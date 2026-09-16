Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

La actriz respondió a las palabras de apoyo de la creadora de contenido y ofreció disculpas al stylist por sus duras críticas. (Captura de pantalla )

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Gala Montes respondió públicamente a los mensajes de apoyo de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, y ofreció disculpas al stylist Aldo Rendón, en un intento por cerrar las polémicas que protagonizaron en redes sociales durante el paso de Rendón por La Casa de los Famosos México.

Las respuestas de la actriz se registraron en redes sociales durante las últimas horas de este martes, luego de que Ordaz publicara un video en el que expresó su respaldo a la actriz ante las recientes polémicas sobre su entorno personal.

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“Y Gala Montes, te mando un abrazo, un beso, y aunque no haya querido ser mi amiga porque me dijo que no vamos a ser amigas nunca, no importa, pero aquí estoy para lo que necesites”, afirmó Ordaz en la grabación compartida en su cuenta oficial.

En la misma intervención, la creadora de contenido sugirió que la actriz busque apoyo especializado para superar sus problemas personales recientes.

“Yo siento, gente, que es el momento donde verdaderamente hay que mostrar una empatía cuando alguien está pasando una situación tan difícil”, agregó la comediante.

Montes reaccionó de forma directa en la sección de comentarios de la publicación original.

“Gracias hermosa. Besos estoy bien”, escribió la actriz, mensaje que acumuló más de 21 mil aprobaciones de los usuarios.

En un segundo comentario dentro de la misma entrada, Montes añadió: “Quiero mi pastel del bandera de México”, en referencia a que Gomita durante su cumpleaños recibe un pastel decorado como la bandera nacional.

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Las respuestas públicas marcan un giro en la relación entre ambas personalidades, quienes mantuvieron posturas encontradas durante su paso por la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

En la misma publicación la actriz contestó con agradecimientos y señalando que se encuentra bien. (IG: gomitaoficial123)

Montes se disculpó con Aldo Rendón

En una grabación independiente difundida en sus perfiles oficiales, la actriz se dirigió directamente al asesor de imagen Aldo Rendón para disculparse por las críticas vertidas en su contra semanas atrás.

La críticas fueron relacionadas con las prendas que utilizó durante las transmisiones en vivo del concurso y con una polémica del stylist dentro de la casa en donde dejo caer un vapeador.

“Aldito Rendón bebé, yo sé que te tiré mierda, pero es que me pareció injusto que te dieran un vape, pero entiendo, te amo y ojalá algún día me puedas vestir, te mando besos mi amor”, declaró Montes en el video.

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Gala Montes asegura que Aldo Rendón sí portaba droga en La Casa de los Famosos México: “Yo compro de esos” (RS)

El conflicto comenzó cuando Gala arremetió contra Aldo y exigió su salida del reality show tras filtrarse un video donde se le caía un vapeador, acusándolo de tener tratos preferenciales y de introducir sustancias prohibidas

Rendón abandonó la competencia por complicaciones de salud derivadas de anemia hemolítica e incremento en sus niveles de ácido úrico, cuadro que requirió atención hospitalaria inmediata.

Tras su recuperación, volvió a las galas del programa para realizar participaciones especiales durante las Galas y pre Galas del reality.

Rendón mantuvo una trayectoria en la industria del entretenimiento al colaborar con figuras como la conductora Galilea Montijo, con quien trabajó durante varias temporadas.

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El stylist explicó previamente que su relación laboral con la presentadora concluyó en términos cordiales debido a compromisos de agenda en el extranjero.

El conflicto comenzó cuando Gala arremetió contra Aldo y exigió su salida del reality show tras filtrarse un video donde se le caía un vapeador. (Televisa)

Los antecedentes del conflicto dentro del reality show

La relación entre Montes y Ordaz estuvo marcada por diferencias estratégicas y confrontaciones verbales dentro del reality.

Tras su eliminación, Ordaz lanzó un tema musical con referencias a sus excompañeras, lo que extendió la controversia fuera de las cámaras.

Montes, por su parte, llegó a la final durante esa segunda edición del reality, logrando conquistar el tercer lugar, quedando solo por detrás de Karime Pindter, segundo lugar y Mario Bezares, ganador de esa edición.

La relación entre Montes y Ordaz estuvo marcada por diferencias estratégicas y confrontaciones verbales dentro del reality. (VIX)

Durante su segundo paso por la casa abandonó de forma prematura el programa días después del ingreso sorpresivo que la producción organizó para elevar la audiencia, decisión que generó debate entre los seguidores de la emisión debido a las circunstancias de su partida.

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Las declaraciones recientes de Montes representan un intento por cerrar las disputas públicas surgidas durante la diferentes emisiones del reality show.