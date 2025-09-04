Critican a alcaldesa Michelle Núñez por costosas chamarras mientras habitantes de Valle de Bravo viven en pobreza

Critican a alcaldesa de Valle de Bravo por costosa ropa. (IG)

La alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez, se volvió tendencia en redes sociales al haberse dado a conocer imágenes de varias de las chamarras que ha usado durante actos públicos y su costo.

Entre las prendas señaladas se encuentra una Moncler Padded Wool Cardigan, cuyo precio asciende a 970 euros (aproximadamente 21 mil pesos), otra chamarra Moncler de mil 600 dólares (alrededor de 32 mil pesos) y una Balardi Burberry Fernleigh valorada en cerca de 19 mil pesos.

Las publicaciones desataron comentarios y críticas entre usuarios, quienes pusieron en duda la coherencia entre el uso de prendas de diseñador y la situación económica de la región. Entre los debates, la ostentación contrastó con las demandas sociales locales.

Precariedad en Valle de Bravo

Cabe mencionar que Valle de Bravo, localizado en el Estado de México, registra elevados niveles de pobreza que afectan principalmente a comunidades rurales y zonas marginadas. Según datos oficiales, una porción significativa de la población enfrenta condiciones de pobreza moderada y extrema, lo que limita su acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación.

El salario promedio en el municipio ronda los 5 mil a 7 mil pesos mensuales, cifra insuficiente frente al costo de vida y el aumento de precios en la región. Las oportunidades laborales suelen estar concentradas en el sector turístico y de servicios, caracterizados por empleos temporales, bajos salarios y ausencia de prestaciones sociales.

Segundo periodo del gobierno de Michelle Núñez

Michelle Núñez Ponce asumió el cargo como presidenta municipal de Valle de Bravo por segunda ocasión consecutiva, para el periodo 2025-2027,

Durante su discurso de toma de protesta en 2024, expresó que continuará el proyecto de la Cuarta Transformación en el municipio, con énfasis en el combate a la corrupción y la administración responsable de los recursos públicos, sin embargo ahora los usuarios lo han puesto en duda, tras los excesivos costos de sus prendas.

Entre los puntos que ella misma destacó de la administración anterior se encuentran la construcción de más de 195 caminos, la rehabilitación de más del 95 por ciento de las escuelas de nivel básico y la creación, así como el mejoramiento, de espacios deportivos, culturales y recreativos.

Hasta ahora, Michelle Núñez no ha presentado una declaración pública sobre el tema. Esta no es la primera vez que se le ha criticado por sus lujosa ropa, anteriormente se le había comparado incluso con la exalcaldesa Sandra Cuevas.