Onda tropical 39 y ola de calor en México encienden alerta: Protección Civil pide reforzar medidas ante lluvias y altas temperaturas

Una tormenta con lluvia y relámpagos se despliega sobre una ciudad mientras el sol ilumina un terreno desértico con colinas y cactus.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autoprotección debido a la continuidad de las lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte de México, así como por las altas temperaturas asociadas con una onda de calor que afecta el norte del país.

De acuerdo con el comunicado emitido este martes 15 de septiembre por el organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), diferentes sistemas meteorológicos ocasionarán precipitaciones, descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

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Entre los fenómenos que influyen en las condiciones del tiempo se encuentra la onda tropical número 39, localizada al sur de Jalisco, además del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en distintos niveles de la atmósfera.

Onda tropical 39 provocará lluvias en gran parte de México

La onda tropical 39, en combinación con canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México.

Las precipitaciones también alcanzarán la península de Yucatán, mientras que en entidades del occidente y centro del país existe la posibilidad de caída de granizo.

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Por otra parte, el monzón mexicano interactuará con una zona de inestabilidad atmosférica situada sobre el noroeste del territorio nacional. Esta combinación ocasionará lluvias fuertes y muy fuertes acompañadas por descargas eléctricas y rachas intensas de viento.

La CNPC destacó que las precipitaciones continuarán principalmente en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Las autoridades pidieron prestar atención a los avisos locales debido a que las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar inundaciones en zonas bajas o favorecer movimientos de tierra en áreas montañosas.

Protección Civil pide no cruzar ríos ni calles inundadas

Ante la persistencia de las precipitaciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a las personas a priorizar su seguridad y la de sus familias, especialmente en comunidades cercanas a cauces, barrancas y laderas.

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Una de las principales recomendaciones consiste en no cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya sea caminando o a bordo de un vehículo. La fuerza del agua puede aumentar rápidamente y arrastrar automóviles, estructuras y personas.

La dependencia también aconsejó proteger los documentos personales y familiares, entre ellos:

Actas de nacimiento

Escrituras

Documentos relacionados con derechos agrarios

Cartillas y documentos de identificación

Pólizas, certificados y otros papeles importantes

Estos documentos pueden colocarse en bolsas de plástico o micas protectoras. Otra opción es digitalizarlos y conservar una copia en una memoria USB o en algún sistema seguro de almacenamiento.

¿Cuáles son las señales de alerta ante un deslizamiento de tierra?

Las lluvias continuas pueden saturar el suelo e incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, principalmente en asentamientos ubicados sobre laderas, cerros o terrenos inestables.

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Protección Civil explicó que la prevención comienza con la identificación oportuna de cambios en el terreno. Algunas señales de alerta son:

Aparición repentina de grietas en el suelo

Fracturas nuevas en paredes o muros de las viviendas

Inclinación inusual de postes, bardas o árboles

Escurrimientos de agua mezclada con tierra o sedimentos

Hundimientos o movimientos visibles del terreno

Ruidos extraños procedentes de cerros o laderas

Si se detecta alguno de estos indicadores, la recomendación es alejarse inmediatamente de la zona de riesgo, activar el plan familiar de protección civil y seguir las instrucciones de las autoridades municipales o estatales.

Ola de calor afecta a seis estados del norte de México

Mientras las lluvias continuarán sobre diversas regiones, el norte de México mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso. La CNPC informó que la onda de calor persistirá en seis entidades:

Durango

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Ante las temperaturas elevadas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada a la radiación solar.

Las precauciones deberán reforzarse especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que suelen registrarse las temperaturas más altas y aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento o golpe de calor.

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También es importante prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades laborales o deportivas al aire libre.

La CNPC indicó que mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas en coordinación con autoridades federales y estatales. Finalmente, pidió consultar fuentes oficiales, atender cualquier cambio en el pronóstico y actuar oportunamente ante una situación de emergencia.