México

Yanet era oficial penitenciaria de Arizona cuando fue detenida en la frontera por contrabandear armas para el Mayito Flaco

La joven de 22 años pasó su cumpleaños en la cárcel de Sonora por ingresar cartuchos en su camioneta para la facción del Cártel de Sinaloa

Yaneth "N" fue detenida en Sonora por traficar cartuchos al lado mexicano, ella es ciudadana estadounidense y las autoridades confirmaron que era oficial correccional de Arizona Foto: Facebook
Yaneth "N" fue detenida en Sonora por traficar cartuchos al lado mexicano, ella es ciudadana estadounidense y las autoridades confirmaron que era oficial correccional de Arizona Foto: Facebook
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El Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona planea despedir a Yanet D., oficial penitenciaria arrestada el viernes 11 de septiembre en San Luis Río Colorado, Sonora, por el presunto traslado de municiones para una facción del Cártel de Sinaloa.

La detención derivó en el aseguramiento de 5,445 cartuchos y una camioneta. El Gabinete de Seguridad calculó que el decomiso representa una afectación de $1,655,019 pesos para la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos.

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Autoridades mexicanas identificaron inicialmente a la detenida como Yanet “N”, ciudadana estadounidense. Dowden fue ubicada en las inmediaciones del puente fronterizo que conecta San Luis, Arizona, con San Luis Río Colorado, durante recorridos de vigilancia federales.

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron la captura con apoyo de Defensa, FGR, Guardia Nacional y SSPC. Las instituciones señalaron que la mujer sería una presunta operadora logística dedicada al traslado de armamento para Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada, según el reporte, por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

La ciudadana estadounidense fue identificada como Yanet N. (Crédito: Gabinete de Seguridad)
La ciudadana estadounidense fue identificada como Yanet N. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Los cartuchos estaban ocultos en una camioneta cerca del cruce fronterizo

De acuerdo con la información oficial, los cartuchos estaban escondidos debajo de los asientos de la camioneta negra que conducía Dowden. El operativo ocurrió a unos metros del puerto de entrada entre México y Estados Unidos.

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La autoridad federal informó que el aseguramiento buscaba impedir que las municiones llegaran a grupos criminales y fueran usadas para generar hechos de violencia en la región fronteriza de Sonora. La mujer, el vehículo y los cartuchos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación legal.

Entre las pertenencias de la detenida había una identificación aparentemente expedida por el sistema penitenciario de Arizona, con su nombre y el cargo de “oficial correccional nivel II”. El documento permitió vincularla con el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de ese estado.

Una cuenta de redes sociales atribuida a la joven mostraba fotografías con la misma camioneta asegurada. Datos publicados en ese perfil indicaban que Dowden cumpliría 22 años el 12 de septiembre y que habría nacido en Estados Unidos.

La joven presumía en redes el armamento que manejaba y por el que fue arrestada en Mèxico por traficarlo para El Mayito Flaco, facción del Cártel de Sinaloa Foto: Facebook Yaneth
La joven presumía en redes el armamento que manejaba y por el que fue arrestada en Mèxico por traficarlo para El Mayito Flaco, facción del Cártel de Sinaloa Foto: Facebook Yaneth

Arizona confirma que Dowden era oficial penitenciaria

El ADCRR confirmó que Dowden formaba parte de su personal y que fue arrestada por autoridades mexicanas. La dependencia la colocó en licencia administrativa mientras avanza el procedimiento para separarla del cargo.

La agencia afirmó que realiza una revisión “completa y exhaustiva” del caso y que ofrece apoyo a las corporaciones de seguridad involucradas. En un comunicado, sostuvo: “Los funcionarios penitenciarios de Arizona sirven con honor. Cuando alguien traiciona la confianza pública, traiciona a los agentes que están en primera línea. Siempre respaldaremos a los hombres y mujeres que sirven con integridad para mantenernos a salvo”.

El proceso de despido se desarrolla bajo la Ley de Derechos de los Oficiales del Orden del Estado de Arizona.

En redes presumía disparar armas

La joven de 22 años iniciaba su incipiente carrera como traficante de armas aprovechando su nacionalidad estadounidense Foto: Facebook Yaneth
La joven de 22 años iniciaba su incipiente carrera como traficante de armas aprovechando su nacionalidad estadounidense Foto: Facebook Yaneth

Yaneth fue arrestada en Sonora procedente de Estados Unidos este viernes 11 de septiembre, un día antes de cumplir 22 años por transportar armamento para el Mayito Flaco.

En su perfil de Facebook la joven aparece con la misma camioneta negra de la cual estaba orgullosa de haber comprado, sus amigos, varios de Sinaloa y Guadalajara, celebraban su ascenso en el trabajo, sin embargo este era traficar armas y cartuchos para el Cártel de Sinaloa.

La incipiente carrera de la joven, que este 12 de septiembre cumpliría 22 años según los datos en su cuenta de redes sociales; sin embargo, los pasará en la cárcel, una decisión que le costará caro.

En sus cuentas mostraba que habría nacido en Estados Unidos lo que facilitaba su traslado sin sospechas de ese país a México, hasta que en un operativo le encontraron miles de cartuchos de armas de fuego dirigidas para Los Mayos, la facción fracturada del Cártel de Sinaloa.

La arrestaron con más de 5 mil cartuchos

La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional
La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional

Fueron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Defensa, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, que detuvieron en Sonora a Yanet “N”, ciudadana estadounidense, identificada como presunta operadora logística para el trasiego de armamento del Cártel de Sinaloa, la facción de El Mayito Flaco (liderada por Ismael Zambada Sicairos). La captura ocurrió durante una operación de inteligencia y vigilancia en el marco de la Estrategia de Seguridad.

La joven mujer fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, donde las autoridades le aseguraron 5,445 cartuchos y un vehículo. Con el decomiso, las dependencias reportaron una afectación a la estructura operativa y financiera de grupos delictivos estimada en $1,655,019 pesos.

La acción fue encabezada por la Marina a través de la Armada de México, como parte de recorridos disuasivos de prevención del delito en esa zona fronteriza del estado. En el operativo participó personal de las instituciones federales que integraron el despliegue interinstitucional.

Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional
Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de municiones buscó reducir la capacidad operativa de grupos criminales y evitar que armamento y cartuchos fueran utilizados para generar hechos de violencia en la región.

La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional

Detención en San Luis Río Colorado y aseguramiento de 5 mil 445 cartuchos

Tras la detención, a Yanet “N” se le informaron sus derechos y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y los cartuchos asegurados. La autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la detenida era considerada una presunta operadora logística vinculada al traslado de armamento en Sonora, atribuida a una facción del Cártel de Sinaloa. La coordinación entre dependencias fue presentada como parte de los esfuerzos para ubicar y detener a operadores logísticos y financieros.

Las instituciones federales del Gabinete de Seguridad indicaron que el objetivo de estas acciones era debilitar células delictivas mediante detenciones y decomisos, con énfasis en zonas estratégicas como los cruces fronterizos.

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