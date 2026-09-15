México

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

El resultado de este error es un pollo seco, correoso y con poco sabor, incluso si después se mezcla con salsa o caldo

Cuenco de cerámica con pollo deshebrado sobre una mesa de madera junto a un tenedor y un frasco con salsa.
Un cuenco de cerámica contiene pollo deshebrado sazonado sobre una mesa de madera junto a un frasco con salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque muchas personas no lo saben, el principal error al deshebrar pollo ocurre antes de usar las manos o los tenedores: dejarlo cocer más tiempo del necesario.

El hervor prolongado endurece las fibras de la carne y expulsa sus jugos naturales. También reduce la grasa que aporta sabor y sensación de suavidad, sobre todo en piezas como muslos y piernas.

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El resultado es un pollo seco, correoso y con poco sabor, incluso si después se mezcla con salsa o caldo.

Para evitarlo, conviene retirarlo del fuego en cuanto esté completamente cocido y dejarlo reposar unos minutos en el líquido de cocción. Así conserva mejor la humedad antes de deshebrarse.

Pero, además de esto, existe otro error garrafal que arruina la tinga y cualquier guisado es deshebrar la pechuga de pollo hirviendo o recién sacada del caldo.

Cuando el pollo sale caliente del agua, la fibra muscular está comprimida por la alta temperatura por lo que, si lo deshebras en ese instante, todo el jugo de la carne sale disparado en forma de vapor, dejando la pechuga seca, correosa y con esa textura de “estopa” que absorbe mal la salsa de jitomate y chipotle

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Un tazón de cerámica lleno de tiras de pechuga de pollo deshebrada sobre una superficie de madera.
Un recipiente de cerámica contiene pechuga de pollo cocida y deshebrada para la preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos fáciles y sin complicaciones para deshebrar el pollo

-Con dos tenedores: Coloca el pollo todavía tibio en un plato o tabla. Sujétalo con un tenedor y, con el otro, jala la carne en dirección contraria a las fibras. Es el método más común y permite controlar el tamaño de las hebras.

-Con las manos: Espera a que el pollo esté lo bastante frío para manipularlo sin quemarte, pero no completamente frío. Separa la carne con los dedos en tiras del grosor que necesites. Funciona bien para piezas cocidas con hueso, como pechuga, muslos o piernas.

-Con batidora de pedestal: Pon el pollo cocido y sin huesos en el tazón de la batidora. Usa el aditamento de pala a velocidad baja durante unos segundos. La carne se deshebra rápido, por lo que conviene detener la batidora pronto para evitar que quede demasiado fina.

-Con batidora de mano: Coloca el pollo tibio en un recipiente hondo y amplio. Enciende la batidora a velocidad baja durante intervalos cortos. Es una alternativa rápida para preparar bastante pollo para tostadas, tinga, enchiladas o tacos.

-Agitando en un recipiente con tapa: Pon el pollo tibio, sin huesos y en trozos medianos dentro de un recipiente resistente con tapa. Ciérralo bien y agítalo con fuerza durante 15 o 20 segundos. Abre, revisa la textura y repite si hace falta. Este método sirve para cantidades pequeñas y evita ensuciar varios utensilios.

Infografía con ilustraciones sobre cinco métodos para deshebrar pollo cocido y recomendaciones de preparación.
Una infografía de Infobae detalla cinco técnicas para deshebrar pollo mediante tenedores, manos, batidoras y recipientes cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostadas de tinga de pollo fáciles

Ingredientes para 4 personas

  • 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas
  • 12 tostadas de maíz
  • 4 jitomates
  • 1/4 de cebolla blanca
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cebolla fileteada
  • 1 o 2 chiles chipotles adobados, al gusto
  • 1 cucharada de aceite
  • 1/2 taza de caldo de pollo
  • Sal y pimienta

Para servir:

  • Frijoles refritos
  • Lechuga picada
  • Crema
  • Queso fresco desmoronado
  • Aguacate
  • Salsa al gusto

Preparación

Hierve los jitomates durante 5 minutos, hasta que la piel comience a desprenderse. Licúalos con el cuarto de cebolla, el ajo, los chipotles, el caldo de pollo, sal y pimienta. La mezcla debe quedar uniforme.

Calienta el aceite en un sartén amplio. Agrega la cebolla fileteada y cocina a fuego medio hasta que se vea transparente. Vierte la salsa de jitomate con cuidado y cocina durante 5 minutos, hasta que cambie de color y espese un poco.

Incorpora el pollo deshebrado. Mezcla bien para que absorba la salsa y cocina entre 8 y 10 minutos a fuego bajo. Si la tinga queda muy seca, añade un poco más de caldo; si queda muy líquida, deja que se cocine unos minutos sin tapa.

Las tostadas de atún como una variante de uno de los platillos tradicionales en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tostadas de atún como una variante de uno de los platillos tradicionales en México – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unta cada tostada con frijoles refritos y agrega una porción de tinga. Termina con lechuga, crema, queso fresco, aguacate y salsa. Sirve de inmediato para que las tostadas conserven su textura crujiente.

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