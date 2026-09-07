Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

Anabel Hernández sobre la nueva etapa de Emma Coronel como creadora de contenido. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

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La periodista Anabel Hernández, quien se encontraba en México en gira como parte de la promoción de su su nuevo libro Narcocracia, respondió a preguntas sobre la nueva etapa de Emma Coronel como creadora de contenido e influencer, eso luego de haber purgado una condena en Estados Unidos.

La periodista, autora de investigaciones sobre el vínculo entre el crimen organizado y figuras públicas de México, fue abordada por reporteros que le preguntaron por la reciente incursión de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en plataformas como TikTok y Kick, así como por el bloqueo de sus cuentas, ocurrido apenas días antes de la entrevista.

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“Está en su derecho”

Al ser cuestionada directamente sobre la lectura que le da a ver a Coronel Aispuro dedicada ahora a hacer contenido y llevar una vida más pública, la autora de Emma Coronel y las otras señoras del narco afirmó: “Está en su derecho”, aunque cuestionó qué tipo de personas la toman como modelo a seguir.

(Captura de pantalla IG/ REUTERS Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La especialista trazó una distinción que consideró central: a diferencia de otras mujeres vinculadas al entorno del narcotráfico, Coronel no ha negado su participación en los hechos por los que fue procesada.

“En el caso de Emma Coronel, es una mujer que fue ya encarcelada, purgó su condena y hoy hace su vida. Yo creo que Emma Coronel, en lo particular, purgó una condena. No es como otras mujeres que dicen: ‘No, esto nunca pasó, yo no participé’. No, ella acepta, confiesa y purga una condena”, explicó la periodista.

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Bajo esa lógica, Hernández sostuvo que cualquier actividad que Coronel realice de ahora en adelante, siempre que se mantenga dentro de la legalidad, es una decisión que le corresponde a ella y tiene derecho a hacerlo.

La pregunta que le parece más relevante, subrayó, no es si Coronel tiene derecho a rehacer su vida pública, sino qué tipo de audiencia elige tomarla como referencia. “Aquí la pregunta es: ¿qué personajes o qué personas buscan como modelo a Emma Coronel? Eso ya yo lo dejaría en el libre albedrío de las personas”, dijo.

Emma Coronel Aispuro realiza transmisiones en vivo en la plataforma TikTok donde ofrece suscripciones pagadas a sus seguidores. (Especial Infobae México)

Sobre el bloqueo de las cuentas de TikTok y Kick de Coronel, ocurrido el fin de semana previo a la entrevista, Hernández reconoció no estar al tanto del caso. “No lo sabía. Es interesante”, reiteró.

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La periodista lanzó una propuesta concreta: que Coronel, si decide escribir el supuesto libro sobre su experiencia en prisión del que ha hablado públicamente de tener la intención de escribir, use esa plataforma para transmitir una advertencia a otras jóvenes.

“Emma Coronel tiene una historia distinta a otras, porque era menor de edad cuando fue atrapada en este mundo criminal. Si ella pudiera contar a las chicas cómo no caer en esto, cómo alejarse de esos modelos, esa no sería una historia mala”, planteó.

Hernández aprovechó el punto para desmarcar la imagen que, según dijo, se ha construido en torno a la mujer sinaloense. “Esa no son las mujeres sinaloenses. Las mujeres sinaloenses son mujeres de trabajo, son mujeres muy bellas, son mujeres dignas. No todas están involucradas ni con narcos ni nada por el estilo”, sostuvo.

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Los corridos tumbados, un instrumento de los cárteles según la periodista

Peso Pluma. (YouTube)

La conversación con Hernández también abarcó un tema que la periodista ha investigado a profundidad: la relación entre los cantantes de corridos tumbados y el crimen organizado. La autora explicó que, desde que el gobierno de Estados Unidos catalogó a los cárteles como grupos narcoterroristas, varios cantantes que estaban en la cima de su popularidad comenzaron a perder visas de trabajo y turismo, entre ellos Peso Pluma.

