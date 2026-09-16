México

Así será el Festival del Chile, Mole y Pozole en Edomex: talleres, invitados internacionales y actividades culturales

La reunión reúne cocina tradicional, chefs, artesanos y cinco stands internacionales, además de un convenio de hermanamiento con Chignahuapan para impulsar visitantes en el norte mexiquense

Platos de comida mexicana con chiles en nogada, pozole, mole y tamales sobre una mesa de madera con un mercado al fondo.
El festival reunirá a cocineros tradicionales, chefs profesionales, productores y artesanos de distintas regiones del país. Como invitado especial figura Chignahuapan, Puebla, reconocido Pueblo Mágico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Estado de México se prepara para recibir uno de los encuentros gastronómicos más completos del cierre de septiembre. Atlacomulco será la sede del Festival & Expo Gastronómica Internacional “Del Chile, Mole y Pozole, Sabor que Provoca 2026”, un evento de entrada gratuita que combinará degustaciones, talleres, artesanías y actividades culturales durante cuatro jornadas consecutivas.

El festival reunirá a cocineros tradicionales, chefs profesionales, productores y artesanos de distintas regiones del país. Como invitado especial figura Chignahuapan, Puebla, reconocido Pueblo Mágico que aportará a la cita un componente de intercambio turístico entre ambas localidades.

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Se trata de una propuesta que va más allá de la simple oferta de comida: busca poner en valor recetas con raíces prehispánicas, fortalecer vínculos entre municipios y atraer visitantes al norte del territorio mexiquense en un fin de semana marcado por la gastronomía.

Turismo/Atlacomulco

Fechas y horarios del festival

Mujeres con delantales sirven mole desde cazuelas de barro en una carpa adornada con tiras de papel picado y puestos de comida.
El horario general será de 10:00 a 20:00 horas, aunque el jueves 24 el programa contempla únicamente actividades de bienvenida a partir de las 18:00 horas. A continuación, el desglose confirmado hasta el momento: (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival Internacional y Expo Gastronómica Chile, Mole y Pozole se realizará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Plaza Cívica de Atlacomulco, de acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Saborea, perteneciente al gobierno municipal.

El horario general será de 10:00 a 20:00 horas, aunque el jueves 24 el programa contempla únicamente actividades de bienvenida a partir de las 18:00 horas. A continuación, el desglose confirmado hasta el momento:

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Jueves 24 de septiembre: montaje de expositores nacionales e internacionales y actividades de bienvenida, de 18:00 a 20:00 horas.

Viernes 25 de septiembre: inauguración oficial del festival, ceremonia protocolaria, presentación de los países invitados y recorrido inaugural con autoridades y expositores, además de degustaciones y muestras gastronómicas relacionadas con el chile, el mole y el pozole.

Sábado 26 de septiembre: presentación del Ballet Folklórico Meztliyolotli a las 11:00 horas, seguida de un taller especial de paella y maridaje con clase demostrativa, preparación en vivo y degustación guiada con vinos.

Domingo 27 de septiembre: actividades de cierre, degustaciones finales, presentación de productores locales y clausura del festival.

Qué platillos y actividades tendrá el festival

Un tazón de barro con pozole rojo sobre una mesa de madera, unas manos agregando orégano y recipientes con rábanos y limones.
El evento contará además con cinco stands internacionales, según la información difundida por Saborea, lo que suma un componente de intercambio culinario más allá de las fronteras mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los cuatro días, el festival contará con muestras gastronómicas, productos locales, artesanías y talleres. La comida será la protagonista, con una exhibición de sabores representativos de Atlacomulco y de otras regiones del país.

El evento contará además con cinco stands internacionales, según la información difundida por Saborea, lo que suma un componente de intercambio culinario más allá de las fronteras mexicanas.

Entre las actividades especiales destaca un taller de paella y maridaje, con preparación en vivo, clase demostrativa y degustación guiada con vinos, programado para el sábado 26 de septiembre.

Como parte de la agenda protocolaria está prevista la firma de un convenio de hermanamiento entre Atlacomulco y Chignahuapan, en el marco de la participación de este último como Pueblo Mágico invitado.

