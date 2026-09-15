Bajo la lupa los permisos para el uso de pirotecnia en festejos patrios: proponen incluir dictamen de la SEMARNAT y utilizar drones

La venta de pirotecnia fue prohibida en el municipio de La Paz, Estado de México. Crédito: Cuartoscuro.

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Laura Ballesteros, diputada federal y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, cuestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional por el esquema de permisos y control de explosivos relacionados con la pirotecnia, principalmente en eventos masivos, entre estas las fiestas patrias del 15 de septiembre.

La legisladora propuso que los gobiernos estatales y municipales también tengan como requisito obtener un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antes de utilizar pirotecnia en festejos públicos, incluidos los patrios.

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La medida plantea evaluar las consecuencias ambientales y acústicas de estos espectáculos, por lo que de igual forma, la iniciativa también busca que, en un plazo de 365 días, los eventos masivos sustituyan la pirotecnia explosiva por drones con luces y pirotecnia fría.

La diputada reconoció que hay familias que dependen de la producción y venta de pirotecnia. Por ello, planteó un cambio gradual de la pirotecnia explosiva hacia tecnologías como los drones y la pirotecnia fría.

“Sabemos que hay familias que viven de esto, y sabemos también que se tienen que poner orden en una transición paso a paso, con mucho cuidado hacia las economías familiares que están involucradas en esto. Estamos poniendo 365 días para que se pase de la pirotecnia explosiva a la pirotecnia fría, y con uso de drones”, mencionó.

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Ballesteros señaló que los drones con luces u otras tecnologías debían sustituir la pirotecnia en eventos masivos para garantizar seguridad y reducir la contaminación ambiental y auditiva.

MC planteó prohibir el uso de pólvora blanca

La legisladora de la Bancada Naranja propuso evitar el uso de pólvora blanca en la fabricación de pirotecnia, al señalar que es la más corrosiva, agresiva e inflamable, además de que es la que más cáncer produce.

“La pirotecnia es peligrosa, no nada más por su capacidad explosiva, que deriven lesiones y muerte, sino también por lo que se respira una vez que explota. Y la pólvora blanca es absolutamente cancerígena, por la Organización Mundial de la Salud ha notado”, expuso.

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Ballesteros vinculó los riesgos de la pirotecnia con las explosiones, las lesiones y las muertes, así como con los materiales que se respiran después de que estos artefactos explotan.

La diputada responsabilizó a Defensa Nacional por los fallecimientos y amputaciones de niños y jóvenes en el país, al acusar que la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos tenía bajo su responsabilidad los permisos para realizar actividades con pirotecnia.

Ballesteros sostuvo que la venta de estos artefactos se llevaba a cabo de manera ilegal. “El ejército mexicano no está haciendo su trabajo”, afirmó.

La legisladora mencionó un incidente ocurrido unos días antes en Temascaltzingo, donde, de acuerdo con su declaración, murieron 10 personas por fuegos artificiales y pirotecnia almacenada.

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“Nada más hace unos días se dio en Temascaltzingo la muerte de 10 personas por este terrible incidente, en donde, por los fuegos artificiales y una pirotecnia que tenían almacenada”, reiteró.

La iniciativa sería presentada al día siguiente ante el Congreso de Querétaro por la Bancada Naranja en el estado.