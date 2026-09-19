Alcaldesa de Valle de Bravo genera una ola de críticas tras usar vestido de Fátima Bosch de 100 mil pesos durante las fiestas patrías

El mismo modelo que se le vio a la exreina de belleza en Los Cabos durante un evento rumbo a Miss Universo México 2026 volvió a escena durante el Grito de Independencia en Valle de Bravo. (Instagram)

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Las fiestas patrias en Valle de Bravo tenían que brillar por la presencia de Belinda con un concierto estelar, pero dejaron una imagen que rebasó la ceremonia del Grito de Independencia.

La alcaldesa Michelle Núñez Ponce apareció en el balcón principal con un vestido rojo de Fher Santos, cubierto de pedrería y acompañado por una capa.

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La ceremonia del Grito de Independencia en Valle de Bravo se volvió debate en redes sociales por el vestido rojo que usó la alcaldesa Michelle Núñez Ponce. (Instagram/ dramichellenunez)

El diseño, que también usó Fátima Bosch en el pasado, provocó una oleada de comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

El debate creció por el valor atribuido a la prenda, estimado de forma extraoficial en alrededor de 100 mil pesos, y por el contexto en que fue utilizada: un acto encabezado por una funcionaria de Morena.

El Grito de Independencia queda marcado por la controversia del vestido de Michelle Núñez

Michelle Núñez Ponce apareció en el balcón principal con una prenda de color rojo creada por el diseñador mexicano Fher Santos, elaborada con pedrería, cristales, transparencias, corsé, escote en V, falda recta y una capa amplia.

La pieza generó controversia por tratarse del mismo modelo que portó Fátima Bosch el 27 de agosto en Los Cabos, durante un evento previo a la final de Miss Universo México 2026. La comparación colocó a la alcaldesa en el centro de la discusión durante las fiestas patrias:

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El precio atribuido: el vestido ha sido estimado en alrededor de 10 mil pesos o más.

El contexto oficial: Núñez Ponce lo utilizó durante la ceremonia institucional del Grito de Independencia, como alcaldesa de Valle de Bravo.

Las críticas por el contraste político: la presidenta municipal pertenece a Morena, partido que ha defendido la austeridad en el servicio público.

La polémica crece porque el mismo diseño de Fher Santos lo usó Fátima Bosch en un evento previo a la final de Miss Universo México 2026. (Instagram/ @dramichellenunez)

El valor del vestido no ha sido confirmado. Por ello, la cifra debe manejarse como una estimación difundida y no como un precio oficial.

Aún con ello, la discusión no se ha limitado exclusivamente al costo. Para usuarios, el uso de una prenda de diseñador durante el Grito representa una imagen alejada de las demandas cotidianas del municipio. Otros señalan que el préstamo, si no hubo pago, no implica por sí mismo un gasto público.

La alcaldesa sostiene que no utilizó recursos públicos para el atuendo

La alcaldesa respondió a los señalamientos con un mensaje en el que aseguró que el vestido no fue adquirido con dinero propio y que tampoco se utilizaron recursos del Ayuntamiento; también agradeció a Fher Santos por la colaboración.

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La presidenta municipal explicó que el acuerdo consistió en un préstamo temporal de la prenda .

También informó que el vestido sería devuelto al diseñador después de las celebraciones patrias.

No obstante, no se conocen públicamente las condiciones completas de la colaboración ni documentos sobre un posible convenio entre la alcaldesa y el diseñador.

La alcaldesa asegura que no utilizó recursos públicos del Ayuntamiento para el vestido con pedrería, cristales, corsé, escote en V, falda recta y capa amplia. (Instagram/ @ dramichellenunez)

De esta manera, aunque la prenda no aparece acreditada como una compra del gobierno municipal, el debate persiste por la exposición de una marca de diseñador en una ceremonia encabezada por una autoridad.

La alcaldesa ya enfrentaba críticas por prendas de lujo

La controversia por el vestido rojo viene cargada de una serie de polémicas previas. En septiembre del año pasado, Michelle Núñez fue cuestionada por aparecer en eventos públicos con chamarras y accesorios de marcas de lujo, entre ellas Moncler y Burberry.

Las críticas surgieron después de que circularon imágenes de prendas con precios comerciales elevados.

Los comentarios compararon esos artículos con los mensajes de austeridad, combate a la corrupción y manejo responsable de recursos que la alcaldesa ha predicado durante su administración. Entre las piezas que fueron señaladas se encuentran:

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Una chamarra Moncler Padded Wool Cardigan , con valor aproximado de 21 mil pesos .

Otra prenda de la firma Moncler , con un precio cercano a 32 mil pesos .

Una chamarra Burberry Fernleigh, valuada en alrededor de 19 mil pesos.

La alcaldesa ya había enfrentado cuestionamientos por usar chamarras y accesorios de lujo con valores aproximados a los 21 mil, 32 mil y 19 mil pesos. (IG)

De esta manera, al terminar la ceremonia de 2026, el vestido rojo de la alcaldesa dejó de ser parte del protocolo y se convirtió en el centro de la conversación.

La capa, los cristales y la comparación con Fátima Bosch pasaron de imágenes del balcón a las pantallas de los habitantes de Valle de Bravo, donde el Grito de Independencia quedó ligado a una polémica que la alcaldesa tendrá que enfrentar fuera de la plaza.