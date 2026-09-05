México

Andy López Beltrán continúa su “cónclave” en Tabasco y presume campaña por una diputación en 2027

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa visita “casa por casa” en el Distrito 06 del estado tabasqueño

Luego de que se diera a conocer el "cónclave", donde Andy López Beltrán se reunió con Daniel Asaf, exjefe de la ayudantía de presidencia, y otros personajes reconocidos, el morenista reaccionó cinco días después y se lanzó contra periodistas que dieron a conocer el encuentro en la Condesa. (Instagram)

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Andrés “Andy” Manuel López Beltrán no da tregua a sus polémicas públicas. Este 4 de septiembre de 2026, cinco días después de que trascendiera su “cónclave” en la Condesa, salió a dar respuesta, presumiendo su pre-precampaña en el Distrito 6 de Tabasco, donde buscara ser electo para una diputación federal.

En su cuenta de Instagram, el morenista compartió un video que muestra su recorrido “casa por casa” en la región mencionada. Su publicación está acompañada por un mensaje donde da respuesta a las criticas surgidas:

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El “cónclave” que atendemos y nos importa es con la gente casa por casa todos los días”.

Sin referirse al encuentro que sostuvo en el restaurante “Magazzino”, aprovechó para volver a mencionar al fundador de Morena como parte de su discurso a unos días de que inicie el proceso electoral 2027:

“Desde muy pequeños nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo”.

Hijo de López Obrador se va contra la prensa por publicaciones

Hace unos días, el periodista Héctor de Mauléon dio a conocer el encuentro a través de una publicación en un medio de comunicación de corte nacional, donde mencionó que Andy se reunió con su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán, el exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante la administración de su padre, Daniel Asaf, y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

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El encuentro reunió a políticos, empresarios y los hijos de AMLO.
El encuentro reunió a políticos, empresarios y los hijos de AMLO.

La reunión tuvo lugar en medio del escándalo en Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha Moya pidió por segunda ocasión licencia a su cargo, además del caso Cuén. En el material publicado por el columnista, aparece Bobby consultando información sobre la vinculación a proceso de Fausto Corrales Rodríguez, relacionado con el caso del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén.

Tras la polémica que generó dicho encuentro, Andy López Beltrán se lanzó contra el periodista y el medio de comunicación que publicó el artículo, pese a los señalamientos que se han generado contra la administración morenista por presuntos intentos de censura tras la propuesta de las modificaciones de las audiencias y la exhibición de una lista de periodistas por parte de Luisa Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el director de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave, el cónclave más importante para nosotros: el contacto directo con la gente en las comunidades casa por casa”, reviró el exsecretario de Organización de Morena.

Andy sigue campaña pese a retiro de visa de EEUU

La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)
La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)

El morenista continúa gira en Tabasco pese a que hace unas semanas el Departamento de Estado le canceló la visa estadounidense por instrucción de Marco Rubio y Christopher Landau, según indicó.En respuesta, Andrés Manuel López Beltrán envió una carta a Donald Trump en la que acusa a ambos funcionarios de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países” y describe la cancelación como una medida “al estilo hitleriano”.

En el texto, fechado el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, el morenista sostiene que Rubio y Landau reciben financiamiento de “vendedores de armas” y ejercen lobbying “en beneficio de las mafias del poder económico de Estados Unidos, de gobiernos dictatoriales y de empresarios corruptos del extranjero”.

La carta plantea a Trump dos preguntas directas: si estaba enterado de la cancelación y, de ser así, si no la considera “un acto prepotente”. De no haber tenido conocimiento, López Beltrán le pide destituir a los funcionarios, a quienes acusa de actuar “como jefes de camarilla y no como hombres de Estado”. El texto cierra con una advertencia: “La hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro”.

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