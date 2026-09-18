México

Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas

Familiares de víctimas de desaparición esperaron a la mandataria para visibilizar sus casos y exigir acciones precisas en la entidad

Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas. (Capturas de pantalla)
Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas. (Capturas de pantalla)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Guanajuato entre consignas de familiares de personas desaparecidas y decenas de carteles con fichas de búsqueda. Previo a su llegada al Ecoforum, la mandataria tuvo un acercamiento con una de las familias que se encontraban en el lugar.

Sheinbaum arribó al Celaya para rendir cuentas a la ciudadanía, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, por lo que desde inicios de septiembre emprendió una gira que culminará en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Familiares de víctimas de desaparición esperan a la presidenta en Guanajuato

Previo a su llegada, la camioneta donde viajaba la presidenta se encontró con los manifestantes, quienes le gritaban “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, a su paso, se acercaron al vehículo.

En un video que circula en redes sociales, la mandataria se detuvo con una de las familias, a quienes les solicitó el número de teléfono, en el breve encuentro, se escucha a una mujer que le dice a Sheinbaum, “ayúdenos a visibilizar el caso, ya entregamos todas las evidencias y no hacen nada”.

A la fecha, en el estado se encuentran 5 mil 536 personas en calidad de desaparecido y no localizado, entre las principales exigencias de madres y colectivos de búsqueda se encuentra el avance en las carpetas de investigación, así como medidas de seguridad durante las acciones de búsqueda en campo.

PUBLICIDAD

En Guanajuato hay 5 mil 536 personas en calidad de desaparecido y no localizado.
En Guanajuato hay 5 mil 536 personas en calidad de desaparecido y no localizado.

Sheinbaum destaca baja en índices delictivos

Durante la conferencia matutina, la presidenta destacó la baja en homicidios dolosos en Guanajuato, con una caída de 75% derivada del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales. El estado, que en 2024 encabezaba la lista nacional de homicidios dolosos, registra el promedio diario más bajo de víctimas desde 2018, según datos preliminares de 2026.

Sheinbaum detalló que los delitos de alto impacto en Guanajuato se redujeron 43% desde septiembre de 2024. La percepción de inseguridad en el estado bajó entre 10 y 15 puntos, de acuerdo con los reportes presentados durante la conferencia.

“En 2024, Guanajuato era el estado con más homicidios dolosos; se había mantenido en 12 o 13 diarios por varios meses, quizá años”, dijo la mandataria. León, capital económica del estado, llegó a ser la ciudad más violenta del país antes de este proceso.

Sheinbaum destacó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en la entidad como ejemplo de la coordinación entre dependencias. “La investigación no ha terminado. La Fiscalía General de la República tiene ya muchos avances acerca de dónde viene este combustible y a dónde iba, con el fin de hacer las detenciones”, afirmó.

Sheinbaum destaca baja en índices de homicidio en Guanajuato. Crédito: Especial
Sheinbaum destaca baja en índices de homicidio en Guanajuato. Crédito: Especial

“No sólo se trata de asegurar, sino de detener a cualquier grupo delictivo vinculado con esta compra y distribución ilegal de combustible”, agregó la presidenta.

La presidenta explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha asegurado varias cuentas relacionadas con el robo, introducción y distribución de combustible ilegal en el país. El cruce de información entre la FGR, Pemex, el SAT y la Secretaría de Energía permitió identificar estas operaciones.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuanajuatoPersonas desaparecidasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de septiembre? Se reportan severos retrasos en Líneas 7, 8 y B del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de septiembre? Se reportan severos retrasos en Líneas 7, 8 y B del STC

Por qué América vs Chivas se llama Clásico Nacional: el origen de una rivalidad que divide a México

Águilas y rojiblancos se enfrentarán en el estadio Azteca por el Clásico de Clásicos 265 dentro de la J9 del Apertura 2026 de Liga Mx

Por qué América vs Chivas se llama Clásico Nacional: el origen de una rivalidad que divide a México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre: SMN vigila posible ciclón tropical

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre: SMN vigila posible ciclón tropical

Aleks Syntek se compara con Van Gogh, Galileo Galilei y otros “personajes visionarios repudiados” en su época

El cantante fue señalado de tener comportamiento errático durante uno de sus conciertos en CDMX

Aleks Syntek se compara con Van Gogh, Galileo Galilei y otros “personajes visionarios repudiados” en su época
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

Tras la ola de violencia, Harfuch se reúne con la gobernadora de Sinaloa y el gabinete de seguridad en Mazatlán

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Desclasifican declaración patrimonial del exsecretario de Marina Rafael Ojeda tras ponerle candados hasta 2030

Detienen a dos por amenaza contra colegio de Culiacán: dejaron corona fúnebre y mensaje intimidatorio

ENTRETENIMIENTO

David Zepeda buscaría demandar a Pedro Sola tras comentarios sobre su sexualidad en La Granja VIP

David Zepeda buscaría demandar a Pedro Sola tras comentarios sobre su sexualidad en La Granja VIP

Aleks Syntek se compara con Van Gogh, Galileo Galilei y otros “personajes visionarios repudiados” en su época

Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

Cazzu estalla tras la controversia con Christian Nodal por la ‘Ley Cazzu’: “Caprichos que nada tienen que ver con la crianza”

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

DEPORTES

Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

Luis García, portero de Toluca, manda indirecta a los grandes de la Liga MX: “Que sigan llenando estadios, nosotros ganamos títulos”

Por qué América vs Chivas se llama Clásico Nacional: el origen de una rivalidad que divide a México

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México

Místico advierte que si pierde la máscara ante Averno se retira de la lucha libre: “Le digo adiós a todo”