Extranjeros lloran durante el Grito de Independencia de Sheinbaum y conmueven a México desde el Zócalo

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El Grito de Independencia de México volvió a convertir al Zócalo capitalino en uno de los principales puntos de celebración durante la noche del 15 de septiembre. En medio de la multitud que acudió al Centro Histórico para presenciar la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, varios extranjeros protagonizaron escenas que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

La ceremonia correspondió al 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y Sheinbaum realizó su segundo Grito desde el balcón central de Palacio Nacional. Durante la celebración, la presidenta pronunció las tradicionales arengas ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución.

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Entre los asistentes también estuvieron creadores de contenido extranjeros que han construido una relación cercana con México. Algunos de ellos no pudieron contener la emoción durante el momento más solemne de la noche y terminaron llorando mientras escuchaban las distintas expresiones de “¡Viva México!”.

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Uno de los casos que llamó la atención fue el de los influencers Aldara y Alex, quienes cuentan con un canal de YouTube y llevan tiempo viviendo en territorio mexicano. Durante la ceremonia, ambos se mostraron visiblemente emocionados y terminaron con lágrimas en los ojos mientras participaban de la celebración.

Los creadores también aprovecharon el momento para agradecer a sus seguidores y a la comunidad mexicana por la manera en que los han recibido desde que comenzaron su vida en el país. Su reacción fue compartida entre usuarios que destacaron el vínculo que los influencers han formado con México pese a haber nacido en otro lugar.

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Venezolanos también se emocionan

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La celebración también tocó las fibras de los venezolanos Andrea y Luis, integrantes del canal de YouTube ‘Hoy Vamos a Ir’. Los creadores estuvieron pendientes de la ceremonia y la emoción apareció conforme avanzaron las arengas pronunciadas desde Palacio Nacional.

Ambos terminaron con lágrimas mientras escuchaban los diferentes “vivas” lanzados durante el Grito, protagonizando otro de los momentos que posteriormente fueron compartidos en plataformas digitales.

La presencia de extranjeros en las fiestas patrias no es nueva, pero las reacciones de algunos creadores de contenido han permitido mostrar cómo personas de distintas nacionalidades viven una celebración profundamente ligada a la identidad mexicana.

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La emoción de la familia de Los Rusos Reaccionan

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Otro momento que llamó la atención fue protagonizado por Ilia y Kate Kiseleva, integrantes del popular canal Los Rusos Reaccionan. La pareja de origen ruso mantiene una relación particularmente cercana con México, pues incluso tienen un hijo mexicano.

En esta ocasión, Ilia acudió acompañado de su madre. Durante la ceremonia, la mujer no pudo contener las lágrimas ante el ambiente que se vivió en el Zócalo y la celebración de las fiestas patrias.

La familia también expresó su agradecimiento hacia la comunidad mexicana por la forma en que ha recibido a Ilia y por hacerlo sentir como parte del país. La reacción volvió a generar comentarios de usuarios que destacaron la emoción de vivir una celebración mexicana desde la perspectiva de una persona extranjera.

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SheyOchoa presume su cariño por México

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La cubana SheyOchoa fue otra de las creadoras que compartió la emoción de la noche. Junto con sus amigos, vivió la fiesta patriótica en el Zócalo y mostró su entusiasmo durante la ceremonia.

La emoción fue tal que también terminó llorando de felicidad mientras disfrutaba de la celebración. Además, SheyOchoa presumió con orgullo su condición de residente permanente de México, reforzando el vínculo que mantiene con el país.

Las imágenes de estos creadores terminaron convirtiéndose en uno de los elementos virales de las fiestas patrias. Más allá de sus diferentes nacionalidades, todos coincidieron en mostrar públicamente el cariño que han desarrollado por México y la emoción que les produjo formar parte de una de sus celebraciones más representativas.

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El Grito de Independencia de 2026, encabezado por Sheinbaum desde Palacio Nacional, reunió a miles de personas en el Zócalo y tuvo entre sus protagonistas inesperados a estos extranjeros que vivieron la noche con una emoción que terminó reflejándose en redes sociales.