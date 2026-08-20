Pemex reporta incendio en un tanque del complejo Pajaritos por tormenta eléctrica

Pemex indicó que personal especializado activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias para controlar la situación. REUTERS/Luis Manuel Lopez

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Pemex informó que este 19 de agosto una tormenta eléctrica provocó incendio en la válvula superior de la cúpula de un tanque fuera de operación en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con el comunicado de Pemex, el incidente ocurre alrededor de las 17:50 horas.

Según Pemex, personal especializado activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias, y continúan las labores para controlar la situación. Como medida preventiva, se evacuó al personal de la instalación y no se reportan personas lesionadas.

La paraestatal detalló que en el sitio trabaja personal de Contraincendios y Seguridad Industrial, con apoyo de equipos de otros centros de trabajo de la zona. La empresa señaló que también solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos.

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Pemex niega un incendio en la refinería Olmeca, atribuye el humo a vapor de agua

La paraestatal aseguró que la columna blanca vista a las 14:45 horas en Dos Bocas provino de la evaporación en un tanque de almacenamiento de producto caliente. REUTERS/Luis Manuel López

El pasado 27 de julio, Pemex descartó un incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, y aseguró que la columna de humo blanco observada a las 14:45 horas correspondió a vapor de agua generado en un tanque de almacenamiento de producto caliente, un hecho que la empresa ubicó en un complejo que ya arrastra otros incidentes operativos durante 2026.

La petrolera también informó que no hubo fuego, explosión, humo negro ni personas lesionadas. El episodio ocurrió apenas siete días después de que, el 20 de julio, la propia empresa confirmara un incendio en la misma refinería, y más de cuatro meses después del accidente del 16 de marzo que dejó cinco personas fallecidas.

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Según el comunicado difundido por Pemex, el fenómeno fue resultado de la evaporación de agua en un tanque de producto caliente. La empresa añadió que el evento no tuvo relación con la Planta Combinada Maya, pese a que en los primeros reportes se había especulado con un posible conato de incendio en esa zona.

Trabajadores del complejo observaron la columna de vapor dentro de las instalaciones, lo que activó la movilización del equipo contraincendios y los protocolos internos de seguridad mientras se verificaba el origen del incidente.

Después de la inspección de personal especializado, la empresa sostuvo que la situación quedó bajo control y que no representó riesgos para los empleados ni para la operación del complejo.

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Accidente del 16 de marzo dejó cinco muertos en la refinería

Un video captado por cámaras de la ASIPONA reveló cómo se originó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, (X/@azucenau)

El episodio más grave reportado este año en la Refinería Olmeca ocurrió el 16 de marzo. Ese accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

Después de ese hecho, las autoridades federales informaron que realizarían investigaciones para determinar las causas del siniestro. Meses más tarde, el 20 de julio, la empresa confirmó otro incendio en el complejo.

Antes y después de esos hechos también se han reportado otros eventos operativos dentro de las instalaciones: incendios, fallas eléctricas, paros preventivos y emisiones de vapor en distintas áreas.

La Refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, comenzó su construcción en agosto de 2019 en el municipio de Paraíso, Tabasco, como uno de los principales proyectos energéticos del sexenio de AMLO. El complejo fue diseñado para procesar hasta 340 mil barriles diarios de petróleo crudo pesado.

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El objetivo planteado para la instalación es fortalecer la capacidad nacional de refinación y contribuir al abasto interno de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. Su incorporación al Sistema Nacional de Refinación ha sido gradual, conforme avanzan las pruebas y el arranque de las distintas plantas que integran el complejo industrial.

Más allá de los incidentes, Dos Bocas permanece bajo observación por cuestionamientos sobre costos, tiempos de construcción, ritmo de producción y seguridad industrial. También se han difundido investigaciones y análisis sobre aspectos técnicos, ambientales y de seguridad industrial.

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