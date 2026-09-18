Sheinbaum atiende a familiar de persona desaparecida en Guanajuato, la presidenta fue recibida con protestas. (Capturas de pantalla)

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La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Guanajuato entre consignas de familiares de personas desaparecidas y decenas de carteles con fichas de búsqueda. Previo a su llegada al Ecoforum, la mandataria tuvo un acercamiento con una de las familias que se encontraban en el lugar.

Sheinbaum arribó al Celaya para rendir cuentas a la ciudadanía, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, por lo que desde inicios de septiembre emprendió una gira que culminará en Ciudad de México.

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Familiares de víctimas de desaparición esperan a la presidenta en Guanajuato

Previo a su llegada, la camioneta donde viajaba la presidenta se encontró con los manifestantes, quienes le gritaban “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, a su paso, se acercaron al vehículo.

En un video que circula en redes sociales, la mandataria se detuvo con una de las familias, a quienes les solicitó el número de teléfono, en el breve encuentro, se escucha a una mujer que le dice a Sheinbaum, “ayúdenos a visibilizar el caso, ya entregamos todas las evidencias y no hacen nada”.

A la fecha, en el estado se encuentran 5 mil 536 personas en calidad de desaparecido y no localizado, entre las principales exigencias de madres y colectivos de búsqueda se encuentra el avance en las carpetas de investigación, así como medidas de seguridad durante las acciones de búsqueda en campo.

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En Guanajuato hay 5 mil 536 personas en calidad de desaparecido y no localizado.

Sheinbaum destaca baja en índices delictivos

Durante la conferencia matutina, la presidenta destacó la baja en homicidios dolosos en Guanajuato, con una caída de 75% derivada del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales. El estado, que en 2024 encabezaba la lista nacional de homicidios dolosos, registra el promedio diario más bajo de víctimas desde 2018, según datos preliminares de 2026.

Sheinbaum detalló que los delitos de alto impacto en Guanajuato se redujeron 43% desde septiembre de 2024. La percepción de inseguridad en el estado bajó entre 10 y 15 puntos, de acuerdo con los reportes presentados durante la conferencia.

“En 2024, Guanajuato era el estado con más homicidios dolosos; se había mantenido en 12 o 13 diarios por varios meses, quizá años”, dijo la mandataria. León, capital económica del estado, llegó a ser la ciudad más violenta del país antes de este proceso.

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Sheinbaum destacó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en la entidad como ejemplo de la coordinación entre dependencias. “La investigación no ha terminado. La Fiscalía General de la República tiene ya muchos avances acerca de dónde viene este combustible y a dónde iba, con el fin de hacer las detenciones”, afirmó.

Sheinbaum destaca baja en índices de homicidio en Guanajuato. Crédito: Especial

“No sólo se trata de asegurar, sino de detener a cualquier grupo delictivo vinculado con esta compra y distribución ilegal de combustible”, agregó la presidenta.

La presidenta explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha asegurado varias cuentas relacionadas con el robo, introducción y distribución de combustible ilegal en el país. El cruce de información entre la FGR, Pemex, el SAT y la Secretaría de Energía permitió identificar estas operaciones.

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