México

Picadillo con papas: receta casera fácil, económica y llena de sabor

Carne molida, vegetales y una salsa de jitomate se transforman en un guiso reconfortante, rendidor y perfecto para disfrutar con tortillas calientes

Sartén con picadillo de carne, papas, zanahorias y arvejas, junto a verduras enteras y troceadas sobre madera.
Un guiso de picadillo preparado con carne molida, papas y zanahorias reposa en una sartén junto a sus ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El picadillo con papas es uno de esos platillos que convierten ingredientes sencillos en una comida completa, abundante y reconfortante. La combinación de carne molida con papas, zanahorias, chícharos y una salsa de jitomate consigue un resultado lleno de color y sabor.

Su preparación es sencilla y no exige demasiados utensilios ni técnicas complicadas. Lo importante está en darle a cada ingrediente el tiempo necesario para cocinarse y conseguir una textura agradable, especialmente en el caso de las papas y las zanahorias.

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Este guiso también tiene la ventaja de ser versátil. Puede servirse recién hecho con tortillas calientes, acompañarse con arroz o combinarse con frijoles. Así, una preparación cotidiana puede convertirse fácilmente en una comida completa para compartir.

Picadillo con papas: ingredientes y preparación

Un cuenco de barro lleno de picadillo de carne y verduras, rodeado por una papa, cebolla, tomate, ajos y zanahorias sobre madera.
Un cuenco de barro contiene picadillo de carne molida con papas, zanahorias y guisantes, acompañado por sus ingredientes frescos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 g de carne molida de res
  • 3 papas medianas
  • 2 zanahorias
  • 3 jitomates
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 taza de chícharos
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 taza de agua
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

  1. Pela las papas y las zanahorias. Córtalas en cubos pequeños y procura que tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.
  2. Licúa los jitomates con la cebolla, el ajo y la taza de agua hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Calienta el aceite en una cacerola y agrega la carne molida. Cocina mientras la deshaces con una cuchara hasta que cambie de color.
  4. Incorpora las papas y las zanahorias. Mezcla durante unos minutos para que comiencen a tomar sabor.
  5. Vierte la salsa de jitomate sobre la preparación y sazona con sal y pimienta al gusto.
  6. Tapa la cacerola y cocina a fuego medio hasta que las verduras estén suaves y la salsa haya espesado ligeramente.
  7. Agrega los chícharos durante los últimos minutos de cocción y mezcla cuidadosamente.
  8. Rectifica la sazón y sirve caliente.

El secreto para conseguir un picadillo lleno de sabor

Cazuela de barro con carne molida guisada, cubos de papa, zanahoria y guisantes, rodeada de tomates, papas enteras y dientes de ajo.
Un recipiente de barro contiene un picadillo de carne molida cocinado con papas, zanahorias y guisantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los detalles más importantes para conseguir un buen resultado está en el corte de las verduras. Las papas y las zanahorias deben tener un tamaño parecido para que se cocinen de manera uniforme. De esta forma, se evita que unas piezas queden demasiado duras mientras otras pierden su consistencia.

La carne molida también necesita atención desde el comienzo. Al colocarla en la cacerola, conviene deshacer los grumos con una cuchara mientras se cocina. Así se distribuye mejor entre los vegetales y cada porción puede tener una combinación equilibrada de todos los ingredientes.

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La salsa de jitomate aporta humedad y permite que los sabores se integren durante la cocción. No es necesario que el guiso quede demasiado líquido; la intención es conseguir una preparación jugosa, con una salsa que cubra la carne y las verduras sin ocultar sus diferentes texturas.

Una comida casera que siempre encuentra lugar en la mesa

Cuenco de picadillo con carne molida, papas, zanahorias y guisantes, rodeado de papas, un tomate, una cebolla, un ajo y una cuchara de madera.
Un plato hondo de picadillo de carne molida con papas y guisantes se presenta junto a los ingredientes frescos utilizados en su preparación sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las papas y las zanahorias estén suaves y la salsa haya tomado una consistencia ligeramente espesa, el picadillo estará listo para servirse. Es recomendable llevarlo a la mesa caliente para disfrutar mejor sus aromas y la combinación de sus ingredientes.

Las tortillas calientes son una opción sencilla para acompañar este guiso, pero también puede servirse con arroz blanco o frijoles. Incluso puede convertirse en el plato principal de una comida familiar acompañado de una ensalada fresca.

Una de las virtudes de esta receta es que resulta práctica sin sacrificar el sabor. La carne aporta el elemento principal, mientras las papas ayudan a darle cuerpo al guiso y las zanahorias y los chícharos aportan color.

El resultado es una preparación sencilla, hogareña y rendidora, de esas que pueden formar parte del menú semanal sin necesidad de complicarse en la cocina. Con pocos pasos y productos cotidianos, el picadillo con papas demuestra que una comida casera puede ser reconfortante, sabrosa y fácil de preparar.

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