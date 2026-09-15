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Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

El hijo de Julio César Chávez regresó al ring con un victoria por la vía del cloroformo y analiza qué sigue en su carrera

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue para él en su carrera deportiva (IG/ @jcchavezjr)
Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue para él en su carrera deportiva (IG/ @jcchavezjr)
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Julio César Chávez Jr. volvió a dar muestra de su talento en el ring al noquear a Jeison Troncoso en el primer asalto de la contienda. La rapidez con la que venció al colombiano sorprendió tanto al público como al propio Julio César Chávez González, su padre quien lo acompañó en la función que dio en Puebla.

Al término de la pelea, el Junior accedió a hablar con la prensa y compartió sus impresiones sobre el combate que ofreció. Sincero al momento deportivo que vive en la actualidad, calificó su nocaut como “espectacular” por la preparación que tuvo.

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Expresó su satisfacción tras vencer por nocaut a Jeison Troncoso, en una pelea que terminó durante el primer round. El boxeador mexicano destacó que tenía mucho tiempo sin conseguir una victoria rápida y sostuvo que el resultado fue producto de un golpe preciso ante un rival que llegó preparado para competir.

“Fue muy bonito porque tenía mucho tiempo, para empezar, que no ganaba en un round. A todos los boxeadores nos gusta ganar rápido”, declaró Chávez Jr. El pugilista aclaró que Troncoso no era un oponente que acudiera a dejarse caer ni a evitar el combate. “Hay dos formas: hay quienes les traen pichones, que se caen o que no pelean”, afirmó.

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La Dinastía Chávez vivió una gran noche en Puebla el sábado pasado. Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante el colombiano Jeison Troncoso (Captura de pantalla | TV Azteca)
La Dinastía Chávez vivió una gran noche en Puebla el sábado pasado. Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante el colombiano Jeison Troncoso (Captura de pantalla | TV Azteca)

Así reaccionó Chávez Jr. a su triunfo sobre Jeison Troncoso

Chávez Jr. explicó que logró conectar al brasileño en el momento preciso y destacó que su rendimiento también estuvo relacionado con la experiencia acumulada en sus dos peleas anteriores. “Ahorita prendí al rival bien en el botón, venía bien preparado y me vi mejor porque ya he tenido dos peleas el pasado”, señaló.

El excampeón reconoció que la pelea no tuvo la duración que algunos aficionados podían esperar, aunque valoró la forma en que consiguió el triunfo. “No fue a lo mejor el mejor espectáculo de más tiempo para la gente, pero el nocaut fue espectacular. Fue una buena actuación. Me siento contento”, manifestó.

¿Qué sigue para Julio César Chávez Jr. tras su última pelea?

El boxeador de 40 años admitió que Jeison Troncoso no posee el nivel de los rivales que enfrentó durante la etapa más destacada de su carrera, aunque consideró que la victoria representa un avance en su proceso de regreso. “Lógico, no es un rival de mi calidad de hace tiempo, pero tengo 40 años y estamos viendo cómo vengo avanzando. Entonces, ha habido un avance”, dijo.

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue en su carrera (IG/ @jcchavezjr)
Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue en su carrera (IG/ @jcchavezjr)

Chávez Jr. también atribuyó parte del resultado a la preparación que realizó en Puebla, donde trabajó durante 25 días antes del combate. “Me preparé aquí 25 días, fue clave y estoy muy contento”, afirmó. El púgil añadió que incluso contempla la posibilidad de establecerse en la ciudad: “A lo mejor me veo vivir aquí en Puebla”.

Consciente de su edad y el tiempo que le queda en el boxeo, Chávez Carrasco analizó el panorama que tiene por delante y a lo que puede aspirar. Reconoció que atraviesa la parte final de su carrera, aunque mantiene la intención de alcanzar nuevos objetivos sin que la edad represente un impedimento. “Hay campeones a mi edad que han hecho historia”, afirmó.

El excampeón mundial explicó que, tras las dificultades que enfrentó, todavía aspira a disputar campeonatos interinos y participar en torneos. “¿Qué quisiera? Pelear con los mejores. Siempre que me han invitado lo he aceptado. No había ganado nada. Entonces, tomamos las oportunidades y a prepararme duro”, declaró ante algunos medios debajo del ring.

Chávez Jr. calificó como importante la victoria, aunque admitió que el combate no estuvo en juego un campeonato. “Buscamos hasta donde podamos llegar. Tampoco fue una pelea por el campeonato, pero creo que sí mostré. Así que vamos a ver qué es lo que sucede”, señaló.

El pugilista también destacó la rapidez con la que consiguió el triunfo, ya que tenía tiempo sin ganar durante el primer round. “Fue muy bonito porque tenía mucho tiempo que no ganaba en un round”, expresó. La victoria ante Troncoso forma parte del proceso con el que busca prolongar su carrera y recibir nuevas oportunidades frente a rivales de mayor nivel.

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