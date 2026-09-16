Ricardo Monreal adelanta que Rosa Icela comparecerá a puerta cerrada en diputados por “seguridad nacional”

De acuerdo con el diputado de Morena Ricardo Monreal, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez comparecerá a puerta cerrada. Crédito: Meta / Ricardo Monreal

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Este martes, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que, a partir del próximo 29 de septiembre, darán inicio las comparecencias del gabinete, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, algunos secretarios serán recibidos en comisiones, otros en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y unos más estarán en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tendrá una particularidad.

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“Vienen algunos secretarios a comisiones y otros a la Jucopo, otros al pleno. Estamos en eso. La Junta, ahorita está contemplado que venga la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad y el secretario de Economía”, dijo el zacatecano ante medios de comunicación.

Rosa Icela a puerta cerrada por temas de seguridad: Ricardo Monreal

Monreal Ávila contó que el día 29 del mes en curso, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) asistirá a la Junta de Coordinación Política, que preside el zacatecano.

“Las primeras comparecencias van a ser el 29 y el 30. Viene la secretaria de Gobernación a la Jucopo el día 29; y el día 30 viene el secretario de Hacienda al Pleno”, agregó el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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La ceremonia se realiza este jueves 10 de septiembre en una sesión extraordinaria del Consejo General y es encabezada por Guadalupe Taddei, con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez como enviada de Claudia Sheinbaum

El legislador también señaló que “luego viene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viene el secretario de Seguridad, (Omar García Harfuch) el secretario de Educación. Vienen algunos a comisiones y otros a Jucopo y otros al Pleno”.

Funcionarios brindan información “muy confidencial”

Al ser cuestionado sobre las comparecencias a puerta cerrada, Monreal afirmó que “sí funcionan, porque dan al Congreso información muy valiosa, a veces muy confidencial. Pero como se trata de asuntos de Estado, lo comunican a la Cámara de Diputados en esas comparecencias”.

“Algunos, por su confidencialidad, no se pueden dar a la opinión pública. Precisamente por eso se transmiten en esa vía en la Junta de Coordinación Política, porque son datos que pueden generar situaciones muy complejas si se conocen públicamente”, agregó.

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Defiende formato mixto de comparecencias

Como era de esperarse, el líder de los diputados de Morena defendió el formato mixto de comparecencias porque “por ejemplo, lo de Hacienda va a ser en el Pleno, va a ser abierta; las comisiones, del secretario de Educación va a ser abierta”.

“La Secretaría de Bienestar va a ser abierta. Solamente las que, por razones de seguridad nacional, confidencialidad, tengan que mantenerse en el sigilo, son las que van a llevarse a cabo en la Jucopo”, explicó.

Segob, la primera dependencia en comparecer

Cabe señalar que Rosa Icela Rodríguez será la primera secretaria en comparecer ante la Jucopo dentro del calendario acordado por los legisladores.

Sin embargo, la titular de la Segob no será la única que comparecerá ante la Junta de Coordinación Política, en general, los responsables de las áreas de Seguridad y Economía también acudirán ante la Jucopo, debido a la naturaleza de los asuntos que pueden ser abordados durante las reuniones.

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Monreal y legisladores acuden a velorio de Zenyazen Escobar en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué es la glosa de un informe presidencial?

Las propias autoridades definen la glosa de un informe de gobierno como:

“Refiere al análisis político, jurídico, económico y social que realizan los grupos parlamentarios representados en las Cámaras de Diputados y Senadores en torno al informe de gobierno presentado anualmente al Congreso de la Unión por parte del titular del Poder Ejecutivo.

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y/o citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

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“La Ley Orgánica del Congreso General define que el análisis del informe presentado por el Presidente de la República se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior”.

Desde que Morena llegó a la presidencia, las comparecencias de las y los funcionarios como parte de la glosa de un informe presidencial han estado envueltas en una secrecía generalizada y, con Rosa Icela Rodríguez, no será la excepción.