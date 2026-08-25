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Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán debutó como streamer en dicha plataforma con una transmisión de cinco horas junto a los influencers Lonche y Willito

Emma Coronel habló de su boda con El Chapo. (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)
Emma Coronel habló de su boda con El Chapo. (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)
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Emma Coronel Aispuro se estrenó como streamer en Kick con una transmisión en vivo de cinco horas y media junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez, “Lonche de huevito”, y Guillermo Peña, “Willito”, en la que hizo varias revelaciones sobre su vida con Joaquín “El Chapo” Guzmán, su paso por la cárcel y sus hijas.

Entre estas confesiones, desmintió la versión que durante años han retratado series y se ha escrito en medios: su boda con el capo, asegurando que se casaron en un rancho de difícil acceso en la sierra de Durango, en una ceremonia íntima, sin registro civil, sin políticos, sin grandes músicos y únicamente rodeados de su familia. “Se inventan cada cosa. Da cringe”, afirmó.

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“Nos casamos en mi casa”

Emma Coronel Aispuro (Foto: Instagram/therealemmacoronel)
Emma Coronel Aispuro posó en vestido de novia (Foto: Instagram/therealemmacoronel)

La ceremonia tuvo lugar en el rancho donde Coronel pasó su infancia, en la comunidad de La Angostura, municipio de Canelas, Durango. La fecha coincidió con su cumpleaños número 18 y con la mayoría de edad que hacía posible el matrimonio. Guzmán tenía entonces 50 años.

Coronel fue directa: “Yo vivía en un rancho donde era difícil tener acceso, nos casamos en mi casa, en privado, bien chiquita, se trató de un asunto familiar”. Descartó que en la celebración hubiera grupos musicales, funcionarios públicos u otras figuras del crimen organizado.

En el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, producido por Oxygen y estrenado en noviembre de 2025, Coronel ya había descrito la ceremonia en términos similares: “Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel”. Y añadió algo que no había dicho antes: hoy ese recuerdo no le produce emoción. “Es un aburrimiento para mí estar hablando de eso. Mas que tristeza, no siento nada”, declaró en ese especial.

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Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)
Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)

La versión que ella da contrasta con algunos detalles que circularon en medios años atrás. La periodista Emily Palmer, en una entrevista publicada en la revista Elle en 2023, recogió que durante los tres días siguientes a la boda las calles de Canelas se llenaron de bandas musicales y fiestas. Coronel no abordó ese punto en el stream, pero sí fue enfática en que la ceremonia en sí fue íntima.

En una entrevista con Telemundo en 2019, Coronel ya había dicho que Guzmán no tuvo reuniones con políticos, al menos no en su presencia, y que tampoco los vio durante la ceremonia.

Una sonrisa malentendida: cómo conoció al capo

El mismo live incluyó una anécdota sobre el primer encuentro entre ella y Guzmán Loera que no había contado con ese nivel de detalle en entrevistas anteriores.

La mujer conoció a Guzmán Loera cuando fue coronada reina del Festival de la Guayaba (Foto: Archivo/ especial)
La mujer conoció a Guzmán Loera cuando fue coronada reina del Festival de la Guayaba (Foto: Archivo/ especial)

Coronel tenía 17 años cuando asistió a un baile en Canelas relacionado con la Feria Regional del Café y la Guayaba, en la que participaba como candidata a reina de belleza. Ambos estaban en la pista con parejas distintas: ella bailaba con un amigo, él con una muchacha.

“Bien cura porque él piensa que yo... se paró la canción, de que yo me le quedé viendo, y yo sonreí, él piensa que yo le sonreí a él, pero yo me andaba riendo porque yo estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes el curón que trae uno con ellos”, contó entre risas.

Cuando terminó la canción, ambos quedaron de frente. Guzmán interpretó la sonrisa como una señal de interés y se acercó a pedirle que bailaran. Coronel subrayó que lo hizo con educación: “Fue muy respetuoso, primero me preguntó si deseaba bailar, así como pidiendo permiso para invitarme, después me mandaba flores, era un caballero conmigo”.

“Él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda”, confesó.

Las series le dan “cringe” y un libro que cuestiona

Anabel Hernández en conferencia de prensa
Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

En el live, Coronel fue más allá de la boda y habló de cómo vive la cobertura mediática de su historia en general. Dijo que cuando ve clips de series o películas sobre El Chapo siente “pena ajena” y que prefiere no verlas.

La exreina de belleza fue directa sobre lo que le molesta: que cualquiera se sienta con derecho a inventar su historia. “Lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, dijo.

“Da mucho cringe. Ay no, no le hagan caso a lo que dicen”, dijo. Y añadió: “Puedes demandar y defenderte en algunas cosas o desmentirlo en entrevistas, solo que se la pasan inventando”.

La esposa de “El Chapo” (Instagram: emma.coronel.official)
La esposa de “El Chapo” (Instagram: emma.coronel.official)

Coronel también hizo referencia a un libro en cuya portada aparece su imagen, aunque evitó mencionar el nombre de la autora. Cuestionó el contenido de la publicación porque, según dijo, la escritora solo convivió un día con ella antes de publicarlo. Cabe apuntar que el único libro donde es portada es el de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández.

La transmisión en Kick acumuló 13,000 visualizaciones y duró cinco horas y media. Coronel había anunciado su llegada a la plataforma a principios de agosto, tras haberse concentrado hasta entonces en publicar historias y fotografías en Instagram, donde acumula 727,000 seguidores.

Kick es una plataforma de streaming muy utilizada por creadores de contenido de Sinaloa. El pasado 4 de agosto registró en vivo el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum, cuando se encontraba fuera de un local de comida rápida.

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