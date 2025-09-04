México

Critican a alcaldesa Michelle Núñez por costosas chamarras mientras habitantes de Valle de Bravo viven en pobreza

En sus discursos ha hecho énfasis en el combate a la corrupción y la administración responsable de los recursos públicos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Critican a alcaldesa de Valle
Critican a alcaldesa de Valle de Bravo por costosa ropa. (IG)

La alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez, se volvió tendencia en redes sociales al haberse dado a conocer imágenes de varias de las chamarras que ha usado durante actos públicos y su costo.

Entre las prendas señaladas se encuentra una Moncler Padded Wool Cardigan, cuyo precio asciende a 970 euros (aproximadamente 21 mil pesos), otra chamarra Moncler de mil 600 dólares (alrededor de 32 mil pesos) y una Balardi Burberry Fernleigh valorada en cerca de 19 mil pesos.

Las publicaciones desataron comentarios y críticas entre usuarios, quienes pusieron en duda la coherencia entre el uso de prendas de diseñador y la situación económica de la región. Entre los debates, la ostentación contrastó con las demandas sociales locales.

Precariedad en Valle de Bravo

Cabe mencionar que Valle de Bravo, localizado en el Estado de México, registra elevados niveles de pobreza que afectan principalmente a comunidades rurales y zonas marginadas. Según datos oficiales, una porción significativa de la población enfrenta condiciones de pobreza moderada y extrema, lo que limita su acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación.

El salario promedio en el municipio ronda los 5 mil a 7 mil pesos mensuales, cifra insuficiente frente al costo de vida y el aumento de precios en la región. Las oportunidades laborales suelen estar concentradas en el sector turístico y de servicios, caracterizados por empleos temporales, bajos salarios y ausencia de prestaciones sociales.

Segundo periodo del gobierno de Michelle Núñez

Michelle Núñez Ponce asumió el cargo como presidenta municipal de Valle de Bravo por segunda ocasión consecutiva, para el periodo 2025-2027,

Durante su discurso de toma de protesta en 2024, expresó que continuará el proyecto de la Cuarta Transformación en el municipio, con énfasis en el combate a la corrupción y la administración responsable de los recursos públicos, sin embargo ahora los usuarios lo han puesto en duda, tras los excesivos costos de sus prendas.

Entre los puntos que ella misma destacó de la administración anterior se encuentran la construcción de más de 195 caminos, la rehabilitación de más del 95 por ciento de las escuelas de nivel básico y la creación, así como el mejoramiento, de espacios deportivos, culturales y recreativos.

Hasta ahora, Michelle Núñez no ha presentado una declaración pública sobre el tema. Esta no es la primera vez que se le ha criticado por sus lujosa ropa, anteriormente se le había comparado incluso con la exalcaldesa Sandra Cuevas.

Temas Relacionados

Valle de BravoMorenaMichelle NúñezEstado de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Profepa clausura comercializadora de artículos de piel de vida silvestre en Oaxaca

El negocio se localiza en el municipio de Villa Hidalgo, distrito de Villa Alta, en el estado de Oaxaca

Profepa clausura comercializadora de artículos

Yuri rompe el silencio sobre la salud de Manuel Mijares y revela la razón por la que fue operado tras bajar de peso

El intérprete de “Soldado del amor” preocupó a sus fans tras difundirse una supuesta hospitalización de emergencia

Yuri rompe el silencio sobre

Senadores de Morena y aliados respaldan acuerdo bilateral en seguridad con EEUU, muestran respaldo a Claudia Sheinbaum

Luego de la visita del secretario estadounidense, Marco Rubio, tanto PT y el Partido Verde se unieron al reconocimiento mostrado a la presidenta de México

Senadores de Morena y aliados

¿Qué significa morderse las uñas?

Hay quienes no pueden contener el impulso de morderse esta parte del cuerpo

¿Qué significa morderse las uñas?

Las mejores películas de Netflix México para ver en cualquier momento

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Las mejores películas de Netflix
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicano con más

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Yuri rompe el silencio sobre

Yuri rompe el silencio sobre la salud de Manuel Mijares y revela la razón por la que fue operado tras bajar de peso

Las mejores películas de Netflix México para ver en cualquier momento

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, niega ser ‘mantenido’ y asegura no ser bisexual

DEPORTES

Álex Padilla, ex portero de

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia