque armado en su casa

La Fiscalía de Oaxaca vinculó la agresión a un intento de extorsión y ya identificó a dos sospechosos

La vivienda de Elvis Guerra fue atacada a balazos la noche del 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra

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Elvis Guerra, artesana muxe que vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum para el Grito de Independencia, solicitó el apoyo a la mandataria tras ser víctima de amenazas y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán, Oaxaca. Guerra, integrante del taller Biulú, compartió un video en sus historias de Instagram este 19 de septiembre, un día después de que hombres armados tirotearan la fachada de su casa ubicada en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección.

El ataque ocurrió la noche del pasado 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra
El ataque ocurrió la noche del pasado 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra

Horas antes del mensaje de la víctima, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el ataque, registrado la noche del 18 de septiembre, derivó de un intento de extorsión contra la diseñadora textil. Un equipo ministerial desplegado en el lugar aseguró tres elementos balísticos, integrados ya a la carpeta de investigación a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo.

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