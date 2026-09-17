México

México será el protagonista de feria turística 2027 en Francia: busca promover su patrimonio cultural a nivel internacional

El país recibió 4.41 millones de turistas internacionales durante julio de 2026, un 3.8 % más que en 2025

México es designado País de Honor en la feria turística IFTM Top Resa 2027

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La Secretaría de Turismo confirmó que México será el país invitado para la edición 2027 de la feria turística IFTM Top Resa celebrada en París, Francia.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia informó que después de tres días de encuentros, promoción y alianzas estratégicas en la ciudad europea, se fortaleció la presencia del país en uno de los principales eventos de la industria a nivel internacional.

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“El próximo año, México tendrá una presencia aún más grande en París. Porque nuestra riqueza turística sigue abriendo puertas, generando alianzas y conquistando nuevos mercados”, escribió.

Acompañado del mensaje, se difundió un video donde se destaca que la participación de la delegación nacional es una oportunidad para promover la cultura mexicana de todos los estados, y reconociendo que “esta feria Top Resa es una de las más importantes para el mercado francoparlante”.

En la grabación también aludieron al famoso lema de la Sectur “¡México está de moda!”, el cual ha sido ocupado durante todo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de darle visibilidad al turismo de todas las entidades del país.

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Turismo internacional en México registra un incremento del un 3.8 % interanual

México recibió 4.41 millones de turistas internacionales a lo largo de julio 2026, un 3.8 % más que en el mismo mes durante 2025, aunque el gasto de los viajeros extranjeros disminuyó 1.3 %, una combinación que ocurre mientras el Gobierno mexicano busca colocar al país entre los cinco principales destinos turísticos internacionales.

La cifra incluye a quienes se hospedan en territorio nacional y excluye a los excursionistas. De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi, en el séptimo mes del año ingresaron además 4.24 millones de exploradores, para un total de 8.65 millones de viajeros, 2.9 % más a tasa anual.

El aumento se concentró en la frontera con 2.06 millones de personas, reportando una subida anual de 13.2 %.

Infografía con el título Más turistas, menos gasto en México, varios íconos ilustrativos, un mapa del país y cifras sobre turismo.
Una infografía de Infobae con datos del Inegi detalla que México recibió 4,41 millones de turistas en julio de 2026, con un aumento interanual del 3,8 % pero una caída del 1,3 % en el gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegadas aéreas disminuyen entre visitantes no fronterizos

Los turistas no fronterizos sumaron 2.35 millones en julio, 3.2 % menos que un año antes. Dentro de ese grupo, las llegadas por vía aérea cayeron 5.7 %, hasta 1.85 millones de individuos.

Sumado a lo anterior, los ingresos por tierra entre los viajeros no fronterizos avanzaron 7 % y se acercaron a 500 mil visitantes. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de este segmento, con 1.69 millones de entradas, equivalentes a 72 % del total.

América del Sur y las islas del Caribe ocuparon el segundo sitio, con 288,597, 12.3 % de los vacacionistas no fronterizos. Canadá aportó 124,250 personas, 5.3 % de ese grupo.

El incremento no se trasladó al gasto, ya que los visitantes extranjeros dejaron 2,961.3 millones de dólares en julio, frente a los 3,000.7 millones de dólares registrados durante el mismo mes de 2025.

Los turistas también concentraron 2,710.3 millones de dólares de ese monto, una reducción anual de 0.7 %. El gasto de los excursionistas bajó 7.9 %, hasta 251 millones de dólares.

Cada viajero internacional gastó en promedio 342.3 dólares, 4.1 % menos que los 357 dólares de julio de 2025. Entre quienes permanecieron al menos una noche en el país, el gasto medio fue de 615 dólares; los turistas que llegaron en avión desembolsaron 1,223.2 dólares en promedio.

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