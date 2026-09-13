UNAM abrirá nueva sede de estudios en CDMX: estos son los programas que ofrecerá el Campus Centro Histórico

Este video presenta el nuevo Campus UNAM Centro Histórico. Incluye una fotografía antigua de un complejo urbano y vistas aéreas modernas de edificios históricos. Se muestran detalles interiores de una sala con un mural en el techo. El campus busca coordinar veinte inmuebles existentes para fortalecer la presencia universitaria y proteger el patrimonio en el corazón de la Ciudad de México. Se identifica como la cobertura de un evento institucional. Video: UNAM

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la creación del Campus Centro Histórico en la Ciudad de México, como parte de anhelaciones previas que ya contaba la institución para fortalecer la educación en las instalaciones donde comenzó su trayectoria.

El rector, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó que con la instalación del Consejo Directivo que lo gobernará se pone en marcha de manera oficial el nuevo campus, un proyecto que reúne más de 15 edificios históricos abiertos al público.

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Además, afirmó que la iniciativa fortalece “el más amplio, plural, e incluyente complejo corredor cultural y educativo del país, de acceso público, abierto y gratuito para todas las personas que en él transitan”.

El Antiguo Templo de San Agustín funcionará como sede central del campus. Con su reapertura parcial, prevista para el próximo año, nacerá también el Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), un espacio orientado a preservar la memoria y compartir el conocimiento “de manera libre y generosa con toda la sociedad”, explicó el rector.

Los programas que ofrecerá van desde debates académicos a posgrados

Foto: UNAM

Las autoridades detallaron que la creación del campus implica un aprovechamiento más eficiente de los recursos universitarios y un refuerzo de su utilidad social, en donde confluirán la docencia, la investigación y la extensión cultural.

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En CAUSA se ofrecerán programas de posgrado y debates académicos orientados a poner el conocimiento científico y las humanidades al servicio de las comunidades y de la revitalización urbana de la zona, con lo que se espera extender la riqueza académica y cultural a más habitantes del Centro Histórico.

Acompañado por los integrantes del nuevo Consejo Directivo, Lomelí Vanegas sostuvo que la universidad consolidará su presencia en el espacio donde fue fundada, con un nuevo enfoque orientado a la educación, la extensión de la cultura y la divulgación del conocimiento.

“En un espacio académico, incluyente y plural, fortaleceremos la accesibilidad universal, y apoyaremos la descentralización y democratización del conocimiento”, dijo.

Foto: UNAM

El rector definió al nuevo campus como “un espacio de conocimiento abierto a toda la sociedad, un espacio de diálogo plural y un testimonio permanente del compromiso de nuestra Universidad con el desarrollo del país”. Sostuvo, además, que con su establecimiento la institución reafirma que la cultura y la educación deben ser los principales ejes transformadores de México.

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En la Coordinación de Humanidades de la UNAM, su titular, Miguel Armando López Leyva, señaló que el proyecto permitirá recuperar el esplendor arquitectónico del antiguo Templo de San Agustín, inmueble que durante casi un siglo resguardó la Biblioteca Nacional de México, y abrirlo al público tras varias décadas de trabajos de conservación, protección y restauración.

También indicó la voluntad de reforzar la presencia de la UNAM en ese sitio, con el objetivo de convertirse en un espacio de convergencia y articulador de iniciativas educativas y culturales para el desarrollo de la zona.

“La apertura parcial próxima del Claustro se suma a los esfuerzos de la UNAM por hacer asequible el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de personas”, resaltó.

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Los inmuebles que integran el nuevo campus

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2017.- Jóvenes se toman fotografías con unas letras de la UNAM, que fueron colocadas en la explanada de la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, Alberto Sarmiento Donate, detalló que la iniciativa constituye un modelo de organización y coordinación institucional con el objetivo de optimizar recursos.

Explicó que el esquema busca además potenciar la interacción entre las comunidades universitarias, contribuir a la protección del patrimonio inmobiliario histórico de la institución y fortalecer su presencia e identidad institucional en el Centro Histórico.

El coordinador precisó que los sitios incluidos en el acuerdo de establecimiento del campus son los antiguos Templo de San Agustín, Academia de San Carlos, Templo de San Pedro y San Pablo, Colegio de San Ildefonso, Escuela de Jurisprudencia, Escuela de Economía y Cárceles de la Perpetua.

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También formarán parte de sus instalaciones:

Los palacios de Medicina, Minería y de la Autonomía

El Museo de la Mujer y su anexo

El Centro Cultural San Carlos y los talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño.

Palacio de Minería. (Foto: Wikipedia)

Los talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso

El Museo UNAM Hoy

El edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana

El predio de República de Bolivia

El Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Con la instalación del Consejo Directivo se da inicio a las acciones para establecer las bases del Campus UNAM Centro Histórico, un sitio de gran valor para la institución educativa y para la sociedad en general.