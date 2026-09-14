Cruz Azul no puede viajar a EEUU por un problema en el avión y se complica el duelo ante Inter Miami

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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La directiva de Cruz Azul no consiguió una aeronave alterna para trasladar a los jugadores hacia Miami, por lo que el viaje del plantel se pospone hasta este martes 15 de septiembre, a un día del duelo ante Inter Miami por la Campeones Cup.

El periodista David Medrano informó en X que el problema con el avión, varado desde este lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por una falla de peso y balance, sigue sin resolverse. “La directiva de Cruz Azul no ha podido conseguir otro avión y sería hasta mañana cuando viajen a Miami”, escribió.

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De acuerdo con Medrano, el staff y la utilería del club sí lograron viajar en el vuelo original, pero los futbolistas se quedaron en tierra. “El staff y utilería viajaron en el vuelo al cual no se subieron los jugadores”, precisó el periodista.

David Medrano informa sobre el problema del avión de Cruz Azul previo a viajara a Miami

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Inter Miami en la Campeones Cup?

Cruz Azul enfrenta a Inter Miami este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, en el marco de la Campeones Cup. El juego se llevará a cabo a las 18:00 horas del centro de México.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha confirmado públicamente el retraso ni ofrecido detalles sobre las gestiones para resolver el problema con la aeronave, desde que se conoció el primer varamiento del avión.

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Un vuelo del AIFA a Miami tiene una duración estimada de tres horas y media a cuatro horas, por lo que el aplazamiento reduce el margen del plantel para adaptarse antes del compromiso del miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium.

Excélsior había reportado inicialmente que el inconveniente se había solucionado y que la escuadra emprendió el vuelo hacia Miami, versión que la información más reciente de Medrano contradice.

Jugadores del Cruz Azul celebran tras anotar uno de los cuatro goles con los que vencieron al América en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 12 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Inter Miami vs Cruz Azul: Christian Ebere podrá jugar la Campeones Cup

Al margen del problema con el avión, Cruz Azul resolvió otro trámite logístico: el delantero nigeriano Christian Ebere obtuvo el permiso migratorio necesario para ingresar a Estados Unidos.

Las restricciones migratorias para ciudadanos de Nigeria habían impedido que Ebere acompañara al equipo en la Leagues Cup. TV Azteca señaló que el área administrativa del club gestionó la autorización directamente con Washington y que el trámite deberá repetirse cada vez que el futbolista necesite viajar a Estados Unidos.

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Cruz Azul sufre por el calendario apretado desde el Clásico Joven contra América

El plantel de la Máquina se presentó a entrenar el domingo 13 de septiembre en La Noria, un día después de vencer 4-3 al Club América en el Clásico Joven. El técnico Joel Huiqui dosificó cargas para preparar al equipo rumbo al compromiso internacional de la Campeones Cup.

Afición y futbolistas arropan a su capitán celeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retraso del vuelo ha dejado sin margen de maniobra al Cuerpo Técnico del equipo cementero, ya que llegarán con un día “perdido” al no poder volar este lunes como estaba programado, por lo que tendrán poco tiempo de preparación para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi.

Joel Huiqui busca nuevo título ante el Inter de Miami de Lionel Messi

Joel Huiqui buscará un nuevo título con la Máquina, luego de sumar al palmarés de la institución la Liga MX del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones del presente año. Del otro lado estará Inter Miami, vigente campeón de la MLS, encabezado por Lionel Messi junto a Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro.

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Con el viaje aplazado a un día del encuentro, Cruz Azul llegará a Miami con menos tiempo del previsto para preparar el partido en el que buscará sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.

Joel Huiqui se dijo contento con su equipo tras ganar el Clásico Joven ante el América (REUTERS)

Los títulos que ha ganado Joel Huiqui con Cruz Azul:

Liga MX Clausura 2026 : asumió como entrenador interino el 22 de abril de 2026 tras la destitución de Larcamón. Conquistó el título el 24 de mayo de 2026 al vencer a Pumas 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario, en solo siete partidos dirigidos. Esa marca lo ubica como el segundo técnico con menos partidos para ganar un título de Liga MX, detrás de Alberto Jorge con Toluca en el Apertura 2002.

Campeón de Campeones 2026: derrotó 3-1 a Toluca el 28 de julio de 2026, en un partido que enfrentó al campeón del Clausura contra el monarca del Apertura 2025.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Inter Miami en México?

Un hombre viste la camiseta azul del equipo Cruz Azul en un campo de fútbol. Se observan porterías y vallas con el escudo del club en el fondo. El individuo, con barba y cabello oscuro, se dirige a la cámara con gestos y expresiones faciales. Este contenido es una pieza promocional del club deportivo Cruz Azul.

El Cruz Azul vs Inter Miami, final de la Campeones Cup 2026, se juega este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, Florida, a las 18:00 horas del centro de México (20:00 horas de Miami).

La transmisión estará disponible a nivel global por Apple TV, plataforma con los derechos de la Campeones Cup. En territorio mexicano, el partido también se podrá ver por Imagen TV.

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