Según Hernández, el declive de Peso Pluma se aceleró tras la cancelación de su participación en el Festival de Viña del Mar, luego de que ella publicara en su podcast Narcosistema un reportaje que documentaba la amistad del cantante con Los Chapitos. Esa información, dijo, se la proporcionó directamente Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, entonces testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.

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“Algunos conciertos de Peso Pluma, de sus éxitos más sonados, fueron grabados en el rancho de nada más y nada menos de unos criminales más sanguinarios de este país, que es Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’”, relató Hernández. A partir de ahí, dijo, comenzó una cadena de eventos que coincidió con la extradición de Ovidio Guzmán y la entrega a la justicia estadounidense de Joaquín Guzmán López, hermanos del cantante.

José Ramón Laija Serrano, alias “El Colo”, fue jefe de plaza en Nayarit para el Cártel de Sinaloa y operador de confianza de capos como “El Chapo” Guzmán y “El Güero” Palma. Se dice tiene parentesco con los músicos. (Redes sociales)

Para la periodista, este tipo de música cumple una función específica dentro de la operación de los cárteles. “Esta música que exalta la violencia es un instrumento cultural de los carteles de la droga para incidir en la mente, sobre todo de los más jóvenes. Normalizar que supuestamente ser parte del crimen organizado es cool cuando en realidad es un crimen atroz”, afirmó.

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Hernández también mencionó, sin poder confirmarlo documentalmente, que Tito Double P y Peso Pluma tendrían familiares vinculados al narcotráfico. “Esa información me la dio Mini Lic. Yo en este momento no tengo un acta de nacimiento o algo que pudiera verificar esa información”, aclaró.

Sobre la censura selectiva a corridos tumbados pese a que dominan las listas globales de reproducción, Hernández dijo que el caso de Peso Pluma la sorprendió incluso a ella: “¿Cómo es posible que se ganó el MTV Award en Europa? Estuvo en Billboard”. Advirtió que hay audiencias de buena fe que no saben que, al escuchar ese contenido, “están siguiendo todo un plan prefabricado por los Chapitos para reclutamiento criminal”, y cuestionó a las empresas musicales que hacen negocio con esa música.

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Hernández cerró el tema de los corridos tumbados con una reflexión sobre la responsabilidad de las audiencias. “Cada vez que tú le compras droga a una persona, estás ayudando a que esta industria del crimen se convierta en 134,000 desaparecidos como hay en México. Quien piense que es positivo este tipo de música, o no ha perdido a nadie o es cómplice directo de la criminalidad organizada”, sostuvo.

Sergio Villarreal Barragán y las revelaciones del libro Narcocracia

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

El libro que la periodista promociona en su gira, Narcocracia, se construyó a partir de entrevistas con Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, excapo del Cártel de Sinaloa que operó como lugarteniente durante años antes de convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Villarreal Barragán ya cumplió su condena y actualmente es un hombre libre.

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Según Hernández, el testimonio de Villarreal confirma el vínculo de varios cantantes con Arturo Beltrán Leyva, entre ellos Joan Sebastian.

El libro también menciona a la actriz Patricia Navidad, quien según el testimonio de Villarreal se reunió directamente con Beltrán Leyva. “Está reafirmado ese episodio donde Patricia Navidad va y se encuentra con Arturo Beltrán Leyva en una casa muy lujosa que se encontraba en la zona sur de la Ciudad de México”, detalló Hernández. Sobre el señalamiento de Navidad de que la periodista estaría “perdiendo” un litigio legal y que la editorial le debería pagar, Hernández fue tajante: “Yo no tengo ningún tipo de información sobre algún tipo de fallo judicial ni nada por el estilo”.

Sobre el riesgo que implica documentar este tipo de historias, Hernández admitió que el proceso de reportear le generó temor en más de una ocasión. “Esta entrevista que le hice a Sergio Villarreal Barragán realmente fue una situación que me tuvo bajo estrés. Fueron semanas de entrevista. Hubo muchas ocasiones que lloré, porque lo que contaba de verdad es estrujante”, relató.