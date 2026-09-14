México

Embajada de EEUU en México lanza oferta de empleo con un sueldo de más de 45 mil pesos: estos son los requisitos

Si tienes experiencia en redes sociales, creación de contenido y dominas el inglés, esto te puede interesar; la convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre

Una mujer de espaldas trabaja en una computadora portátil junto a banderas de Estados Unidos y México, con un ventanal que da a la ciudad
La persona seleccionada estará encargada de construir, mantener y administrar las principales propiedades digitales de la misión diplomática,
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La Embajada de Estados Unidos en México publicó una nueva oferta de empleo dirigida a profesionales con experiencia en redes sociales, comunicación digital, mercadotecnia y producción de contenidos. El puesto se encuentra adscrito a la oficina de Diplomacia Pública en la Ciudad de México.

La vacante corresponde al cargo de Community Management Coordinator, para el cual se ofrece un salario bruto anual de 561 mil 485.69 pesos, equivalente a aproximadamente 46 mil 790 pesos mensuales. Se trata de un empleo presencial, de tiempo completo y con una jornada de 40 horas a la semana.

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De acuerdo con la convocatoria oficial del Departamento de Estado, las personas interesadas podrán postularse hasta el 27 de septiembre de 2026. El sistema cerrará la recepción de solicitudes a las 22:00 horas de ese día.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Embajada de EEUU en México?

La oferta está abierta a todas las personas interesadas que cumplan con el perfil académico, profesional y lingüístico solicitado. Uno de los principales requisitos es contar con una licenciatura en Comunicación, Negocios, Mercadotecnia o un área relacionada.

Además, la Embajada solicita al menos dos años de experiencia en la administración de propiedades digitales, lo que incluye la interacción con usuarios en línea y la creación de materiales en formatos multimedia y tradicionales.

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Los requisitos principales son:

  • Contar con título de licenciatura en Comunicación, Negocios, Mercadotecnia o una carrera relacionada.
  • Acreditar por lo menos dos años de experiencia en gestión de plataformas digitales, interacción con audiencias y producción de contenido.
  • Dominar el inglés y el español a nivel fluido, tanto de manera oral como escrita.
  • Tener conocimientos en administración de redes sociales, plataformas móviles, edición de fotografía y video y creación de productos digitales.
  • Saber utilizar herramientas para el análisis de audiencias, como Hootsuite y herramientas de Google.
  • Dominar programas como Microsoft Word, Microsoft Excel y software de diseño gráfico.
  • Contar con habilidades para organizar campañas de mercadotecnia, información o promoción, así como administrar presupuestos, calendarios y operaciones cotidianas.
  • Tener capacidad para desarrollar análisis estadísticos sobre segmentos de audiencia y medir el impacto de las estrategias de comunicación digital.

La convocatoria advierte que las habilidades técnicas, de comunicación y de idiomas podrán ser evaluadas durante el proceso de selección.

¿En qué consiste el empleo de Community Management Coordinator?

La persona seleccionada estará encargada de construir, mantener y administrar las principales propiedades digitales de la misión diplomática, entre ellas sus cuentas en redes sociales y los contenidos de sus sitios web.

También deberá elaborar un calendario editorial anual enfocado en promover las prioridades de la Embajada entre las comunidades digitales. Para ello, tendrá que investigar la evolución de las audiencias, analizar las tendencias de consumo de información y adaptar los contenidos a diferentes plataformas.

Entre sus funciones también se encuentran:

  • Diseñar y desarrollar oportunidades innovadoras de interacción digital.
  • Organizar conversaciones y actividades en línea.
  • Elaborar y editar contenidos en inglés y español.
  • Coordinar campañas digitales con diferentes oficinas y agencias de la misión diplomática.
  • Orientar al personal sobre normas, políticas y regulaciones aplicables al uso de plataformas digitales.
  • Identificar nuevos formatos, canales de comunicación e influenciadores relevantes.
  • Evaluar el alcance y la eficacia de las estrategias digitales de la Embajada.
  • Colaborar con los consulados y el personal directivo para responder a la desinformación digital y proteger la integridad informativa en México.

El puesto no contempla funciones de supervisión ni la posibilidad de realizar teletrabajo. La contratación será por tiempo indefinido, sujeta a que la persona seleccionada complete satisfactoriamente el periodo de prueba.

¿Cómo se acredita el dominio del inglés y español?

Todas las personas aspirantes deberán certificar por cuenta propia su nivel de idiomas dentro del sistema Electronic Recruitment Application (ERA). Si cumplen con los requisitos académicos y laborales, pero no presentan una certificación, podrán ser convocadas a una evaluación como parte del proceso de contratación.

La Embajada acepta, de manera opcional, los siguientes resultados para comprobar el dominio fluido del inglés:

  • TOEIC Listening & Reading: 855 puntos.
  • TOEFL ITP: 600 puntos.
  • TOEFL iBT: 90 puntos.
  • IELTS: 7.0.
  • Cambridge CEFR: nivel C1.
  • Duolingo: 110 puntos.

También se acepta una calificación mínima de 3+ en la evaluación del National Foreign Affairs Training Center. Para acreditar el español se admite una puntuación mínima de 81% en el examen de la Misión de Estados Unidos en México o un resultado de 3+ en la prueba del mismo centro.

Sueldo y prestaciones de la vacante de la Embajada de EEUU

El salario bruto anunciado es de 561 mil 485.69 pesos al año, alrededor de 46 mil 790 pesos mensuales antes de impuestos y deducciones.

El paquete de compensaciones para empleados locales incluye:

  • Pago salarial quincenal.
  • Prestaciones y asignaciones por bienestar social.
  • Apoyo para alimentación y transporte.
  • Fondo o asignación de ahorro.
  • Reparto de utilidades.
  • Aguinaldo y prima vacacional.
  • Aproximadamente 20 días festivos estadounidenses y mexicanos al año.
  • 17 días de vacaciones anuales, con incremento progresivo.
  • Afiliación al IMSS, Afore e Infonavit.
  • Seguro privado de gastos médicos y seguro de vida.
  • Acceso a gimnasio dentro de las instalaciones.
  • Oportunidades de capacitación.

Los gastos de reubicación no serán cubiertos, por lo que las personas aspirantes deben considerar que el centro de trabajo se encuentra en la Ciudad de México.

¿Qué documentos se necesitan para postularse?

La inscripción debe realizarse en línea mediante el portal oficial de empleos ERA. Los aspirantes deberán crear una cuenta, llenar la solicitud y registrar de manera detallada su formación académica, experiencia profesional, dominio de idiomas y habilidades relacionadas con el puesto.

Los documentos obligatorios son:

  • Comprobante del último nivel de estudios, como título, certificado o historial académico oficial.
  • En caso de que el título se encuentre en trámite, podrá presentarse una autorización provisional para ejercer por título en trámite expedida por la Secretaría de Educación Pública.
  • Comprobante de ciudadanía mexicana, como INE o CURP, o permiso de residencia permanente emitido por el Instituto Nacional de Migración.
  • Resultados de pruebas de inglés o español, en caso de contar con ellos, aunque su presentación es opcional.

La Embajada aclaró que las solicitudes incompletas pueden ser descalificadas. Por ello, la experiencia, educación y capacidades señaladas en la plataforma deben corresponder claramente con los requisitos de la vacante.

La persona seleccionada deberá aprobar una investigación de antecedentes, obtener la certificación de seguridad requerida y, en su caso, someterse a un examen médico previo a la contratación. Asimismo, tendrá que estar disponible para comenzar a trabajar dentro de las cuatro semanas posteriores a la recepción de las autorizaciones correspondientes.

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