México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

La unidad clonada fue localizada abandonada durante un operativo de la AEI y el Ejército

decomiso unidad clonada Defensa Carichí Chihuahua
Decomiso de camioneta clonada en el municipio de Carichí, Chihuahua (AEI Chihuahua)
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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal del Ejército Mexicano localizaron un vehículo presuntamente clonado con características similares a las unidades utilizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante un operativo desplegado en la zona serrana de Chihuahua.

La unidad fue encontrada abandonada sobre una brecha que conduce a la ranchería conocida como Betebachi, en el municipio de Carichí, como parte de los recorridos realizados por caminos vecinales y zonas rurales después del enfrentamiento registrado el pasado martes en el municipio de Nonoava.

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Se trata de una camioneta Chevrolet modelo 2018, pintada en color verde olivo, sin matrícula de circulación y rotulada con el número 0835336, además de la leyenda “Ejército Mexicano”.

Vehículo fue reportado como robado con violencia

Durante la inspección de la unidad, los agentes revisaron los números de serie y establecieron que el vehículo contaba con un reporte de robo con violencia.

De acuerdo con la información oficial, la camioneta fue robada el 25 de agosto de 2026, en la localidad de Santa Bárbara de Tutuaca, municipio de Belisario Domínguez.

El hallazgo permitió establecer que la unidad no pertenecía legalmente a las corporaciones militares, pese a contar con elementos exteriores que buscaban hacerla pasar por un vehículo utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Tras concluir las diligencias iniciales en el sitio, la camioneta fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar quién utilizó la unidad, así como las circunstancias en las que fue trasladada hasta la zona de Betebachi.

Decomiso de otra unidad clonada en Nonoava

Decomiso unidad clonada Defensa Nonoava Chihuahua
Decomiso unidad clonada Defensa Nonoava Chihuahua (AEI Chihuahua)

El hallazgo del vehículo se produjo después del operativo implementado en la región Occidente del enfrentamiento registrado en Nonoava, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano fueron desplegados tras una agresión durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudieron en apoyo de elementos militares, quienes presuntamente fueron atacados por civiles armados.

Durante la respuesta a la agresión, uno de los presuntos atacantes, un hombre de entre 25 y 30 años, murió en el lugar.

Además, un joven identificado como Osiel Francisco B. C., de 22 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital bajo calidad de detenido. Las autoridades lo señalaron por su probable participación en los delitos de tentativa de homicidio y portación ilegal de armas de fuego.

Decomiso armas cartuchos Defensa Nonoava Chihuahua
Decomiso armas cartuchos Defensa Nonoava Chihuahua (AEI Chihuahua)

Como parte del procesamiento de la escena, las autoridades aseguraron un importante arsenal.

Entre lo localizado se encuentran ocho armas de fuego de grueso calibre, 2 mil 294 cartuchos de calibres 5.56 y 7.62 x 39, así como 30 cargadores y un contenedor plástico para ametralladora.

También fue asegurada una camioneta Dodge Ram, sin placas de circulación y con el número de serie ilegible, que presentaba características presuntamente clonadas de una unidad perteneciente a la Defensa Nacional.

Operativo se extendió por brechas y caminos vecinales

Decomiso armas cartuchos Defensa Nonoava Chihuahua
Decomiso armas cartuchos Defensa Nonoava Chihuahua (AEI Chihuahua)

A partir de las acciones realizadas tras el enfrentamiento, las corporaciones de seguridad ampliaron sus recorridos por brechas y caminos vecinales de municipios de la región.

Fue durante estas labores cuando los agentes localizaron la Chevrolet verde olivo abandonada en las inmediaciones de Betebachi.

La coincidencia entre las características de la unidad, la rotulación militar y el reporte de robo permitió que fuera asegurada para continuar con las investigaciones ministeriales.

El vehículo permanecerá bajo resguardo de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente mientras se realizan los peritajes correspondientes y se determina su posible relación con las investigaciones derivadas de los hechos registrados en Nonoava.

La autoridad ministerial también deberá establecer si la unidad fue utilizada para cometer algún delito o para facilitar actividades ilícitas mediante la apariencia de pertenecer a una corporación militar.

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