El trasfondo histórico del chile, el mole y el pozole

Plato de barro con pollo en mole y semillas de sésamo. Dos tamales, mazorcas de maíz, chiles secos y objetos de cerámica se distribuyen sobre un tejido
El mole, por su parte, proviene del vocablo náhuatl mulli o molli, que significa “salsa” o “molido”. Sus primeras versiones combinaban distintos chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate (Municipio de Atlacholoya)

Los tres platillos que dan nombre al festival tienen raíces documentadas antes de la llegada de los españoles a territorio mexicano. El pozole proviene del náhuatl pozolli, derivado de tlapozonalli, que significa “espumoso”. Según registros recopilados por el fraile Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, el platillo se preparaba en rituales dedicados a Xipe Tótec, dios de la fertilidad, y era consumido incluso por Moctezuma.

El maíz cacahuacintle, ingrediente central del pozole actual, deriva su nombre del náhuatl cacahuacintli, que combina las palabras cacao y maíz. Esta variedad continúa siendo la base del caldo tradicional que hoy se sirve en fiestas patrias y celebraciones familiares en todo el país.

El mole, por su parte, proviene del vocablo náhuatl mulli o molli, que significa “salsa” o “molido”. Sus primeras versiones combinaban distintos chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate, y se acompañaban con carne de guajolote, pato o armadillo en ceremonias de ofrenda.

Con la llegada de los españoles, la receta incorporó ingredientes como pimienta negra, anís y canela, además de nuevas proteínas como pollo, res y cerdo. Esa fusión explica la enorme variedad de moles que existen hoy en México, entre los que destaca el mole poblano, asociado tradicionalmente al convento de Santa Rosa, en Puebla.

La gastronomía local que rodea al festival

Dos chiles poblanos cubiertos con crema blanca, semillas de granada y perejil picado sobre un plato en una mesa de madera.
Atlacomulco, cuyo nombre en náhuatl significa “en los pozos” o “lugar entre pozos de agua”, es una región de tradición mazahua ubicada en el noroeste del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atlacomulco, cuyo nombre en náhuatl significa “en los pozos” o “lugar entre pozos de agua”, es una región de tradición mazahua ubicada en el noroeste del Estado de México. Su gastronomía cotidiana incluye barbacoa y consomé de carnero, carnitas de cerdo, tacos placeros y la ensalada de juanes, elaborada con nopales, jitomate, cilantro, aguacate, chicharrón y queso.

Entre los productos más arraigados del municipio están las nieves “Medrano”, elaboradas de forma artesanal desde hace más de 80 años, y el pan de “Doña Chabelita”, cocido en horno de leña y reconocido por sus cocoles de anís.

Por su parte, Chignahuapan aporta al festival su identidad como Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, reconocido principalmente por la producción artesanal de esferas navideñas de vidrio soplado. Su gastronomía local incluye pan relleno de queso, tlacoyos, mole poblano, escamoles y barbacoa de hoyo, especialidades que podrían tener presencia en el intercambio cultural previsto durante el festival en Atlacomulco.

Cómo llegar a Atlacomulco desde CDMX y otras ciudades del Edomex

Desde la Ciudad de México, la opción más directa es el autobús que sale de la Terminal Poniente - Observatorio con destino a Atlacomulco. El trayecto tiene una duración aproximada de una hora con 40 minutos, con salidas cada hora y un costo estimado de entre 170 y 300 pesos, según los operadores El Caminante y Autovías.

Quienes prefieran viajar en automóvil deben considerar una distancia de 126,5 kilómetros por carretera, con un tiempo de manejo de alrededor de una hora con 28 minutos desde la capital del país.

Desde Toluca, la ciudad más cercana al recinto ferial, el viaje en autobús dura entre una hora y una hora con 15 minutos, con salidas frecuentes desde la Terminal de Autobuses de Toluca operadas por Primera Plus, con tarifas que comienzan en 123 pesos. En automóvil, la distancia es de 110 kilómetros.

Para quienes parten desde otros puntos del Estado de México, como la zona de Naucalpan o Cuatro Caminos, no existe una ruta directa: es necesario hacer transbordo en Toluca antes de continuar hacia Atlacomulco. El trayecto completo, incluyendo la conexión, puede extenderse hasta tres horas con 48 minutos.

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